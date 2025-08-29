Педагогтердің тамыз кеңесі: мемлекеттік марапат, қаржылай сый менболашаққа бағдар
Сейсенбі күні Ақтөбе қаласында облыс педагогтерінің дәстүрлі тамыз кеңесі өтіп, онда цифрлық технологияларды енгізу, ауыл мектептерін дамыту, біліктілік сапасын арттыру, сондай-ақ оқушылардың патриоттық тәрбиесі мәселелері талқыланды. Жаңа оқу жылы қарсаңында ұйымдастырылған жиында жұмысшы мамандарды даярлайтын колледждер, үздік мектептерге қолдау көрсетіліп, бірнеше мұғалім марапатталды.
Шараға Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова, атқарушы билік өкілдері, білім саласының ардагерлері мен педагогтер қатысты.
Техникалық мамандықтарға қолдау зор
«Білім келешегі: адал азамат, кәсіби маман» тақырыбында өткен кеңесте Оқу-ағарту министрінің бірінші орынбасары Майра Мелдебекова сөз алып, нақтылы санайғақтарға тоқталды:
— Тәрбие мен білім берудің маңызды кезеңдерін айқындайтын бұл басқосу —өткенді саралап, келешекке нақты қадам жасайтын маңызды алаң.15 тамызда Астана қаласында өткен республикалық тамыз конференциясынаел Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының өзі қатысып, білім саласындағы маңызды мәселелерді айтып, алдағы міндеттерді айқындады. Ендігі кезекте осы тапсырмаларды жүзеге асыру — білім беру жүйесін дамыту жолындағы ортақ борышымыз, әр педагогтің міндеті.
Орта білім беруде соңғы алты жылда «Педагог мәртебесі туралы» Заңның қабылдануы, 4 жыл ішінде жалақының екі есеөсуі, «Білім берудегі өзгерістердің1000 көшбасшысы» жобасы, 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1200-ге жуық білім беру нысанының салынуы, 1300 мектептің реновациясы, 4 мың мектептің модернизациясы, заманауи «Келешек мектептерінің» құрылысы, басқа да ауқымды бастамалар тың өзгерістерге үлкен қозғау салып, білім саласының қарқынды дамуына жол ашты.
Алға қойылған маңызды міндеттің бірі —сұранысқа ие кәсіби маман даярлау. Жұмысшы мамандықтар жылы аясында мемлекеттік білім беру тапсырысы 150 мың орынды құрады, оның70 пайызы техникалық мамандықтарға бөлінді.
Астана қаласында өткен тамыз конференциясында Оқу-ағарту министрі Ғани Бектайұлы білім беру ұйымдарында еңбек ететін кіші қызметкерлерді арнайы марапаттап, ол кісілердің еңбегін айрықша атап өтті. Бұл бастаманы барлық өңір Жұмысшы мамандықтары жылы аясында басталған игі шара ретінде жалғастырғаны жөн.
Сөзімді қорытындылай келе,ауқымды бастамаларды іске асыруға үлес қосып жүрген барлық педагог қауымға Оқу-ағарту министрлігінің атынан алғыс білдіріп, жаңа 2025-2026 оқу жылы табысты болсын дегім келеді, — деді.
Жаратылыстану пәндерін дамытуға арналған жаңа жоба
Пленарлық отырыста облыстық білім басқармасының басшысы Бұлбұл Күзембаева өңірдегі 1 мыңнан астам білім беру ұйымында26 мың педагогтің еңбек ететінін атап өтті. Тағы бір дерек: өткен оқу жылында 10451 түлек мектеп бітірсе, биыл 19 мыңнанастам бала мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отыр.
— Облыста балабақша саны жыл сайын артуда. Биыл 1569 орындық 23 балабақша пайдалануға берілді. Бұл жағынан әсіресе жекеменшік балабақшалардың әлеуеті зор екенін айтқан абзал.
Орта білім берудегі мәселеге келсек, облыс бойынша ең төменгі көрсеткіш физика және химия пәндерінің үлесінде. Бұл бағыттағы білім сапасына әсер етуші негізгі себептер: педагогтердің біліктілігі, оқушылардың функционалдық сауаттылықтың жеткіліксіздігі, нәтижеге қол жеткізудегі кемшіліктер, оқу жетістіктерін бағалау мен мониторинг жүргізуде жүйеліліктің жетіспеуі. Білім сапасындағы олқылықтардың орнын толтыру мақсатында өңірдегі орта білім берудің негізгі проблемаларын анықтай отыра «Облыс мектептеріне «Білім-инновация» лицейлерінің тәжірибесін енгізу» жобасы қолға алынатын болады. Жоба аясында физика, химия, биология пәндері бойынша педагогтердің біліктілігін арттыру, жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша оқыту моделін STEM-тәсілдер мен педагогтердің тәлімгерлігі негізінде пробациялау жүзеге асырылатын болады. Нәтижесінде педагогтердің кәсіби деңгейі, оқушылардың функционалдық сауаты, пәнге қызығушылығы артады, тиісінше жаратылыстану пәндері бойынша білім сапасы кемінде 7-10 пайызға көтеріледі деп күтілуде. Меморандум жасалды, 50 мектеп қамтылатын болады, — дейді облыстың бас педагогі.
Оның айтуынша, өткен оқу жылындағы жетістіктер де біршама. Айталық, биыл ақтөбелік оқушылар халықаралық, республикалық олимпиадаларда 162 медаль еншілеген: 32 алтын, 59 күміс және 71 қола.«Өңірдің олимпиадалық қозғалысын алға жетелеп жүрген, облыстың тарихына алтын әріппен жазылатын ұстаздарымыздың қатарында Аян Сәбитов, Ибраһим Бақдәулетұлы, Арайлым Бахрадинова, Анна Задворная сынды педагогтер бар. Олар өз шәкірттерінің табыстарымен өңірдің ғана емес, елдің білім беру саласындағы беделін арттыруға зор үлес қосып келеді», — деп атап өтті Б.Күзембаева.
«БҰЛ — БӘРІМІЗГЕ БЕРІЛГЕН БАҒА»
Тамыз кеңесінде Мемлекет басшысының Жарлығымен «Құрмет» орденін иемденген Ақтөбе қаласындағы №28 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ұлжан Құсатаеваны сөзге тарттық. 37 жылдан бері балаларды білім нәрімен сусындатып келе жатқан педагог ерекше қуанышты екенін айтты.
— Мен үшін мектеп — екінші үйім. Оқушыларымды өз балаларымдай жақсы көремін. Оларсыз өмірімді елестете алмаймын. Бұл жай сөз емес, шынымен әр жұмыс күнімді шәкірттерімнің амандығын тілеумен бастаймын. Ұл-қыздарым жетістікке жетсе, балаша мәз боламын. Осыдан 10-20, тіпті 30 жыл бұрын мектеп бітірген оқушыларыммен әлі күнге хабарласып тұрамын.
Менің ойымша, бүгінгі марапат — әріптестерім, ата-аналар мен оқушылардың ортақ жеңісі. Бәрімізге берілген баға. Бұл күнді мәңгі есте сақтаймын, өте бақыттымын, — дейді орден иесі.
Жоғары білікті маман — бастауыш сынып оқушыларына арналған «Уроки естествознания в 3 классе» әдістемелік құралының және «Волшебные бабочки» интерактивті электронды ортасының авторы, облыстық «Ең үздік сабақ» байқауының жеңімпазы (2022 жыл), республикалық «Білікті ұстаз» олимпиадасының бірінші орын иегері (2023 жыл), республикалық «Үздік мұғалім – 2024» байқауының жеңімпазы.
Үздіктерге марапат
Салтанатты жиында«Білім берудің тұрақты дамуы» қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы Күләш Шәмшидинова, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының вице-президенті Анар Тәңірбергенова, Ақтөбе өңірлік университетінің ректоры Лаура Қарабасова, Ш.Берсиев атындағы Ақтөбе жоғары аграрлық-техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Дәурен Қуанов, М.Құсайынов атындағы облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының география пәнінің мұғалімі Мейрамгүл Нұрбаевалар баяндама жасап, әріптестерімен тәжірибесімен бөлісті.
Тамыз кеңесін қорытындылаған облыс әкімі Асхат Шахаров жиналғандарды әуелі жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, білім саласындағы жетістіктерді арттыру, мектептер мен колледждердің инфрақұрылымын кеңейту, сондай-ақ Жұмысшы мамандықтары жылы аясында бастамаларды белсенді жүзеге асыру жалғасып жатқанын алға тартты.
— Ақтөбе — білім беру саласында өзіндік даму жолы қалыптасқан, инновациялық бастамалары мен үздік тәжірибелері бар өңір. Біз бүгін осы үрдістерді жалғастырып қана қоймай, қол жеткізген жетістіктерімізді нығайтып, жаңа міндеттер қойып отырмыз.
Бүгінде білім саласын қаржыландыру көлемі — 220 миллиард теңге. Соңғы 2 жылда 8040 оқушыға арналған 20 мектеп пайдалануға беріліп, жыл соңына дейін 20 мектептің құрылысы аяқталады. Басты мақсатымыз — орын тапшылығы мәселесін шешу.
Мектеп құрылысымен қатар, 7 мектепте ауқымды реновация жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар бір жылдың ішінде 56 ауыл мектебі жаңғыртылды. Биыл 56 мектепке 82 заманауи пәндік кабинет жасақталды. Ауыл мектептерін интернетке қосу және ауыл мұғалімдеріне қосымша ақы төлеу мәселелері толық шешілгенін ерекше атап өткім келеді, — деді Асхат Берлешұлы.Салтанатты жиында облыс әкімі Ақтөбе қаласындағы №28 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ұлжан Құсатаева және Шалқар қаласындағы №4 орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Күнжәмила Еңсеповаға «Құрмет» орденін, сондай-ақ 26 педагогке Алғыс хат пен 100 мың теңге көлемінде сыйақы, облыстық «Орта білім беретін үздік ұйым» байқауының 6 жеңімпазына — дарынды жасөспірімдерге арналған облыстық мамандандырылған «Білім-инновация» лицей-интернаты, Д.Қонаев атындағы мектеп-гимназиясы, Шалқар ауданындағы №8 мектеп-гимназиясы, Алға ауданындағы Бестамақ орта мектебі, Темір ауданындағы №2 Шұбарқұдық орта мектебі және Хромтау ауданындағы Бөгетсай мектеп-гимназиясының әрқайсысына 11-12 миллион теңгенің сертификатын тапсырды. Мұнымен бірге 9 колледждің әрқайсысына, атап айтсақ, Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі, Ш.Берсиев атындағы Ақтөбе жоғары аграрлық-техникалық колледжі, Ақтөбе өнеркәсіптік технологиялар колледжі, Ақтөбе сервис колледжі, Ақтөбе автожол колледжі, Ойыл кәсіптік колледжі, Шалқар көпсалалы колледжі, Қобда көпсалалы колледжі және Жайсаң көпсалалы колледжінематериалдық-техникалық базаны жаңартуға 100 миллион теңгелік сертификаттар табысталды. Артынша Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова бір топ адамды «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі мен жоғарыда аталған ведомствоның Алғысхатымен марапаттады.
Құрметке бөленгендердің бірі Темір ауданындағы №2 Шұбарқұдық орта мектебінің директоры Бибігүл Балмағамбетова:
— Бүгін «Орта білім беретін үздік ұйым» байқауында жеңіске жетіп, 11 миллион теңгені ұтып алдық. Аталған қаражатты мектептің материалдық-техникалық базасын жаңартуға, атап айтсам, ғаламтор желісін жақсартып, LED-экран сатып алуға жұмсаймыз.
80 жылдық тарихы бар білім мекемесінде 69 мұғалім жұмыс істейді, соның 15-і — жоғары санатты. 400-ге тарта оқушымыз бар. Мұндай марапаттың мектебімізді жаңа деңгейге шығаратыны даусыз, — деп лебізін білдірді.
Шара барысында қатысушылардың назарына білім саласындағы инновациялық жобалар қамтылған көшпелі көрме, концерттік бағдарлама ұсынылды.
Айбек ТАСҚАЛИЕВ.