Бизнеске көмек мәселелері қаралды
Мәслихат
Депутаттар мен кәсіпкерлер өңірдегі шағын және орта бизнесті дамытудың өзекті мәселелерін және оларды шешудің мүмкін жолдарын талқылады.
Нұрлан Махамбетовтің төрағалығымен облыстық мәслихаттың бюджет, өңірлік және салалық даму жөніндегі тұрақты комиссиясының кеңейтілген отырысы «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасының базасында жария тыңдау форматында өтті. Іс-шараға экономиканың түрлі салаларында— агросектордан бастап білім беру қызметтеріне дейін айналысатын шағын және орта бизнес өкілдері шақырылды.
Облыстық кәсіпкерлік басқармасының басшысы Алмас Салықбаев өзіне сеніп тапсырылған саланы дамытудың негізгі көрсеткіштері туралы хабардар етті. Оның айтуынша, бүгінде облыс субсидиялау бойынша төртінші, сондай-ақ шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау шаралары бойынша өңірлер арасында кепілдендіру бойынша жетінші орында.
— 2025 жылы шағын және орта бизнесті қолдау шараларына жергілікті бюджеттен 2,3 миллиард теңге бөлінді, 1 тамыздағы жағдай бойынша 371 жоба қолдау тапты. Субсидиялау бойынша – 13 миллиард теңгеге 170 жоба, кепілдік беру бойынша – 9 миллиард теңгеге 195 жоба,инфрақұрылымды жүргізу бойынша 240 миллион теңгеге алты жоба бар, —деп атап өтті баяндамашы.
Мемлекеттік қолдау шараларын қаржыландырудың жалпы көлемі 12,5 миллиард теңгені құрайды, оның 10,2 миллиарды республикалық бюджеттен және 2,3 миллиарды жергілікті бюджеттен. 2023 жылы жаңа драйвер — Хромтау моноқаласының кәсіпкерлеріне несие берудің өңірлік бағдарламасы іске қосылды. Өңірлік деңгейде экономиканың нақты секторының жобаларына бағытталған жеңілдетілген несиелендірудің нысаналы бағдарламаларын іске асыру қажеттілігі туындады.
—Қазіргі уақытта «Ақтөбе Бизнес»шағын және орта кәсіпкерлікті несиелендірудің өңірлік бағдарламасын іске қосу жоспарлануда. Ол шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландырудың өңірлік тетігін енгізуді көздейді. «Ақтөбе Бизнес» бағдарламасы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры немесе «Ақтөбе» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жүзеге асырылады, —деп хабарлады Алмас Салықбаев.
Ол бюджетке және бағдарламаны іске асыру тетіктеріне егжей-тегжей тоқталды.
Қоғамдық тыңдау барысында «Даму» қоры филиалының басшысы Айнагүл Ниязова мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы құралдары туралы айтып берді.
Өңірлік кәсіпкерлер палатасының директоры Дидар Боранқұлов аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерін, палата мен салалық кеңестер жұмысының қорытындыларын айтып, шешуді талап ететін негізгі жүйелік проблемаларды атап өтті. Бірінші кезектегі шаралар қатарында жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуларына бақылауды күшейту және жергілікті қамтудың міндетті үлесін бекіту ұсынылады. Сондай-ақ өндірістерді жаңғырту мен техникалық қайта жарақтандыруды жеңілдетілген қаржыландырудың өңірлік бағдарламаларын әзірлеу талап етіледі.
«Агробизнес» бағдарламасы аумағында пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау тетігіне ерекше назар аударылды. Қазір кәсіпкерлер сыйақының толық мөлшерлемесін төлейді, ал субсидиялар кейінірек — қаржыландыру болған жағдайда түседі. Механизмді жеңілдету үшін бизнес келісімшарттағы соңғы мөлшерлемені алдын ала белгілеуді ұсынады.
Басқа да өзекті мәселелер көтерілді. Мәселен, жер қойнауын пайдаланушыларға арналған азық-түлік өнімдерін аутсорсингтік компаниялар сатып алады, олар көбіне жергілікті өнімге бағдарланбайды. Келісімдерде жергілікті өндірілген тауарларды басымдықпен сатып алу туралы міндетті шартты бекіту ұсынылады.
Сонымен қатар өңірде өндірістік қуаттылықтардың толық жүктелмеуі сақталып қалуда. Мұның себептері қатарында жабдықты жаңартудың төмен деңгейі, қаржыландыруға қолжетімділіктің шектелуі және өнімді сатудағы қиындықтар деп аталды.
Айтылған кедергілерді жою үшін жаңғыртуды жеңілдетілген қаржыландырудың өңірлік бағдарламаларын әзірлеу, өсу нүктелерін анықтау үшін кәсіпорындарға скрининг жүргізу, субсидиялар көлемін ұлғайту және салықтық, басқа да мәселелер бойынша консультациялық қолдаумен кәсіпкерлерге қызмет көрсетудің толық форматты орталығын құру ұсынылады.
Талқылауға кәсіпкерлердің өздері де белсенді қатысты.
«Сәтжол» шаруа қожалығының басшысы Ләззат Нұрғалиева Ақтөбе сауда желілерінде жергілікті ауыл шаруашылығы өндірушілері өнімдерінің жеткіліксіз ұсынылғанын атап өтті. Ол дүкендерде «Қазақстанда жасалған» немесе «жергілікті өндірушілердің өнімдері» брендингімен жекелеген аймақтарды бекітуді, тауарларды орталық сөрелерде және сатып алушылардың көз алдында орналастыруды ұсынды. Сондай-ақ жергілікті өндірушілердің қала базарларындағы сауда орындарына қол жеткізудегі қиындықтары туралы мәселе көтерілді.
Нұрлан Махамбетов облыс әкімінің бақылауында маусымдық өнім өткізу пункттері мәселесі тұрғанын атап өтті. Оның тапсырмасы бойынша ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің тізімін қалыптастырған және сауда орындарын анықтайтын жұмыс тобы құрылды.
«Greenland Aktobe» ЖШС Бас директоры Әділ Душекенов Су кодексінің күшіне енуіне байланысты маңызды мәселені қозғады.
Туризм бизнесі өкілдері азаматтардың су айдындарына еркін қол жеткізу құқықтары мен кәсіпкерлердің құрылған инфрақұрылымды өтеулі негізде пайдалану құқығы арасында тепе-теңдік қажет екенін атап өтті. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы Нұрлан Махамбетов жер және су кодекстерінің арасындағы қайшылықтармен келісті. Кәсіпкерлерге осы бөлімде заңнамалық актіге өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар тізбесін қалыптастыру ұсынылды. Жұмыс кәсіпкерлер палатасында жүргізіледі.
Үйдегі дүкен иелері электр энергиясына тарифтердің өсуі олардың қызметін едәуір қиындатқанын атап өтті. Олардың айтуынша, тоңазытқыш жабдықтарының тұрақты жұмысы айтарлықтай шығындарды талап етеді, олар қазіргі баға деңгейінде кірістермен жабылмайды. Нәтижесінде кәсіпкерлер шығындарды, соның ішінде персонал мен жалақыны қысқартуды оңтайландыруға мәжбүр болды, ал кейбір сауда нүктелері жұмысын тоқтатты.
Жария тыңдау қорытындысы бойынша қаулы шығарылды, оған кәсіпкерлердің ұтымды ұсыныстары енгізілді. Депутаттар кәсіпкерлік басқармасына қызметтің жаңа түрлерін және өндірістерді ашу мақсатында тауашаларды анықтау үшін өңірге скрининг жүргізуді, «Өркен-2» бағдарламасы шеңберінде қаржыландыру туралы ұсыныс енгізуді, кейіннен бұл қаражатты түпкілікті қарыз алушыларды 7% жеңілдікпен несиелеуге жіберуді, пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға жергілікті бюджеттен қосымша қаражат бөлу мүмкіндігі туралы ұсыныс енгізуді ұсынды және т.б.
Индустриялық-инновациялық даму басқармасы «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, аймақтың жер қойнауын пайдаланушыларымен аутсорсингтік компаниялармен шарттарға міндетті шартты енгізу туралы мәселені пысықтаған жөн: бұл ретте жергілікті өндірілген тамақ өнімдерін сатып алу үлесін көздеу бағдарда ұсталуға тиіс. Агрокредиттік корпорация пайыздық мөлшерлемені субсидиялауды көздейтін агроөнеркәсіп кешені субъектілерін қаржыландыру бағдарламалары шеңберінде бизнес субъектілерімен шарттарда сыйақының түпкілікті мөлшерлемесін белгілеуге тиіс. Осыған байланысты облыстық және қалалық әкімдіктерге бірқатар ұсыныстар айтылды.
Аяла БЕКНАЗАР.