Жаңа ұстанымдар мен ескі проблемалар
Мәслихат
Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту және жол бойындағы қауіпсіздікті сақтау мәселелері облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен мәжілісінің күн тәртібінде қаралды.
Мал тұқымын асылдандыру
Мәжілісте бірінші болып асылтұқымды мал шаруашылығының қазіргі жағдайы және осы саладағы субсидияларды тиімді пайдалану мәселелері сөз болды.
Ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Айсұлтан Кеңбейілов баяндама жасады. Ол жағдайды егжей-тегжей талдауды ұсынды. Мәселен, өңірде 624,9 мың ірі қара, 1 311,4 мың қой мен ешкі, 377,7 мың жылқы және 25,8 мың түйе тіркелген.
Баяндамашы асылдандыру жұмыстарына ерекше назар аударды. Оның айтуынша, бүгінде облыста 92,9 мың асылтұқымды ірі қара (жалпы мал басының 14,8%), 189,4 мың асылтұқымды қой (16,1%) және 53,6 мың асылтұқымды жылқы (14,1%) бар. Объективті климаттық және географиялық қиындықтарға қарамастан, аймақ шаруашылықтары асылтұқымды мал саны мен сапасының тұрақты өсуін көрсетеді.
— Мемлекеттік қолдау шараларының арқасында біз соңғы жылдары өнімділік бойынша өсуді байқап отырмыз. Мысалы, егер бұрын ауыл шаруашылығы өндірушілері бұқаларды 2-3 жылда бордақылауға тапсырса, енді селекциялық жұмыстың жақсаруының арқасында 7-15 айлық бұқашықтардың тірі салмағы 280-320 келіге жетеді, — деп атап өтті Айсұлтан Кеңбейілов.
2025 жылы асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға бюджеттен 5,6 млрд теңге бөлінді, оның 3,1 миллиардтан астамы игерілді, барлығы 2021-2024 жылдар аралығында бұл салаға 42,7 млрд теңге бағытталды.
Сондай-ақ, Айсұлтан Кеңбейілов депутаттарды маусым айында күшіне енген субсидиялаудың жаңа ережелері туралы хабардар етті. Өзгерістерге сәйкес селекциялық және асылдандыру жұмыстарын жүргізуге субсидиялардың бұрынғы нысандары алынып тасталды. Оның орнына жаңа қолдау шаралары енгізілді: асылтұқымды куәліктері бар жас малды сатқаны үшін, жүн өнімдері үшін субсидиялар, сондай-ақ омарташылар мен асылтұқымды жылқы шаруашылығын қолдау қаралды. Мысалы, асылтұқымды куәлігі бар бір сатылған бұқашыққа 15 000 теңге, ал жоғары сапалы жүннің бір килограмы үшін 200 теңгеге дейін төлем қарастырылған.
Дегенмен оң өзгерістерге қарамастан, баяндамашының айтуынша, негізгі мәселе білікті кадрлардың жетіспеушілігі болып қала береді:
— Бүгінде облыста селекция, генетика және асылдандыру жұмыстары саласындағы мамандардың тапшылығы байқалады. Бұл — жүйелік мәселе. Мемлекет қолдау көрсетеді, бірақ мамандарды даярлаусыз сала толық дами алмайды. Біз жастарды аграрлық мамандықтарды таңдауға және осы маңызды және қажетті саланың беделін қайтаруға ынталандыруымыз керек, — деп атап өтті спикер.
Депутаттар Самат Қалдығұлов, Естай Сисенбаев, Кәмшат Төлеуова «Ақтөбе» ӘКК арқылы кәсіпкерлерді қолдау шараларының тиімділігі мәселелерін көтеріп, теріні қабылдау және қайта өңдеу, сондай-ақ мал шаруашылығы палаталарының қызметі мәселелерін қозғады.
Талқылау қорытындысы бойынша халық қалаулылары субсидиялау тетіктерін жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыруды, сондай-ақ жастар арасында кәсіптік бағдарлау және білім беру жұмысын күшейтуді ұсынды.
Сондай-ақ халық қалаулылары ауыл шаруашылығы басқармасына табиғи-климаттық жағдайларды ескере отырып, облыста ауыл шаруашылығы өндірісі мен қайта өңдеуді дамыту картасын әзірлеу жөнінде ойларын білдірді. Олар Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 15 наурыздағы №108 жемдік мал иелерінің сүт өндірісін 50 бастан арзандату үшін жергілікті бюджеттен қосымша субсидиялау мүмкіндігі туралы бұйрығына ұсыныстар енгізуді ұсынды.
Жол бойында сақ болыңыз!
Сондай-ақ жол қауіпсіздігі мәселесі депутаттар арасында жанды пікір тудырды, өйткені өңірдегі жол-көлік оқиғасы жағдайы қаза тапқандар санының азаюына қарамастан, шиеленісті болып қала береді. Отырыс қарсаңында халық қалаулылары Ақтөбенің түрлі аудандарында рейд жүргізді, олардың назарында мектепке дейінгі аумақтар болды, қорытындылар мен ұсыныстар тәртіп сақшыларына айтылды.
Полиция департаменті бастығының орынбасары Ардана Саймағамбетовтің айтуынша, бірінші жартыжылдықта облыста 1 106 жол-көлік оқиғасы орын алған, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,9 есе көп. Зардап шеккендердің саны үш есеге жуық өсті: 535-тен 1591 адамға дейін. Сонымен қатар қаза тапқандар саны 35 пайызға дейін төмендеді.
— Өлім-жітім санының азаюына қарамастан, апаттар мен зардап шеккендердің жалпы саны өсуде. Бұл инфрақұрылымды жетілдіруден бастап жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің тәртібіне дейін кешенді тәсілді талап етеді, — деп атап өтті депутат Серік Әліпов.
Отырыста жол жағдайын жақсарту үшін қабылдау қажет нақты шаралар айтылды. Атап айтқанда, жылдамдықты бақылау аспаптарын орнату (39 жаңа кешен); 12 жол учаскесін жарықтандыру (68 км); мектептер мен халық тығыз орналасқан аймақтарда 15 жаяу жүргіншілер өткелін орнату; апаттылық деңгейі жоғары қиылыстарды реконструкциялау және кеңейту; Әлия Молдағұлова даңғылынан оңтүстік айналма жолда көлік айрығын салу, жолақтар салу және жарық жолақтарын орнату, т.б. қарастырылуда.
Жолдарда өлім-жітімнің азаюына қарамастан, жол-көлік оқиғалары мен зардап шеккендердің жалпы санының алаңдаушылық динамикасы жүйелі және шұғыл шешімдерді талап етеді. Депутаттар бұған дейін қабылданған көптеген ұсыныс орындалмай қалғанын атап өтті. Барлық деңгейдегі әкімдіктердің жұмысын күшейту, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер арасында тәрбие жұмысын жалғастыру ұсынылды.
Жолдағы қауіпсіздік — мемлекеттік органдардың жауапкершілігі ғана емес, сонымен қатар әрбір қозғалысқа қатысушының мінез-құлық мәдениеті мәселесі. Тек бірлескен күш-жігер арқылы ғана апаттылықты азайтып, адам өмірін сақтауға болады.
Депутаттар тұжырымы осыған келіп сайды.
Марина НҰРАЛОВА.