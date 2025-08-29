Тұтынушы құқығы бұзылса…
Брифинг
Ақтөбе облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті қаңтар-шілде аралығында 969 өтінішті қараған.
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында айтылды.
Ақтөбе облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің бас маманы Гүлзада Алматбаеваның айтуынша, қаралған 969 өтініштің 73 пайызы тұтынушы пайдасына шешілген. Тұтынушыларға 60,6 миллион теңге қайтарылған.
— Жыл басынан бері тұтынушы құқығын бұзған 24 кәсіпкерлік субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл мен ескерту берілді. Сауда және тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменті 29 рет сот отырысына қатысып, үшінші тарап ретінде тұтынушы құқығын қорғады.Негізі, ең көп шағым бөлшек сауда, тұрмыстық және онлайн қызметтер саласына қатысты түседі, — деді Гүлзада Алматбаева.
Мамандардың айтуынша, тұтынушы құқығы бұзылған жағдайда бірден eotinish.kzпорталы арқылы шағымданған жөн. Сатушы немесе қызмет көрсетушінің үстінен түскен жазбаша шағымға департамент жылдам жауап береді.
Ал «Тұтынушылар ұлттық палатасы» республикалық қоғамдық бірлестігінің президентіИслам Болатовқоғамда құқықтық сауаттылықты арттыру және сапасыз тауарлар мен қызметтерге қарсы күрес бағытында белсенді жұмыс атқарып жүргендерін айтты. Мәселен, палата өкілдері Ақтөбе облысының 8 ауданын аралап, тұтынушылардың құқығы бұзылған 1800 жағдайды анықтаған. Сонымен қатар Ислам Болатов барлық тұрғынды көрнекі ақпаратты қазақ тілінде сауатты қолдануды көздейтін «Көркем тіл — көрікті жарнама» жобасын қолдауға шақырды.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.