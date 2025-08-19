Жатақханалар студенттерді қабылдауға дайын
Өзекті
Жаңа оқу жылының қарсаңында облыс әкімі Асхат Шахаров өңірдегі жоғары оқу орындары мен колледж оқушыларын жатақханаларға орналастыру мәселелері бойынша жиын өткізді. Талқылауға салалық басқарма басшылары, жоғары оқу орындарымен жастар ұйымдарының өкілдері қатысты.
Жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Әлімбек Тұралиевтің айтуынша, студенттерді жоғары оқу орындарына қабылдау 25 тамызда аяқталады, ал 26 тамыздан оларды жатақханаларға орналастыру басталады.
Алдын ала мәліметтер бойынша, жаңа оқу жылында облыстағы үш жоғары оқу орнында 22 193 студент оқымақ. ЖОО қарамағында 4 572 орынға арналған 10 жатақхана бар.
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің 2200 орынға арналған 4 жатақханасы ағымдағы жөндеуден өтіп, студенттерді қабылдауға сақадай сай отыр. Өтінімдер SMART қосымшасы арқылы қабылданады, ал басымдық әлеуметтік осал топтағы студенттерге беріледі.
М.Оспановатындағы БҚМУ-да 2168 орынғаарналған 5 жатақхана бар. Соныңекеуіндежөндеужұмыстарыжүргізіліп жатыр.
С.Бәйішев университетінде 204 орындық 1 жатақхана бар, ол жаңа оқу жылына толық дайын.
Студенттерді уақытша орналастыру үшін «Эрудит бизнес» ЖШС (620 орын), «Salem space» ЖШС (160 орын) және «Skyfall» студенттер үйі қарастырылған. Аталған ұйымдармен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылған.
Білім басқармасының басшысы Бұлбұл Күзембаева облыста 40 колледж жұмыс істейтінін, соның ішінде 26 колледждің 2438 орынға арналған өз жатақханасы бар екенін айтты. Жаңа оқу жылында өңір колледждерінде 28 мыңнан астам оқушы оқиды.
— Барлық колледжде жөндеу және санитарлық жұмыстар жүргізілді, өртке қарсы жүйелер тексерілді, жылыту жүйелері дайындалды. 23 жатақханада жөндеу толық аяқталды, тағы үшеуінде —соңғы сатыда,— деді Бұлбұл Күзембаева.
Облыс әкімі Асхат Шахаров студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі ерекше бақылауда тұрғанын атап өтті.
— Біз үшін Ақтөбеге немесе аудандық колледждерге орналасқан әрбір студенттің қауіпсіз әрі жайлы жағдайда тұруы маңызды. Жоғары оқу орындары мен колледждер жатақханаға тең қолжетімділікті қамтамасыз етіп, әлеуметтік осал санаттағы жастарға басымдық беруге тиіс,— деді өңір басшысы.
М.ТАБЫН.