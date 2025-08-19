3 мыңнан аса ақтөбелік жаттығу жасады
Спорт күні
Спорт күніне орай ақтөбеліктер мерекелік көңіл күймен таңғы жаттығуға жиналды. Футболдан облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер олимпиада резерві мектебінің алаңында 3 мыңнан аса спортсүйер қауым бір мезетте жаттығу жасады. Олардың ішінде мектеп оқушылары, студенттер, спортшылар мен зейнеткерлер бар.
Облыстық денешынықтыру және спорт басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетовтің айтуынша, таңғы жаттығу бағдарламасы қарапайым созылу және тыныс алу жаттығуларынан басталып, кейін би элементтерінен тұратын қарқынды қозғалыстарға ұласты. Қатысушыларға жергілікті спорт мектептерінің жаттықтырушылары мен қаламыздағы фитнес-нұсқаушылар жетекшілік етті.
Шараға қатысушылардың бірі — ақтөбелік зейнеткер Гүлбаршын Жұбаниязова. Ол күнде таңертең скандинав әдісімен жүруді әдетке айналдырған. Жасы 70-ке жуықтаған Гүлбаршын Жұбаниязованың қимылы ширақ, өзі тың.
— Скандинав таяғымен жүрудің нәтижесі өте жақсы. Біріншіден, бел омыртқаға пайдалы. Жас кезінде адам денсаулығына алаңдамайды. Үлкейгенде ауру-сырқаудың бәрі шығады. Адамның мүсіні бұзылады, үнемі белі немесе құйымшағы сыздап ауырып жүреді. Ал скандинав әдісімен жүру түрлі ауруға ем. Екіншіден, жүрек-қан тамыр ауруларына оң әсерін тигізеді.
Жаңақоныс елді мекенінде тұрамын. Жолдасым да спортқа жақын. Күнде таңертең екеуміз бірге тұрып, жүруді әдетке айналдырдық. Сондай-ақ йогамен де айналысамын. Қаладағы Маресьев көшесінде орналасқан Белсенді ұзақ өмір сүру орталығына барып тұрамын. Мұнда біз секілді зейнет жасындағы адамдарға әртүрлі қолдау мен қызмет түрлерін ұсынады. Бұл қариялардың әлеуметтік байланыстарын нығайтып, бос уақыттарын тиімді өткізуіне көмектеседі, — дейді ол.
Қазіргі уақытта облыс халқының 43 пайызы спортпен шұғылданады. Мемлекет басшысының салауатты өмір салтын насихаттау және бұқаралық спортты дамыту тапсырмасы аясында өңірімізде жыл өткен сайын спортқа деген қызығушылық артып келеді. Спорттық нысандар да көптеп бой көтеруде. Мәселен, соңғы екі жылда 20-дан астам денешынықтыру-сауықтыру кешені салынып, халық игілігіне берілген. Жыл соңына қарай мүгедектігі бар адамдарға арналған облыс орталығындағы спорт кешенінің құрылысы аяқталады деп жоспарланып отыр.
Ақбота ҚАЛДЫБЕК.