Акцияға 273 мың адам қатысты
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде «Таза Қазақстан» экологиялық бағдарламасының іске асырылу барысы қаралды.
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Исатай Еспағанбетовтің айтуынша, өңірде экологиялық акция аясында жақсы нәтижелерге қол жеткізілген. Жыл басынан бері іс-шараларға 273 мыңнан астам тұрғын (үш ай бұрын 112 мың адам қатысқан еді), 7 700-ден астам ұйым мен кәсіпорын қатысқан. 79 мың аула, 1 600-ден астам әлеуметтік нысан, 342 парк пен алаң, сондай-ақ 215 су айдынының жағалауы мен 63 шақырым арық тазартылды.
Соңғы үш айда халық пен бизнестің белсенділігі екі есеге артты. Экологиялық акцияларға оқушылар, студенттер, қоғамдық бірлестіктер, кәсіпорындар мен кәсіпкерлер қосылды. Өңірде «Таза сенбі», «Тазалық күні», «Жалпыұлттық ағаш егу күні» және тағы да басқа республикалық және өңірлік акциялар өткізілді.
— Соңғы үш айда бизнес пен тұрғындардың белсенділігі екі есе артты. Акцияларға оқушылар, студенттер, қоғамдық бірлестіктер мен кәсіпкерлер қатысып жатыр, — деп атап өтті Исатай Еспағанбетов.
Бағдарлама аясында «Таза сенбі», «Таза бұлақ», республикалық ағаш егу күні, Құстардың халықаралық күні және Қоршаған ортаны қорғау күніне арналған іс-шаралар өткізілді. Өңірде «Үздік аула» және «Үздік көше» байқаулары аяқталды, сондай-ақ «Дүниежүзілік тазалық күні» және «Мектеп орман шаруашылығы» акциясы ұйымдастырылды. Қыркүйекте «Дүниежүзілік тазалық күні», ал қазанда «Таза жағалау» және «Мектеп орман шаруашылығы» экологиялық іс-шараларын өткізу жоспарланып отыр.
Сонымен қатар тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау, рұқсатсыз қоқыс орындарын жою, жаңа қоқыс полигондарын салу, жасыл желектерді күтіп-баптау секілді шешілмеген мәселелер де бар екені айтылды.
Облыс әкімі Асхат Шахаров аудандар мен Ақтөбе қаласыәкімдіктеріне тұрғындарды сенбіліктер мен экологиялық акцияларға белсенді тартуды, «Таза Қазақстан» платформасына келіп түскен өтініштерді сапалы қарауды және өңірлік жоспар аясындағы іс-шараларды уақтылы орындауды тапсырды.
— «Таза Қазақстан» бағдарламасы — бірреттік акция емес, Мемлекет басшысы бастамашылық еткен маңызды бағдарлама. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады және Президент Әкімшілігінің тұрақты бақылауында болады. Оның жүзеге асырылуына мемлекеттік органдар ғана емес, облыстың әр тұрғыны тартылуға тиіс, — деп атап өтті өңір басшысы.
Облыс әкімі сондай-ақ барлық елді мекеннің дендрологиялық жоспарын аяқтауды, күзгі ағаш егу жұмыстарына дайындық пен қаржыландыруды қамтамасыз етуді тапсырды. Жасыл желектің жерсініп кетуі үшін Асхат Шахаров өңірклиматына барынша бейімделген ағаш түрлерін таңдауды және қарапайым суару жүйесін жолға қоюды ұсынды.
Өңір басшысының айтуынша, тек кешенді және жүйелі іс-шаралар ғана экологиялық жағдайды жақсартуға және қоршаған ортаға қамқор болудың жаңа мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
М.САТАЕВА.