Мамандар қайда даярланады?
Білім гранты
Еліміздегі жоғары оқу орындарында өңірге қажет мамандарды даярлау үшін 40 грант бөлінді.
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың төрағалығымен жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімді мамандар даярлауға грант бөлу мәселесі бойынша комиссия отырысы өтті.
Комиссия мүшелері 40 грант бойынша мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарын анықтап, дауыс берді. Нәтижесінде талапкерлер Ақтөбедегі
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, Астанадағы К.Бәйсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнеруниверситеті, Алматыдағы Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Қазақ спорт және туризм академиясы, Орал қаласындағы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті сынды жоғары оқу орындарына құжат тапсыра алады.
Комиссия мүшелері талапкерлердің біліміне, яғни ҰБТ мен емтихан нәтижелеріне басты назар аударады.
Құжаттар 16,17,18 тамызда Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің ғимаратында 9.00 ден 18.00 ге дейін қабылданды.
Осы гранттарға оқуға түсуші әрбір тұлғамен 3 жақты (жергілікті атқарушы орган-ЖОО-студент) келісімшарт жасалады, оқу бітіргеннен кейін өңірдегі кадр тапшы жерге жолдамамен барып, келісімшарт негізінде 5 жылдан кем емес уақыт жұмыс істеуі қажет, яғни білім алған мамандар кейін белгіленген орында еңбек етуге міндетті.
Ал медицина саласы бойынша қажет мамандарды даярлауға жергілікті бюджеттен 50 орын бөлінді.Грант конкурсына құжат М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің бас ғимаратында қабылданады, «Бакалавриат» және «Резидентура» білім беру бағдарламасы бойынша құжаттар қабылдау 19-21 тамыз аралығында сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін жүргізіледі.
А.САЙЛАУҚЫЗЫ.