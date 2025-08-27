Табиғат жанашырларының көңілді жарысы
Ақтөбе су қоймасында Конституция күніне орай эко-плоггинг өтіп жатыр. Бұл шара барысында жастар бір-бірімен жарыса жүріп қоқыс жинайды. Табиғат жанашырларының көңілді жарысын «Таза Қазақстан» акциясы аясында облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы ұйымдастырған. Акцияға қатысушылардың басым көпшілігі — «Жасыл ел» еңбек жасағының сарбаздары мен волонтерлік ұйым мүшелері.
Ақтөбеде экоплоггинг биыл үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Бұған дейін еріктілер М.Мәметова атындағы аллеяны және Кірпішті елді мекенінде орналасқан ел арасында «Махаббат тауы» деп аталып кеткен аумақты күл-қоқыстан арылтқан-ды.
«Жасыл ел» еңбек жасағы облыстық штабы төрағасының орынбасары Артур Әзиевтің айтуынша, бұл акция жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында ұдайы ұйымдастырылады.
— Экоплоггинг акциясына 200 адамнан жасақталған 20 команда қатысып жатыр. Акцияның ерекшелігі — қатысушылар ырғақты музыканың әсерімен шапшаң қимылдап, межелі уақытта шашылған қоқысты жинап, қапшықты толтыруға тиіс. Осы жолы жастарды ынталандыру мақсатында арнайы медальдар мен бағалы сыйлық әзірлеп қойдық. Жүлделі орын алған командалар марапатталады. Марафонға қатысқандар арасында «Жасыл ел» еңбек жасағының белсенділігі жоғары. Биыл облыс бойынша 3 050 адам жасақ құрамында нәтижелі еңбек етіп жатыр. Кезекті экоплоггингке Мағаджан тәлімбағын абаттандыру, көгалдандыру жұмыстарына атсалысып жатқан сарбаздарды да жұмылдырдық, — дейді ол.
Марафон басталмас бұрын пайдалы әрі көңілді жарыстың қатысушыларын әңгімеге тартқан едік. «Жасыл ел» еңбек жасағының сарбазы Сұлтан Төкенов бұл іс-шараны асыға күткенін айтады.
— Жарыс өте қызықты. Ең алдымен қатысушыларға арнайы қолғап пен қапшық таратылды. Командаластарыма сәттілік тілеймін! Бұған дейін де осындай акцияларға қатысқанмын. Еңбек жасағында жүріп, өзіме дос таптым. Мұнда жасаған еңбегіме қарай тәуір жалақы да алдым. Мағаджан тәлімбағында еңбек ете жүріп, көғалдандыру жұмыстарына белсене атсалыстым, — дейді қатысушы.
Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы мониторинг және анализ бөлімінің бас маманы Нұрлыбек Мусин Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған «Таза Қазақстан» акциясы тұрғындардың экологиялық жауапкершілігін арттырады деген сенімде.
— Таза ортада өмір сүру үшін әркім тазалықты өзінен бастауға тиіс. Сол үшін белсенді жастар қоқыс жинауға бағытталған жаңа экотрендке қатысып, оны үрдіске айналдырған. Бұл — қуанарлық жайт. Осы акция арқылы барша қазақстандықтарды экологиялық акцияға шақырғымыз келеді. Ерікті жастар Ақтөбе су қоймасын бұған дейін де тазалаған болатын. Арада екі ай өтті, қоқыс тағы да тау болып үйіліп қалған. Қала тазалығына бұлай немқұрайды қарауға болмайды. Экологиялық тазалық денсаулық кепілі екенін жадымыздан шығармасақ құба-құп болар еді, — дейді ол.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.