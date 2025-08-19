Жастарға арналған ерекше күн
Лагерь
Prof Contact қоғамдық бірлестігі облыстық жастар саясаты мәселелері
Басқармасының тапсырысы аясында 14-16 жас аралығындағы жасөспірімдерге арналған ерекше іс-шара ұйымдастырды.
Қатысушылар таңғы сағат8.00-де Триатлон саябағында жиналып, полиция қызметкерлерінің жол бастауымен табиғат аясындағы «GreenLand» демалыс базасына бет алды.Күн сергіту жаттығуларынан басталды.
Одан әрі жастар лагерь ережелерімен танысып, рухани даму мен көшбасшылықты дамытуға бағытталған тренингтерге қатысты. Мұнда «Жас көшбасшы — жарқын болашақ» атты семинар-тренингті тренер Жоламан Асанұлы жүргізсе, ал Мира Исатай ораторлық өнер негіздері бойынша тәжірибесімен бөлісті.
Түскі астан соң қатысушылар фотосессия жасап, еркін әңгімелесіп, жаңа достар тапты. Күннің екінші жартысында өткен спорттық эстафеталар мен квест ойындары жасөспірімдердің ұйымшылдығын арттырып, командалық рухты нығайтты.
Кеш соңында белсенді жастар марапатталып, ең үздік команда анықталды. Барлық қатысушы үйлеріне көтеріңкі көңіл күймен оралды.
Prof Contact қоғамдық бірлестігінің басшысы Гүлдана Мырзагерееваның айтуынша,лагерьдің басты мақсаты — жастардың көшбасшылық қабілетін арттырып, шығармашылық әлеуетін дамыту, сонымен қатар топпен жұмыс істей білу дағдысын қалыптастыру.
—Бірінші күні лагерьге14-16 жастағы 50 жасөспірім қатысса, келесі күні 17-20 жас аралығындағы жастар үшін де мазмұныдәл осындай бағдарлама ұйымдастырылды. Яғнимини-лекциялар, түрлі тапсырмалар мен ойындар қамтылды. Ең белсенді қатысушыларға сертификаттар мен естелік сыйлықтар табысталды, — дейді Гүлдана Мырзагереева.
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ.