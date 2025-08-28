«ҚАЗАҚОЙЛ АҚТӨБЕ»: ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАР
«Қазақойл Ақтөбе» ЖШС корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік бойынша облыстың үздік компанияларының бірі болып саналады. Өз қызметінің басынан бастап өңірдің жетекші мұнай-газ өндіруші кәсіпорны халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және қатысу аумақтарының экономикалық дамуына жаңа серпін беруге арналған әлеуметтік және қайырымдылық бағдарламаларын іске асырады.
Компанияның пайда табуға ғана емес, сондай-ақ айналадағы әлемді жақсартуға деген ұмтылысы, қызметкерлерге, олардың отбасыларына, қоршаған ортаға, жалпы қоғамға қамқорлық жасау және тағы басқалары, бұл «бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі» ұғымын білдіреді, нақ осы жай «Қазақойл Ақтөбені» әрқашан тиімді түрде ерекшелеп, дараландырады.
Бұл серіктестікке тепе-тең негізде «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы және Caspian Investments Resources Ltd (Sinopec) қатысушылары болып табылады. 1999 жылдан бастап «Әлібекмола» және «Қожасай» мұнай-газ конденсантты кен орындарын игеруді жүзеге асырады.
— Қайырымдылық пен демеушілік біздің компанияның әлеуметтік бағдарламасы аясындағы басым міндеттер болып табылады, — деп атап өтті «Қазақойл Ақтөбе» ЖШС кадр және әлеуметтік мәселелер департаментінің директоры Асхат Өтегенов. — Оның шеңберінде халықтың әлеуметтік осал топтарына — жетім балаларға, ардагерлерге, қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға, аз қамтылған отбасыларға демеушілік көмек көрсетіледі.
Оның айтуынша, кен орындарына жақын аудандардың аумақтарын қолдау мен дамытуға баса назар аударылады: облыс әкімдігімен өзара түсіністік туралы меморандумдар аясында Ақтөбе, Мұғалжар және Байғанин аудандарында әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысы қаржыландырылады.
Компанияның демеушілік көмегінің арқасында Жем қаласында балабақша ашылып, Жем өзені арқылы көпір, Саға және Шеңгелши ауылдарындағы байланысты күшейту үшін діңгек салынды. Бұл мұнай-газ өндіру кәсіпорны осы бағытта жүргізіп жатқан үлкен жұмыстың аз ғана бөлігі.
— «Қазақойл Ақтөбе» компаниясы жергілікті тұрғындар үшін өмірлік маңызды жобаларды жүзеге асыруға жан-жақты көмек көрсетеді, — дейді Мұғалжар ауданының әкімі Дархан Ермағанбетов. — Ең құндысы, компания саясатының арқасында салынып жатқан барлық әлеуметтік маңызы бар нысандар адамдардың игілігіне беріледі.
Серіктестіктің көмегімен балалар ойын алаңы Темір көпір ауылында салынды және Қандыағаш қаласындағы «Күншуақ» балабақшасының материалдық-техникалық базасы жаңартылды.
Осылайша компания көмірсутек шикізатын өндіру, әлеуметтік және корпоративтік жауапкершілік саласындағы көшбасшылардың бірі ретіндегі беделін нақты іспен нығайта түсуде.
Мұғалжар ауданы Батпақкөл ауылдық округінің әкімі Мейрамбек Боқашевтың айтуынша, округтің құрамына бес ауыл кіреді, олар — Жағабұлақ, Жаркемер, Қожасай, Саға және Шеңгелши. Есептегі 423 аулада 2 158 адам тұрады.
— Әрине, инфрақұрылымды дамытуға байланысты мәселелер бар, олар шешімін күтуде, — дейді округ әкімі. — Мысалы, Қожасай ауылынан төрт шақырым жол маусымаралық кезеңде оның тұрғындары үшін қиындықтарға душар етеді.
«Қазақойл Ақтөбе» бұл мәселеге қатысты да көмек қолын созды. Биылғы жылы компанияның қолдауының нәтижесінде грейдерлік автожолдың құрылысы басталды. Жоба іске қосылғаннан кейін бұл елді мекенге апаратын жол ыңғайлы және ең бастысы қауіпсіз болады.
Шеңгелши мен Кожасайдың балаларында ешқашан ойын алаңдары болған емес. Енді осы екі елді мекеннің балғындарының иелігінде қаладағыдан да еш кем емес, жақсы жабдықталған аумақ бар. Осылайша «Қазақойл Ақтөбе» компаниясы 2024 жылы әлеуметтік нысандар құрылысына барлығы 168 082 288 теңге бөлді.
Биыл Шеңгелши тұрғындарының өтініші бойынша спорт алаңы салынады.
Мейрамбек Боқашев 2023 жылы Республика күні қарсаңында кәсіпорынның демеушілік көмегінің арқасында Жаркемер ауылының тұрғындарына табиғи отын қолжетімді болғанын еске салды. Бұл кәсіпорын сапалы ауызсу мәселесін шешуге де ықпал етті.
Сонымен қатар, «Қазақойл Ақтөбе» техниканы тегін беріп, әр үйге су құбырын жеткізуге жәрдем көрсетті.
— Мұнайшылар әлеуметтік қорғалмаған отбасылардың балаларына ерекше назар аударады. Бұл балаларды қорғау күні мен жаңа жылға арналған сыйлықтар ғана емес. ЖШС — «Мектепке жол» республикалық акциясының тұрақты және белсенді қатысушысы.
Мысалы, Жаркемер ауылында мектеп болмағандықтан оқушылар Жағабұлаққа жеті шақырым жол жүруге мәжбүр. Оларды жеткізетін автобус ескіргендіктен «Қазақойл Ақтөбе» компаниясы балалардың қамын ойлап, жаңа көлік сатып алуға қаржы бөлуге мүмкіндік тапты.
Өскелең ұрпаққа ілгері ұмтылатын және еліктейтін бағдар бар, өйткені олардың алдында әлеуметтік жауапты қызметкердің лайықты үлгісі тұр. Біздің мектеп түлектерінің көпшілігі осындай озық компанияда жұмыс істеуді армандайды. Тиісті дағдылары мен біліктілігі бар округтің бірнеше тұрғыны бүгінде «Қазақойл Ақтөбеде» жұмыс істейді.
Осы мүмкіндікті пайдаланып, тағы бір жақсы жаңалықпен бөліскім келеді. Биыл біздің аудан мектебінің бір түлегі колледж бітірді. Бұл — кәсіпорын оқу шығындарын өз мойнына алған алғашқы студент. Айтпақшы, бұл қолдау біздің аудан халқының әлеуметтік осал санатындағы барлық түлекке қолданылады.
— Негізінде, «Қазақойл Ақтөбе» үшін қандай да игілікті істердің үлкен-кішісі жоқ, әсіресе жер қойнауын пайдалану аймағында тұратын адамдар туралы сөз болғанда, ылғи да көмек жасалады.
Жергілікті атқарушы биліктің барлық ұсыныстары мен бастамаларын біздің ЖШС тек келісім аясында ғана емес, күнделікті қажеттілікке сәйкес те қолдайды, — деп атап өтті Асхат Өтегенов.
Ләззат ЕГІБАЕВА.