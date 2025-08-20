Жаңалықтар

Ақтөбеде алғаш рет жастар арасында Асық ату бойынша Қазақстан чемпионаты басталды

20 Тамыз 2025
34

«Жекпе-жек» спорт кешенінің аренасына еліміздің 18 өңірінен келген 108 мықты спортшы шығып, дәстүрлі қазақ ойынында өз шеберліктерін көрсетіп, үздіктер атағы үшін бақ сынайды. Төрт күнге созылатын жарысқа 2005–2008 жылдары туған ұлдар мен қыздар қатысуда.

Чемпионаттың ұйымдастырушысы – Ақтөбе облыстық асық ату федерациясы.
Жарыстың демеушісі – Қазхром компаниясы. Компания бірнеше жылдан бері Павлодар және Ақтөбе өңірлерінде асық ату спортын дамытуға белсенді түрде қолдау көрсетіп келеді.

«Жасөспірімдер арасында чемпионат өткізу – біз үшін үлкен қуаныш. Асық ату – жай ғана ойын емес, ол – мәдениетіміз бен мұрамыздың бір бөлігі. Жастар арасында бұл спорт түріне деген қызығушылықтың артып жатқаны қуантады. Үнемі қолдау көрсететін Қазхром компаниясына алғысымызды білдіреміз – осындай серіктестердің арқасында ұлттық дәстүрлерімізді дамытып, насихаттай аламыз», – деді Ақтөбе облыстық асық ату федерациясының президенті Елтай Утегулов.

А.ІЛИЯС.

20 Тамыз 2025
34

Басқа жаңалықтар

Салық және халық

21 Тамыз 2025

Президенттің 2024 жылғы Жолдауын жүзеге асыру: отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде

21 Тамыз 2025

«Baqytty Bala – 2025»: Ақтөбе халықаралық өнер додасына дайын

21 Тамыз 2025

Бюроның Байланыс орталығы ауыл шаруашылығы санағы аясында 8 мыңнан астам өтініш қабылдады

20 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button