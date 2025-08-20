Жаңалықтар

Хромтауда ескі футбол алаңы толық жаңартылады

20 Тамыз 2025
30

Хромтау қаласындағы №4 орта мектептің ауласында FIFA Arena бағдарламасы аясында жаңа футбол алаңының құрылысы басталды. Бұл алаң бұрынғы ескі спорт алаңының орнында салынып жатыр. Жобаның құрылыс жұмыстары 2025 жылдың қыркүйек айында аяқталады деп жоспарлануда.

Құрылыс аясында мердігер ұйым ескі жабындыны толықтай алып тастап, жасанды газон төсеуге арналған арнайы негіз дайындайды. Кейін FIFA тарапынан сертификатталған сапалы газон төселіп, қоршау орнатылады.

Жоба аяқталған соң, барлық хромтаулық балаға заманауи, қауіпсіз және қолжетімді футбол алаңы пайда болады. Бұл бастама балалар мен жасөспірімдердің спортпен шұғылдануына, салауатты өмір салтын ұстануына үлкен мүмкіндік береді.

Хромтау қаласында осындай төрт алаң салынады.

А.МӘЛІКҚЫЗЫ.

20 Тамыз 2025
30

Басқа жаңалықтар

Салық және халық

21 Тамыз 2025

Президенттің 2024 жылғы Жолдауын жүзеге асыру: отын-энергетика кешенін ауқымды жаңғырту қалай жүргізілуде

21 Тамыз 2025

«Baqytty Bala – 2025»: Ақтөбе халықаралық өнер додасына дайын

21 Тамыз 2025

Бюроның Байланыс орталығы ауыл шаруашылығы санағы аясында 8 мыңнан астам өтініш қабылдады

20 Тамыз 2025

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды.

© Copyright 2025, "Ақтөбе газеті", aqtobegazeti.kz
Сайт материалдарын қолдану үшін міндетті түрде сілтеме көрсетілуі тиіс.
Авторлық және жанама құқықтар сақталады.
Мақалалар мазмұнына авторлары жауапты.
Back to top button