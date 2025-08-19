Ваучер қалай беріледі?
Қосымша білім
Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында қосымша білім беруді ваучерлік қаржыландыруға қатысты баспасөз конференциясы өтті.
Елімізде2021 жылдан бастап балаларға қосымша білім беруді мемлекет қаржыландырып жатыр. Облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Нұргүл Бертілеуованың айтуынша, осы бастаманың арқасында өңірде 20 мыңнан астам бала білім беру, шығармашылық, спорттық бағыттар бойынша үйірмелер мен секцияларға тегін қатысуға мүмкіндік алды.
Бүгінде жүйені жетілдіру мақсатында Қазақстанның 6 қаласында (Астана, Шымкент, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда және Қарағанды)1 маусымнанбастап ваучерлік қаржыландырудың пилоттық жобасы басталды. Бұл модель ашықтыққа, әділеттілікке және цифрландыруға бағытталған.
— Жаңа жүйе бойынша әр балаға бір үйірме немесе секцияға тегін қатысуға мүмкіндік жасайтын электронды ваучер беріледі. Қаржы ата-ана баласының цифрлық платформа арқылы қатысқанын растаған кезде, яғни нақты қызмет көрсетілген соң ғана төленеді. Ваучердің екі, яғни мақсатты және әмбебап түрі бар.Мақсатты ваучер — мектептер мен мемлекеттік мекемелердегі үйірмелер. Әмбебап — арнайы электрондық платформада таңдалады.Қалай тіркелуге болады деген сұрақ туындауы мүмкін. Ата-ана немесе заңды өкіл цифрлық платформа арқылы өтініш береді. Кезек біртұтас және ашық болады. Кезек келгенде SMS хабарлама алып, ұйымды таңдауға болады. Егер үйірме ұнамаған жағдайда қайта өтініш бермей-ақ басқасына ауысуға мүмкіндік бар, — деді Нұргүл Бертілеуова.
Бүгінде 11113 әмбебап, 29061 нысаналы ваучер (целевой) ақпараттық жүйеде виртуалды тағайындалған. Қазіргі уақытта 12454 бала кезекте тұр.
— Пилоттық жоба тәжірибелік-эксперименттік форматта жүзеге асырылуда және оның қорытындысы бойынша қолданыстағы нормативтік актілерге өзгерістер енгізілетін болады, — деді Нұргүл Бертілеуова.
Сондай-ақ жиында облыстық денешынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Мейіржан Ахамбай және облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының өнер және халық шаруашылығы бөлімінің басшысы Назимат Демешова осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды.
Кәмшат ҚОПАЕВА.