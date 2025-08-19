Іздегенге жұмыс бар…
Жәрмеңке
Ақтөбедегі Орталық саябақта өткен бос жұмыс орындар жәрмеңкесі Жастар күніне арналды.
Ақтөбе қаласының мансап орталығы, Amanat партиясы жанындағы «Жастар рухы» жастар қанаты Ақтөбе облыстық филиалы және Ақтөбе қаласының жастар ресурстық орталығы бірлесіп ұйымдастырған жәрмеңкенің басты мақсаты— жұмыссыздық деңгейін азайтып, нәтижелі әрі тұрақты жұмыспен қамту мүмкіндіктерін ұсыну. Іс-шараның ашылу салтанатына облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Ләззат Оразбаева, қала әкімінің орынбасары Әсет Оралбаев, жәрмеңке ұйымдастырған мекемелер мен ұйымдардың басшылары қатысты.
Жәрмеңке барысында 37 мекеме мен кәсіпорын 248 бос жұмыс орнын ұсынды.
Оның ішінде «Қазхром» ТҰК» АҚ, Ақтөбе хром қосындылары зауыты, «KazFelTec» ЖШС,«Атамекен» студенттік отрядтарының жастар қоғамдық бірлестігі, №83 және №59 жалпы орта білім беретін мектептер және тағы басқа көптеген ірі компаниялар мен ұйымдар бар. Ұсынылған жұмыс орындары арасында экономист, заңгер, есепші, психолог, жүргізуші, мұғалім, аспаз, наубай, дефектолог, логопед, корпоративтік сату менеджері сияқты мамандықтар болды.
— Жаңа оқу жылы қарсаңында өңірде бірнеше мектеп ашылғалы тұр. Әрине, жаңа мектептерге маман қажет. Негізі,мектеп ашылған кезде лицензия алуы керек. Ал ол үшін біліктілік маңызды. Сондықтан жаңа ұжым 100 пайыз жастардан құралмайды. Яғни білікті, тәжірибелі мұғалімдер де жаңа мектептерге орналаса алады. Жалпы жастарға мүмкіндік көп. Соның бірі — Жастар практикасы. Бірақ бұған көп жас келе бермейді. Жалақысы аз деуі мүмкін. Бірақ, жас маманның қалаған мамандығымен жұмысқа орналасуына осы Жастар практикасының үлесі зор. Тәжірибе жинайды, ұжымға үйреніседі. Соны түсінгені жөн.Жалақы бірден көп болмайды, бәріміз де аздан бастадық, — деді облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Ләззат Оразбаева.
Іс-шараға жұмыссыз жастар, өзін-өзі қамтушылар, аз қамтылған отбасы мүшелері, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, борышкерлер және пробация қызметі есебінде тұрғандар келіп, жұмыс ұсынушылардан кеңес алып жатыр.
Қалалық жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Мақпал Тұрмағамбетованың айтуынша, жыл басынан бері Ақтөбе қаласында бос жұмыс орындар жәрмеңкесі 7 рет өткізіліп, 427 адам жұмысқа орналасқан, оның 108-і — жастар.
Бүгінгі таңда Электронды еңбек биржасы (www.enbek.kz) порталында Ақтөбе қаласы бойынша 2041 бос жұмыс орны жарияланған.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.