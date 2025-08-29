Қарғалыдағы қызу еңбек
Жұмыс сапары
Өңір басшысы Асхат Шахаров жұмыс сапарымен Қарғалы ауданына барды. Сапар аясында бірнеше ауылда болып, ондағы тыныс-тіршілікпен танысты. Салынып жатқан жолдар мен көпірлерді қарап, егін басында болды және табиғаты әсем ауданның туризм бағытында атқарып жатқан жұмыстарына баға берді.
Жол мен көпір
Петропавл ауылында облыс әкімі Қарғалы және Абай көшелерінде аяқталған күрделі жол жөндеу жұмыстарын көрді. Жөндеуді мердігер ұйым – «DEN-Group Plus» ЖШС. 337,6 млн теңге қаражат жұмсалған жолдың жалпы ұзындығы – 2,9 шақырым. Жоба мерзімінде аяқталып, пайдалануға берілген. Еске салайық, аталған жолдың салынуын 2025 жылдың ақпан айында облыс әкімінің ауданға жұмыс сапары барысында ауыл тұрғындары сұраған еді.
«Биыл 14 ақпанда ауылға келгеніңіз әлі есімде. Көктемгі су тасқынына қарсы шараларды қарадыңыз. Сол жүздескен кезде Абай және Қарғалы көшелеріне жол сұрадым. Көтерген мәселеге назар аударып, ақша бөліп, қолдағаныңызға рахмет. Ауыл тұрғындарының қуанышында шек жоқ»,—дейді Петропавл ауылының тұрғыны Петр Лясото.
Ауылда көше жарықтандыру жұмыстары аяқталған. Мердігер «Еркен и К» ЖШС жалпы ұзындығы 3 шақырымды құрайтын 4 көшеге жарық шамдарын орнатыпты.
Қазіргі таңда Петропавл мен Хазірет ауылдары арасындағы облыстық маңызы бар автожолды жөндеу — ерекше бақылауда. Жоба екі жылға есептелген. Биылғы жұмыстарға 484,2 млн теңге бөлінсе, 2026 жылға 661,1 млн теңге қарастырылған. Жалпы құны — 1,2 млрд теңге. Жөндеуді «АССАНА-ДорСтрой» ЖШС жүргізуде. Аталған учаскенің сапалы әрі уақытылы аяқталуы елді мекендер арасындағы көлік қолжетімділігін едәуір жақсартып, жол қауіпсіздігін арттырмақ.
— Бұл жол учаскесі жергілікті тұрғындар үшін аса маңызды. Жұмыстарды сапалы әрі уақытында аяқтауымыз қажет. Адамдар күнделікті өмірінде нақты өзгерістерді сезінуге тиіс,– деді Асхат Шахаров.
Шәмші Қалдаяқов ауылында облыс әкімі Әбілқайыр хан көшесіндегі жол құрылысының барысымен танысты. «Invest Stroy Construction» ЖШС 1,5 шақырым жолды ретке келтіруге тиіс. Жұмыстар жалғасуда.
Қосестек ауылында жалпы ұзындығы 3,53 шақырымды құрайтын жолдарға күрделі жөндеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бүгінгі таңда 50% орындалған. Өңір басшысы мердігерден жұмыстың аяқталу мерзімі, пайдаланылатын материалдардың сапасы және қазіргі қарқыны жайлы егжей-тегжей сұрап білді.
Әкім Қонаев пен Абай көшелеріндегі көпірлерді қайта жаңғырту мәселесіне баса назар аударды. Ол жобалардың дайын екенін еске салып, мемлекеттік сараптамадан мерзімінде өту маңыздылығын алға тартты.
— Ауылдағы көпірлер — жай ғана инфрақұрылым емес, ол — халықтың күнделікті пайдаланатын әрі қауіпсіздігін қамтамасыз ететін төте жолы. Жобалаудан бастап құрылысқа дейінгі барлық кезең бақылауда болуға тиіс,— деді Асхат Шахаров.
Сондай-ақ облыс әкімі Дөң-Бадамша-Қайрақты аудандық маңызы бар автожолының 0-8,6 шақырым учаскесіндегі орташа жөндеу жұмыстарын қарап шықты. Мұнда жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Асхат Шахаров аудандық жолдарды дұрыс жағдайда күтіп ұстаудың маңыздылығына тоқталды, себебі олар елді мекендерді байланыстырып, тұрғындардың жайлы өмір сүруіне ықпал етеді.
Бұдан бөлек өңір басшысы Ащылыcай ауылына барып, Каструбин, Панфилов, Бауыржан Момышұлы және Қазақстан көшелеріндегі орташа жөндеу нәтижелерімен танысты. Ол атқарылған жұмыстардың сапасын оң бағалап, ауылдық жерлердегі жол инфрақұрылымын әрі қарай дамыту қажеттігін ерекше атап өтті.
«Ауылдағы көлік желісін дамыту — жұмысымыздың басым бағыттарының бірі. Қолайлы әрі қауіпсіз жолдар — халықтың өмір сапасы, бизнестің жаңа мүмкіндіктері, өңірдің инвестициялық тартымдылығы»,— деді облыс әкімі.
Асхат Шахаров жауапты құрылымдарға барлық жобалардың уақытылы аяқталуын қамтамасыз етуді және олардың сапасын қатаң бақылауды тапсырды.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.