Тынысың қалай, Темір?
Жұмыс сапары
Биыл Темір ауданындағы қай көшелерге асфальт төселеді? Кеңқияқ ауылындағы тозығы жеткен спорт кешенінің «тағдыры» қалай шешілді? Әлеуметтік нысандардың құрылысы қалай жүріп жатыр? Осы және осы өзге мәселелердің жай-жапсары облыс әкімі Асхат Шахаровтың аталған өлкеге барған жұмыс сапарында назарға алынды.
Шұбаршидың жаңа келбеті
Алдымен Шұбарши ауылындағы әлеуметтік маңызы бар нысандардың тыныс-тіршілігі және инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асуытаныстырылды. Алты мыңға жуық тұрғын қоныстанған елді мекенде су желісі жаңғыртылып жатыр: жалпы ұзындығы 8,8 шақырым желіні, 153 құдықты және сорғы станцияларын жөндеу жоспарланған. Бүгінгі таңда 6 шақырым су құбыры тартылып, 70 құдық жөнделді, сондай-ақ №1 сорғы станциясы қоршалып, су ұңғымасына бұрғылау жүргізілді, екі резервуар тұрғызылды. Қазіргі таңда олардың беткі бөлігіне бетон жамылғысы төселіп жатыр. Мердігер — «Әлихан Ойл З» ЖШС. Бұған бюджеттен 1,1 млрд теңгебөлініпті.
Одан кейін Шұбарши ауылындағы автомобиль жолдарының құрылысы тексерілді. Жауапты компания — «DEN-Grup Plus» ЖШС. Ұзындығы 4,3 шақырымды құрайтын жоба Сәтбаев, Степная, Аэродром, Құрылысшылар, 1 мамыр және Авров көшелерін қамтиды. Құны 654 млн теңгеге бағаланған жұмыс қыркүйек айында аяқталады деп күтілуде. Облыс әкіміне қазіргі таңда жол төсемінің негізі дайындалып, қажетті материалдардың жеткізілгені, асфальттың негізгі бөлігі төселіп болғаны айтылды.
«Екі жыл бұрын келгеніңізде бірнеше мәселемізді айттық. Нәтижесі ауыз толтырып айтарлықтай. Ауызсу құбыры жаңартылып жатыр. Жолдарымызға асфальт төселуде. 18 көшенің 15-інде асфальт бар. Ең бастысы, аталған жұмыстарды өз арамыздан шыққан жерлестеріміз қолға алды. Соған сай олар да жауапкершілікті түсініп, барынша сапалы, дәл мерзімінде пайдалануға беріп жатыр», — деді ауыл тұрғыны Қылышбай Әбенов.
Өңір басшысы ауылдардағы инженерлік және көлік инфрақұрылымын дамытудың ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасына тікелей әсер ететінін және экономиканың өсуіне жағдай жасайтынын атап өтіп, тұрғындарды сабырлық танытуға шақырды.
Спортшылар көптен күткен қуаныш
Осыдан екі жыл бұрын облыс әкімі Асхат Шахаров Кеңқияқ ауылына жұмыс сапарымен барғанда мұндағы спорт кешенін жаңартуды тапсырған-ды. Бұған себеп — жас спортшылардың ауданға келген атқарушы билік өкілдеріне жанайқайын жеткізіп, жаттығатын орынның жоқтығына шағымдануы. Қазір жағдай басқа. Маусым айында ашылған жаңа спорттық-сауықтыру кешенінде 100 адамға дейін емін-еркін жаттыға алады, үстел теннисі, таэквондо, қазақша күрес және басқа спорт түрлеріне арналған залдар бар. Ғимаратты «РУС-ТАЛ» ЖШС 869,8 млн теңгеге салған. Аталған кешеннің ашылуы жастар мен бүкіл округ үшін маңызды оқиға болғанын айтқан ауыл тұрғындары дән риза.
— Мен танымал спортшы, таеквондодан қара белбеудің 6 дан иегері, еліміздегі таеквондо федерациясының негізін қалаушысы Мұстафа Өзтүріктің шәкіртімін. 2021 жылдан бері таеквондодан балаларды жаттықтырып келемін. Қазір жағдайымыз жақсы, осындай спорттық нысан салынды. Тәрбиеленушілердің арасындахалықаралық, республикалық жарыстарда жүлделі орын иеленіп жүргендер бар. Заманауи, барлық құрал-жабдықтары қамтылған спорт кешені үшін рақмет. Бұқаралық спортты дамыту, спорттың олимпиадалық түрлеріне жіті көңіл бөлу, ел намысын қорғайтын спортшыларды тәрбиелеп, жаттықтыру — міндетіміз, — деді жаттықтырушы Қуаныш Рысбай.
Өз кезегінде Асхат Шахаров екі жыл бұрын Кеңқияққа сапары барысында спорт кешенін салудан бөлек, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту бойынша бірқатар тапсырма бергенін еске салды.
«Бұл істің бәрі де жергілікті тұрғындардың тұрмысын жақсартуға бағытталған. Бүгін спорт кешенінің салынғанын және оның ауыл тұрғындарының игілігіне тапсырылғанын көріп отырмыз. Кеңқияқта жаңа мектептер, балабақшалар және басқа да әлеуметтік нысандардың әлі де пайда болуы үшін жұмысты жалғастырамыз», — деді өңір басшысы.
Артынша «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынып жатқан 600 орындық жаңа мектептің құрылыс барысы көрсетілді. Бұған «Antarium group» ЖШС жауапты. Жалпы құны 4,5 млрд теңге бөлінген. Бүгінде құрылыс-монтаж жұмыстарының 67 пайыздан астамы орындалған: қабырғалары тұрғызылып, инженерлік желілер тартылған, құрылысшылар енді ішкі әрлеу жұмыстарына кірісіпті. Сонымен қатар іргелес аумақ абаттандырылып, 2,4 шақырым жол мен жаяу жүргінші жолы салынып, 69 шам орнатылды.
Әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту ауыл шаруашылығын қолдаумен қатар жүретіні белгілі. Өйткені ауыл тұрғындарының негізгі табыс көзі — төрт түлік. Кеңқияқ ауылынан 71 шақырым қашықтықта орналасқан «Ақбөпе» шаруа қожалығының тынысымен танысуға мән берілгені сондықтан. Қожалықта 438 ірі қара, 297 жылқы және 21 ұсақ мал бар. Бұл жерде асылтұқымдыәулиекөл және шароле сиырлары бағылады.
Облыс әкімі ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдау басымдықтардың бірі болып қала беретінін алға тартты, өйткені аграрлық сектордың дамуы өңірдің азық-түлік қауіпсіздігіне және ауылдық жерде тұратын отбасылардың әл-ауқатына тікелей әсер етеді.
Ресми деректерге сүйенсек, Кеңқияқ ауылында 6 мыңнан астам адам тұрады. Мұнда мектеп, екі балабақша, аурухана, Мәдениет үйі мен кітапхана бар. Сондай-ақ 10 шаруа қожалығы, 25 дүкен жұмыс істейді, 200-ден аса жеке кәсіпкер тіркелген. Халық негізінен мал шаруашылығымен айналысады: 1,5 мыңнан аса ірі қара, 13 мың қой-ешкі, 1 827 жылқы және 400-дей құс бар.
Мәдениет мекемелерінің екінші тынысы
Облыс әкімі аудандағы жұмыс сапары барысында Шұбарқұдық кентіне де соқты.
Асхат Шахаров ең алдымен Досжан хазірет көшесіндегі орталық стадион, мұражай мен кітапханаға апаратын автожол мен автотұрақ құрылысымен танысты. Жобаны «Prof-Facade» ЖШС жүзеге асырып жатыр. Бұл мақсатта 293,3 млн теңге аударылған.
Жаңадан салынған музей мен архив,кітапханағимараттарыназардан тыс қалмады. Мұражайда үш экспозициялық зал бар, қор 4 954 жәдігерді қамтиды. Мұнда заманауи мультимедиалық технологиялар енгізілген: 3D-mapping, виртуалды презентациялар және интерактивті терминалдар. Ал архивте 79 мың құжат сақталған, оның бір бөлігі цифрландырылды. Аудандық кітапханаға келсек, 100 орынға шақталған.
Облыс әкімі Шұбарқұдықта мемлекеттік тапсырыс аясында жаңаданашылған «Мейірім» жеке балабақшасына да барды. Нысанның құрылтайшысы — «Мейірім-жүрек» ЖШС. Балабақша 240 орындық, 10 топ жұмыс істейді. Мұнда балалардың денсаулығын нығайтуға арналған заманауи әдістер қолданылады: аурудың алдын алу үшін тұз шахтасы жұмыс істейді, балаларға оттегі коктейлі ұсынылады. Ұжымда 36 маман бар — тәрбиешілер, педагогтер және медицина қызметкерлері.
Мұнымен бірге Шұбарқұдық кентіндегі «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынып жатқан білім мекемесінің ғимараты назарға ілікті. Құрылыстың жартысынан астамы атқарылған.Қазір мектептің қабырғалары қаланып, сыртқы инженерлік желілері салынғалы жатыр. Облыс әкімі мектепті жаңа оқу жылының екінші тоқсанына дейін пайдалануға беруді тапсырды.
Соңында «Ең үздік абаттандырылған аула» байқауының жеңімпазы әрі «Ауыл аманаты» жобасының қатысушысы Максим Чирковтің үйіне барды. Кәсіпкер өткен жылы 5,4 млн теңге көлемінде жеңілдетілген несие алып, 120 шаршы метрлік жылыжай салған. Бүгінде қияр, қызанақ және көкөніс өсіріп отырған бағбанның ауласы шынымен көз қызығарлықтай, маусымдық өнім көлемі бір тоннаға жетіпті.
Темір ауданына жасаған жұмыс сапарын қорытындылаған Асхат Шахаров әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту, білім мен мәдениет нысандарын жаңғырту, сондай-ақ ауыл кәсіпкерлерін қолдау — басты міндет екенін атап өтті.
—Екі жыл бұрын Шұбарши ауылына келгенімде тұрғындар су, жол мәселесін көтерген еді. Қазір 8,8 шақырымның 6 шақырымы тартылып, құдықтар жөнделді, сорғы станциясы мен резервуарлар салынды. Ал ауылішілік жолдар бойынша негізгі көшелерге асфальт төселіп, қыркүйекке дейін толық аяқтау жоспарланған.
Кеңқияққа да жол түсті. Ауылдың айтарлықтай өзгергенін көріп, көз қуанды. Ең басты жаңалық — көптен күткен жаңа спорт кешенінің ашылуы. Тұрғындармен кездесуде олардың ризашылығын естідік. Бұл — біз үшін үлкен қуаныш.
Шаруашылық саласында да серпіліс бар. «Ақбөпе» қожалығында асылтұқымды мал өсіріліп, заманауи әдістер енгізілуде. Мұндай қадамдар ауыл экономикасын нығайтады.
Шұбарқұдыққа сапарымда жұмысын бастаған жаңа цифрлық мұражай, архив пен кітапханаға да бардым. Досжан хазірет көшесіне жаңа жол төселіп, мұражай мен кітапханаға баратын жаяу жолдар мен кең автотұрақ салынып жатыр.
Темірліктердің қуанышы — 240 орындық «Мейірім» балабақшасы. Мұнда балдырғандарға бар жағдай жасалып, денсаулығына айрықша мән берілген. Бұған қоса «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында жаңа мектептің құрылысы қарқынды жүріп жатыр.
«Ауыл аманаты» жобасының арқасында жылыжайын салып, өнімін алып отырған Максим Чирковтің еңбегі — ауланы тиімді пайдалану, одан мол өнім алу және эстетикалық тұрғыдан әсемдеудің жарқын мысалы.
Темір ауданын дамытудың алдағы жоспары айқын. Күрделі әрі өзекті мәселелер — күн тәртібінде. Аудан басшылығы бар проблемалық сұрақтарды шешу үшін ұсыныстар енгізуге тиіс, — деп түйіндеді облыс әкімі.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.
Ақтөбе-Темір-Ақтөбе.