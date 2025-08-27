Басты жаңалықтар

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Король ІІ Абдалла шағын құрамда келіссөз жүргізді

27 Тамыз 2025
22

Қазақстан Президенті Астанаға шақыруын қабыл алғаны үшін Корольге алғыс айтып, жыл басында Амманға жасаған сапарын ықыласпен еске алды.

– Ұлы Мәртебелі, Қазақстанға қош келдіңіз! Сіздің ресми сапарыңыз біз үшін зор мәртебе. Бұл Сіздің елімізге алғашқы келуіңіз емес. Қазақстанның қазіргі өркендеу жолына жіті көңіл бөліп отырасыз. Екіжақты күн тәртібінде жүзеге асырылуға тиіс бірқатар мәселе бар. Кеше екі ел арасындағы қарым-қатынастарға, сондай-ақ халықаралық күн тәртібіне қатысты мазмұнды әңгіме өрбіттік. Сіздің жаһандағы жағдайды жетік түсінетініңізге өте ризамын. Бүгін де пікір алмасуды жалғастыруға мүмкіндігіміз мол. Иордания мен Қазақстан арасындағы екіжақты ынтымақтастық табысты дамып келеді. Дегенмен тиісті деңгейде талқылауды қажет ететін мәселелер де жоқ емес, – деді Президент.

І Абдалла екіжақты қарым-қатынасты одан әрі нығайтудың маңызын атап өтіп, сауда-экономикалық ынтымақтастықты арттыруға дайын екенін растады.

– Жоғары Мәртебелі, қымбатты бауырым, жылы сөзіңізге және құрмет көрсетіп қабылдағаныңызға алғыс айтамын. Бұл сапар Сіздің осыдан бірнеше ай бұрын менің еліме жасаған табысты сапарыңыздың жалғасы іспетті. Қазақстан маған өте жақын. Мұнда келген сайын Сіздің басшылығыңызбен еліңіз жүйелі түрде өсіп-өркендеп келе жатқанына куә болып, таңғаламын. Өзіңіз атап өткендей, кеше екі ел арасындағы ынтымақтастықты түрлі салада дамыту бойынша пікір алмастық. Менің бүгінгі сапарым Қазақстан мен Иордания арасындағы берік достыққа құрылған тарихтың жаңа парағын ашатынына сенімдімін, – деді Иордания Королі.

t.me/aqorda_resmi

27 Тамыз 2025
22

Басқа жаңалықтар

15 мыңнан астам педагог дәстүрлі тамыз конференциясына қатысты

27 Тамыз 2025

Тынысың қалай, Темір?

26 Тамыз 2025

Шұбарқұдықта жаңа цифрлық мұражай, архив және кітапхана жұмысын бастады

23 Тамыз 2025

Газ саласының мамандары сынға түсті

22 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button