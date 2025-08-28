Конституция — тәуелсіздік тұғыры
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Мәңгілік ел» залында
«Конституция — тәуелсіздіктің және мемлекеттің тұғыры» атты дөңгелек үстел өтті.
Шараны Ақтөбе қалалық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы мен халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Ақтөбе қалалық филиалы ұйымдастырды.
Жиында еліміздің тарихи даму кезеңдеріндегі Ата Заң, оның баптарындағы руханият, адам құқықтары мен бостандықтарының кепілі, қазақстандық патриотизмді одан әрі нығайту мәселелері талқыланды.
Басқосуға аталған облыстық және қалалық мәслихаттың депутаттары, халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Ақтөбе қалалық филиалы бастауыш ұйымдарының төрағалары, зиялы қауым өкілдері мен ғалымдар қатысты.
Алдымен сөз алған Ақтөбе қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ахат Мырзалин Ата Заңымыздың тарихына кеңінен тоқталды.
— Еліміздің тарихында 5 рет Конституция қабылданған. Соңғы рет Конституциямыз 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданып, қолданысқа енді. Конституцияға енгізілген өзгерістер де, толықтырулар да бір-бірімен тығыз байланысты. Реформа бірнеше үдеріске құқықтық негіз қалыптастыруға бағытталды.
Бүгінде Қазақстан шекарасын белгілеген, армиясын құрған, егеменді ел болды. Бұл — еліміздің абыройы. Конституцияға ие болу әлі де көптеген халықтың арманы. Ата Заңымыздың тарихы мен маңызын жетік білу, оның қағидаларын бұлжытпай сақтау арқылы біз өз елімізді, тарихымызды, құндылықтарымызды құрметтейміз, еліміздің дамуына ықпал етеміз, — деді ол.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің Қазақстан халқы Ассамблеясы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасының меңгерушісі, философия ғылымдарының кандидаты Үмбетқан Сәрсембин қоғамның бүгіні мен болашағы үшін, жалпы алғанда Конституциямызды құрметтеп, қорғап және маңыздылығын жоғалтпай сақтау әрбір азаматтың міндеті екенін атап өтті.
— Мемлекет ретінде, тұтас халық ретінде өмір сүрудің үлкен төлқұжаты — Ата Заңымыз. Тарихтағы қиын кезеңдер бізге үлкен міндеттер жүктеді. Біз көп этносты мемлекетпіз. Сондықтан ең бірінші мәселе — мемлекет пен халықтың тұтастығын сақтау. Биылғы Ата Заңымыздың 30 жылдығын тойлап отырғанымыз — Тәуелсіздік алған тұстағы мемлекет саясатының дұрыс жолға қойылғандығының көрінісі. Әрбір мемлекеттің ең мықты әрі әлсіз тұсы да Ата Заңға келіп тіреледі. Қоғамдағы әрбір азаматтың құқықтық санасы болмаса, бұл заң да өмір сүрмейді.
Ата Заң — мемлекеттің тұтастығын, құндылықтарын, халықтың бостандығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін негізгі құжат. Ал Ата Заңымыздың игілікке айналуы әрбір азаматқа байланысты, — деді Үмбетқан Сәрсембин.
Сондай-ақ басқосуда Т.Досымов атындағы республикалық қоғамдық қордың төрағасы Бижан Қалмағамбетов, халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Ақтөбе қалалық филиалының төрағасы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің оқытушысы Нұрдәулет Алдашев, басқа да зиялы қауым өкілдері мазмұнды ойларымен бөлісті. Конституциялық реформа Прези¬дент¬тің Қазақстан халқына арнаған Жолдауларында айтылған саяси реформалар бағ¬дар¬ламасын жүзеге асыру үшін қол¬ға алынған маңызды шара екендігін де атап өтті.
