Мемлекеттік тіл және көрнекі ақпарат
Семинар
Ақтөбе облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастырумен «Мемлекеттік тілдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері» тақырыбында семинар өтті.
Облыстық семинардың басты мақсаты — мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдегі рөлін күшейту, көрнекі ақпарат саласындағы заңнаманың орындалуын үйлестіру және топонимикалық атауларды жүйелеу.
Шараға облыстық және аудандық тіл бөлімдерінің басшылары, сала мамандары мен қоғам белсенділері қатысты.
Семинарда бірнеше бағыт бойынша мазмұнды баяндамалар жасалды. Өңірдегі атаулардың тарихы мен заңдылықтарын жүйелеу жолдары, мемлекеттік тілді дамытудағы құқықтық тетіктер мен жаңа бағыттар талданды.
— Қоғам өміріндегі маңызды мәселенің бірі — көрнекі ақпарат тілінің заңнамалық түрде орындалуы. Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы Заңда көрнекі ақпарат алдымен мемлекеттік тілде, содан кейін қажет болған жағдайда басқа тілдерде берілуге тиіс екені көрсетілген. Бұл — әрбір мекеме, ұйым және кәсіпкерлік нысан үшін міндетті талап. Өкінішке қарай, қазір біз қате жазылған, шрифті кіші, тіпті қазақ тіліндегі нұсқасы жоқ маңдайшаларды кездестіреміз. Бұл — заңбұзушылық қана емес, мемлекеттік тілдің мәртебесіне нұқсан келтіреді. Азаматтар заңға сай келмейтін көрнекі ақпаратты суретке немесе видеоға түсіріп, жергілікті атқарушы органдарға хабарлай алады.
Мәселені шешу үшін біз кәсіпкерлерге арналған тегін әдістемелік нұсқаулықтар шығаруымыз керек. Бақылау жұмыстарын күшейтіп, заңбұзушыларға тиісті айыппұл салуымыз қажет, — дейді облыстық тілдерді дамыту басқармасының бас маманы Арайлым Нұрбаева.
Семинар барысында аудандық тіл бөлімдерінің өкілдері өз өңіріндегі нақты ұсыныстарын ортаға салды. Қорытынды бөлімде ұсыныстар жинақталып, әдістемелік бағыттар белгіленді.
А.БОЛАТБЕК