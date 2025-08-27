Пікір

Құрмет пен татулық

27 Тамыз 2025
Үмбетхан Сәрсенбин, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің әлеуметтік-саяси пәндер кафедра меңгерушісі

Қазақ халқы қашанда достыққа, сыйластыққа ерекше мән берген. Бүгінгі таңда осы дәстүр біздің сыртқы саясатымыздың негізіне айналғаны қуантады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейннің кездесуі – соның айғағы. Бұл келіссөздерде тек саясат пен экономика емес, мәдениет, толеранттылық пен өзара құрмет жайы да қозғалды.
Қазақстанның әлем алдындағы беделі осындай ашық әрі шынайы диалогтар арқылы қалыптасып отыр. Бүгінде бізді түрлі өркениет өкілдері бейбітшілікке үлгі бола алады деп мойындауда. Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, біздің елді Иорданиямен байланыстыратын ортақ мүдде ғана емес, ғасырлар бойғы құндылықтар – өзара құрмет пен татулық. Осындай кездесулер Қазақстанның халықаралық аренада сенімді әріптеске айналғанын көрсетеді.

 

