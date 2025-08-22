Жаңалықтар

Дайындық пысықталды

22 Тамыз 2025
Жылыту маусымы

Өңірде газ тарату желілерін жаңғырту және алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Бұл мәселе облыс әкімі Асхат Шахаров пен «QazaqGaz» ұлттық компаниясы» АҚ басқарма төрағасы Санжар Жаркешовтің кездесуінде пысықталды.

«QazaqGaz» АҚ өкілі берген дерек бойынша облыстың газдандыру деңгейі 95,7 пайызға жеткен.QazaqGaz компаниялар тобы инвестициялық бағдарлама аясында 1976 жылы пайдалануға берілген орташа қысымды газ құбырын жаңғырту жобасын жүзеге асырып жатыр. Жөндеу жұмыстары жоспарланған жалпы ұзындығы 8,7 шақырым желінің 5,5 шақырымнан астамы қазірдің өзінде жаңартылған. Жобаны жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.

Жаңғырту жұмыстары толық аяқталған соң газ құбыры басқа желілермен біріктіріледі. Бұл қаланың орталық бөлігін үздіксіз газбен қамтуға мүмкіндік береді.

Кездесуде жылыту маусымына дайындық жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп жатқаны айтылды. Дайындық жұмыстарының 90 пайызы аяқталған.

Айта кетейік, «QazaqGaz Aimaq» АҚ Ақтөбе өндірістік филиалықазіргі таңда5,9 мың шақырым газ тарату желісін пайдаланады.

 М.ТАБЫН.

