Ардагерлер ұйымының жиыны өтті

28 Тамыз 2025
Ойыл мен Қобдада аудандық ардагерлер ұйымының пленумы өтті.
Ойылдағы жиынға Ақтөбеден облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Шаңғұтов бастаған делегация қатысты.

Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Болат Бақтыгереев баяндама жасап, ардагерлер ұйымдарының қоғамдағы рөліне, Мемлекет басшысы айқындап берген міндеттерді орындауға атсалысуына тоқталды.

Баяндамада аудандық ардагерлер ұйымдарының атқарған жұмыстары мен болашақтағы жоспарлары сараланды.
Талқылау кезеңінде еңбек ардагері С.Аманғосов, Ойыл мешітінің имамы Б.Қызыр, «Қазақ аналары — Дәстүрге жол» аудандық филиалының төрайымы З.Дауылбаева, т.б. өз ой-пікірлерін ортаға салды. Сонымен бірге пленум аясында ардагерлер ұйымының белсенді мүшелері марапатталды. Олардың қатарында Ө.Сағатов, Ғ.Займолда, С.Қалдығұлова, Ө.Қошқаров және басқа да ардагерлер бар.
Соңынан пленум қаулысы қабылданды.

Осы күні Қобда ауданында да ардагерлер ұйымының жиыны өтті. Жиында қоғам жұмысына, жастар тәрбиесіне белсене араласып жүрген ардагерлер алғыс хаттармен марапатталды.
Екі жиынға да аудан басшылары, мәслихат депутаттары, ардагерлердің бастауыш ұйымдарының төрағалары, «Қазақ аналары — Дәстүрге жол» қоғамдық бірлестігінің мүшелері, т.б. қатысты.

Өз тілшіміз.

