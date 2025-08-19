Белсенді жастардың тазалыққа үлесі
Өткен жұма күні «Таза Қазақстан» республикалық акциясы аясында «Жасыл ел» еңбек жасағында еңбек етіп жүрген бір топ жас судың жағасын күл-қоқыстан арылтты.
—Ақтөбе қаласының іргесіндегі Солтүстік айналма жолдың бойындағы аумақты жинауға бұл жолы 30 жас шықты. Мұнда біз бұлақтың айналасын тазартып, «Бұлақ көрсең, көзін аш» атты экологиялық акциясына үлес қостық. Сондай-ақ ағаштардың түбін әктеп, жағалай шашылған қоқысты жинадық. Барлығы 50 қап қоқысты полигонға жөнелттік.
Дәстүрлі акцияның мақсаты — қаламызды күл-қоқыстан арылту, қоршаған ортаны тазалау, жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу, — дейді«Жасыл ел» еңбек жасағы облыстық штабы төрағасының орынбасары Артур Әзиев.
Экологиялық акцияға қатысқандардың бірі — студент Хадиша Жұбанова: «Қаланы көркейтуге атсалысқаныма қуаныштымын. Замандастарыммен аз уақытта айналаны ретке келтірдік. Бір жағынан, Ақтөбеде осындай сулы-жасыл әрі әдемі аумақтың барын біліп, көзайым болдық. Қаламызды тазалықта ұстайық!», — дейді.
Ұйымдастырушылар мұндай игі істің әлі де жалғасатынын айтады.
Айбек СЕРІКҰЛЫ.