Пікір
Келісімді нығайтудағы білімнің рөлі
Жангельдина Назерке,
С.Бәйішев атындағы университетінің «Достық» клубының жетекшісі
Қазақстандағы білім беру жүйесі бейбітшілік мәдениетін қалыптастыруда маңызды орын алады. Мектептерде тарих, құқық, қоғамтану сабақтарында әртүрлі халықтардың мәдениетін таныстыру – ортақ Отанымызға деген құрметті арттырады.
Жоғары оқу орындарында да мәдениетаралық алмасу бағдарламалары жүзеге асып, студенттік достық клубтары жұмыс істейді.
Ерекше маңызға ие тіл саясаты – мемлекеттік тілді дамыту, орыс тілі мен этностардың ана тілдерін қолдау. Бұл – көптілді орта қалыптастырып, тілдік құқықтарға құрметпен қарауды үйретеді.
Бала жастан өзгені қабылдауға және бағалауға үйренген ұрпақ – ертеңгі бейбіт қоғамның кепілі.