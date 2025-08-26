Конституцияның құрдасы
Ата Заң қабылданған жылы дүниеге келген жастар — бүгінде қоғамның белсенді мүшелері. Соның бірі — арнайы жасақ жауынгері Еркін Нәбиев. Ол жауынгерлік қағиданы қатаң ұстанып, арнайы жасақтың міндетін мінсіз атқарып жүр.
Орда бұзар отыздағы Еркін Нәбиевтің облыстық полиция департаментінде абыройлы қызмет еткеніне 8 жылдан асыпты. Бала кезінен-ақ спортты жанына серік еткен ол мектеп қабырғасында өткен түрлі спорттық додаларда топ жарып, бокстан спорт шеберлігіне үміткер атанған.
— Әскери борышымды өтеп жүргенімде бұл салаға деген қызығушылығым арта түсті. Темірдей тәртіпке бойұсынып, Отан алдындағы борышыңды өтеудің зор жауапкершілік екенін ұқтым. Әскерден оралған соң іле-шала құжаттарымды Ақтөбедегі облыстық полиция департаментіне тапсырдым. Денешынықтыру даярлығы бойынша нормативтерді орындап, конкурстық комиссияның әңгімелесуінен сәтті өттім, — дейді арнайы жасақ жауынгері.
Сымға тартқандай сымбатты, жауырынды жас жігіттің спортшы екенін жазбай таныған тәжірибелі тәртіп сақшылары оған арнайы жасақта қызмет етуді ұсынған. Осылайша Еркін Нәбиев небәрі жиырма бір жасында әрбір жауынгері тыңғылықты іріктелетін, үздіктердің үздігіне ғана бұйыратын және асқан жылдамдықты талап ететін арнайы жасақтың инспекторы лауазымына барлық сынақтан сүрінбей өтіп қабылданған. Алғашында темірдей тәртіп, маңдай тер төгілетін үздіксіз жаттығулар, атыс полигонындағы тынымсыз оқу-жаттығу жиындары, ұйқысыз түндер мен қылмыскерлермен алысқан күндер, салмағы жиырма бес келіден асатын арнайы жасақ киімін тәулік бойы киіп жүру жас маманға оңай болмаған.
— Арнайы жасақтың жауынгерлері — «Бейбіт заманның батырлары» деп айтсам, артық болмас. Олар ел тыныштығын күзету жолында тынбай еңбек етіп келеді. Жас кезімде киімнің ауырлығына қиналғаным, қылмыскерлерге тойтарыс берудің қасында түк те емес екен. Аға буынның қамқорлығы мен командирлерімнің кәсіби шеберлігінің арқасында шыңдалып, мығым бола түстім. Арнайы жасақта өзіне міндеттелген жауапкершілікті терең түсінген әрі жұмысын сүйіп атқаратын адамдар ғана қызмет ете алады. Фильмдерден көріп, қару асынғанға, арнайы жасақ формасын киюге немесе тәуір жалақыға қызығып келетіндер ұзақ шыдамайды, — дейді Еркін Нәбиев.
Бүгінде жас жауынгерлерге тәлімгер болып та үлгеріп жүрген Еркіннің айтуынша, жедел қимылдайтын арнайы жасақ қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ететін маңызды құрылым. Мұнда әрбір жауынгер бір-біріне нағыз бауыр, ал әрбір командир — құзыретті қолбасшы әрі қамқор әріптес. Ең бастысы, жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жауынгерлерінің тек дене бітімі ғана емес, мінез-құлқына, психологиялық даярлығына ерекше назар аударылады.
— Ең алдымен әрбір жауынгер — батыл, салқынқанды, күйзеліске төзімді болуы шарт. Операция кезінде түрлі жағдаймен бетпе-бет келуіміз мүмкін. Сондықтан біз кез келген уақытта мұздай қаруланған қылмыскерлермен шайқасуға сақадай сай болуымыз керек. Мәселен, спорттық шаралар кезінде арандатушылық туындауы мүмкін. Әсіресе футбол жанкүйерлері қызуқандылық танытып жатады. Осындай кикілжіңдердің алдын алу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету — біздің басты міндетіміз, — дейді полиция аға лейтенанты.
Конституцияның құрдасы Еркін Берікұлының мамандығы — заңгер. Ол жігерлі жауынгер ғана емес, үнемі тілеуін тілеп, қауіпсіздігіне алаңдап отыратын ата-анасына адал перзент, үлгілі отағасы, қос ұланның қамқор әкесі. Оның айтуынша, арнайы жасақтағы әрбір жауынгердің біліміне, өз міндетін білуі мен заңнама талаптарын сақтауына ерекше ден қойылады. Қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету, күдіктілерді ұстау кезінде олардың конституциялық құқықтарының бұзылмауы әрдайым басты назарда. Үнемі бес қаруы сай жүретін жігіттер, атыс қаруын қолдануды әбден меңгермейінше, маңызды тапсырмаларға қатыстырылмайды.
— Тәуелсіз елде туғанымды мақтан етемін. Бүгінде әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, өркениетті мемлекеттердің қатарында дамып келе жатқан Қазақстанды әлемнің алпауыт мемлекеттері мойындап үлгерді. Егемен еліміз өткеннің тағылымынан сабақ алып, ұдайы алға ұмтылуды мақсат етіп келеді. Ал Ата Заңымыз ел тыныштығының мызғымас кепіліне айналды. Конституциямыз бекіп, зайырлы-құқықтық мемлекетке айналған кезде дүниеге келгеніме қуанамын. Менің есімінің Еркін қойылуы да тегін емес. Біз егемен елдің ұланы ретінде барынша еркін өстік. Тәуелсіз еліміздің тыныштығын күзетіп, Ата Заңымызға адал қызмет ету — мен үшін абыройлы міндет, — дейді Конституцияның құрдасы Еркін Нәбиев.
Ақмарал МҰҚАШЕВА.