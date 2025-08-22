Аймақта эпидахуал тұрақты
Брифинг
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өңірдің санитарлық-эпидемиологиялық ахуалы туралыбрифинг өтті.
Облыстық санитарлық-эпидемилогиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Индира Аяғанованың айтуынша, аймақта эпидахуал тұрақты. Оба, тырысқақ, құтырма, күйдіргі,күл, сіреспе, эпид паратит секілді жұқпалы аурулар тіркелмеген.
— 2023 жылы елде қызылша және көкжөтел аурулары бойынша эпидемиологиялық ахуал күрделі болғаны белгілі. Инфекцияның таралуын тоқтату және алдын алу мақсатында қызылша ауруына қарсы 6 айдан 10 айға дейінгі балаларға және 2-4 жастағы балаларға екпе салынды. Медициналық қызметкерлерге қосымша иммундау жүргізілді. Нәтижесінде қызылша мен көкжөтел ауруы бойынша ахуал тұрақтанды. Соңғы жеті айда білім беру, сумен жабдықтау мекемелерінде жаппай улану мен жұқпалы арулардың таралуы тіркелген жоқ, — деді Индира Аяғанова.
Облыс бойынша ауызсудың сапасына тұрақты санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг жүргізіледі. Ауызсудан микробиологиялық көрсеткіштерге 723 сынама алынған. Нәтижесі ауызсудың микробиологиялық тұрғыдан қауіпсіз әрі таза екенін көрсеткен. Жиында басқарма өкілі өзге де мәселелерге тоқталып, аумақта жағдайдың тұрақты екенін айтты.
Кәмшат ҚОПАЕВА.