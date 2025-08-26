Қыстың қамын жазда ойла!
Жылыту маусымы
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде әлеуметтік нысандар мен инженерлік желілердің алдағы жылыту маусымына дайындығы пысықталды.
Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Арысұлан Айтбаев дайындық кестеге сәйкес жүргізіліп жатқанын, жалпы жұмыстың 85 пайызы аяқталғанын айтты.
— Бюджеттік ұйымдарға жылыту маусымына 20,7 мың тонна көмір және 1,2 мың тонна дизель отыны қажет. Бүгінге дейін көмірдің 58 пайызы және дизельдің 70 пайызы жеткізілді. Халыққа қажетті19,1 мың тонна көмір тамыз басталғалы тасылып жатыр, тағы 7 вагон көмір — жолда, — деді Арысұлан Айтбаев.
Коммуналдық кәсіпорындардағы жөндеу жұмыстары да кестеге сәйкес жүргізіліп жатыр: «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-да 11 қазандық пен 5 турбоагрегат жөнделген, қалған жұмысжылыту маусымына дейін аяқталмақ. Қазіргі дайындық деңгейі — 88%. «Aqtobe su-energy group» АҚ 23 қазандық, 3,2 шақырым жылу және 12,8 шақырым су-канализация желісін жөндеген. Дайындық — 82%. «Энергожүйе» ЖШС-да жоспарланған 833,3 шақырым желінің 331,6 шақырымы ретке келтіріліп, 23 қосалқы станция мен 57 трансформатор толық жөнделген.
Басқарма басшысы дайындық паспорттары мен актілерін алу мәселесіне де ерекше назар аударды. Асхат Шахаров жылыту маусымына уақтылы дайындалудың маңызды екендігін айтып, дайындық паспорттарын алуды жеделдетуді тапсырды.
— Тұрғындардың әлеуметтік жағдайы мен жайлы өмір сүруі қысқа дайындық жұмыстарының сапалы және белгіленген мерзімге сай атқарылуына тікелей байланысты. Барлық мемлекеттік орган, қала мен аудан әкімдері барынша ұйымшылдықпен әрі жауапкершілікпенжұмыс істеуге тиіс, — деді облыс әкімі.
Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімі барлық қазандықта, жылу көздері мен желілерде жөндеу жұмыстарын уақтылы аяқтауды, көмір мен дизель отынын белгіленген мерзімде толық жеткізуді, дайындық паспорттарын 30 қыркүйекке дейін рәсімдеуді, апаттық жағдайларда жедел әрекет ету үшін қажетті отын мен материал қорын қалыптастыруды және мектептерге, балабақшаларға, ауруханаларға жылу беруді қатаң бақылауда ұстауды тапсырды.
Өңір басшысы қала және аудан әкімдеріне әр елді мекеннің дайындығын жеке бақылап, тұрғындардың шағымдарына жедел әрекет етуді міндеттеді.
М.ТАБЫН.