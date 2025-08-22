Ақтөбеде асық атудан ел чемпионаты басталды
Ұлттық спорт
АҚТӨБЕДЕГІ ЖЕКПЕ-ЖЕК САРАЙЫНДА ҰЛТТЫҚ СПОРТТЫҢ БІР ТҮРІ — АСЫҚ АТУДАН ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЧЕМПИОНАТЫ ӨТІП ЖАТЫР.
Жарысқа еліміздің 17 өңірінен жүзден астам асықшы жиналған. 2005-2008 жылғы жасөспірімдер сынға түсіп жатқан дүбірлі додада Ақтөбе облысының намысын республикалық жарыстарда жүлде алып жүрген асықшылар Бекзат Уәлиханов, Саят Қалқабай, Мадияр Ілиясов қорғап жатыр.Осы ретте «Алтын сақа» иегері, ұлттық құраманың өңірден шыққан тұңғыш ойыншысы Саят Қалқабаймен сөйлестік.
— Ырғыздың Құрылыс ауылында туып-өстім. Отбасындағы төрт ұлдың үлкенімін. Ауылда кішкентай кезімізде асық ойнайтынбыз.Содан ауылдағы бапкерім Еркін Омарғали жарыстарға шығарды. Аудандық жарыстарда көзге түскесін, облыстық бәйгелерге қатыстық. Студент болғаннан кейін облыстың намысын қорғап жүрміз. Қазір Аян Амантайдың жетекшілігімен жаттығамыз. Бес жыл қатарынан республикалық чемпионаттарда екінші орыннан көріндім. Осы чемпионатта да жеңістен дәмеліміз. Бірақ қарсыластар да осал емес. Асық ату спорты баланы ептілікке, дәлдікке тәрбиелеп, есептеуді де үйретеді. Шапшаң қимылдауға, мергендікке баулиды, — деді Саят Қалқабай.
Чемпионаттың ашылу салтанатында Ақтөбе облысының денешынықтыру және спорт басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетов құттықтау сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тілеп, ұлттық спорттың тәрбиелік, рухани мәніне ерекше тоқталды.
Шарада Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Жомарт Сабыржанұлы Ақтөбе облысында чемпионаттың жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтіп, өңірдегі белсенді азаматтарға марапат табыстады. Мұнда облыстық асық ату федерациясының президенті Елтай Өтеғұлов «Асық ату спортының қайраткері» төсбелгісіне, Хромтаудағы №3 мектептің мұғалімі Үміт Жақсылыққызы «Алтын сақа» төсбелгісіне ие болды. Ал Хромтау ауданындағы Дөң мектеп-гимназиясының 3-сынып оқушысы Айкөркем Асхат «ҚР спорт шеберлігіне үміткер» куәлігін иеленді.Сондай-ақ Қостанай облысының аға жаттықтырушысы, бес асықтан Азия чемпионы Жанар Сұлтановаға «Халықаралық дәрежедегі спорт шебері», Қарағанды облысының жаттықтырушысы Амангелді Нұрмұхановқа «Ұлттық дәрежедегі төреші» куәлігі табысталды.Чемпионатқа арнайы келген мәртебелі қонақтардың қатарында Венгрия Асық ату федерациясының президенті, жерлесіміз Жанаргүл Бақтыгерейқызы да бар. Ол Мажарстанда асық пен тоғызқұмалақ ойындарын дәріптеп жүр.Ұлттық спорт жанашыры, «Qazaq metal kasip odagy» салалық кәсіподағы төрағасының орынбасары, «Алаш сақасы» турнирінің негізін қалаушы Әбілқайыр Сотқаров барлық қатысушыға сәттілік тіледі. Іс-шарада Ғ.Жұбанова атындағы облыстық филармонияның «Арайлы Ақтөбе» ансамблі ұлттық өнермен жиналғандарды тәнті етсе, әнші МейіржанТәжіғұлов әнмен әрледі.
Төрт күнге созылған жарыс 22 тамызда аяқталады. Облыстық асық ату федерациясының атқарушы директоры Мұсағали Тасқалиевтің айтуынша, жеңімпаздар мен жүлдегерлерге Асық ату федерациясы атынан диплом, медаль,кубоктар,сондай-ақ ақшалай сыйақы табысталады, яғни жеңімпазға— 150 мың теңге, екінші орын иегеріне — 100 мың теңге,үшінші орын жүлдегеріне 75 мың теңге беріледі.
Ұлттық мұраны ұлықтаған бұл чемпионат жас ұрпақтың рухын шыңдап, тамыры тереңде жатқан дәстүрлі ойынды жаңа белеске көтеретіні анық.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.