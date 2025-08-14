Тыйым салу нормалары: полицейлер қоғамдық орындарда киім кию тәртібін түсіндіруде
Полицейлер тұлғаны тануға кедергі келтіретін киімдерді қоғамдық орындарда киюге тыйым салуға қатысты халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жалғастыруда.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бұл өзгерістер Қазақстан Республикасының «Құқықбұзушылықтардыңп рофилактикасы туралы» Заңына енгізіліп, қоғамдық қауіпсіздікті арттыруға бағытталған. Жаңа нормалардың негізгі мақсаты — қылмыс пен құқықбұзушылықтардың алдын алу және қоғамдық орындарда жеке тұлғаны тану мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Жергілікті полиция қызметі басқарма басшысының орынбасары Нұрлыбек Суентаевтың айтуынша, тыйым тек бетті толық жабатын киімдерге — балаклава, бетперде, никаб секілді заттарға қатысты. Ал бет ашық болатын діни киімдер — хиджаб, шейла, химар, аль-амира және тағы басқа түрлері — бұл норманың қолданылуаясынан тыс.
Сонымен қатар, бет жабатын киімдерді киюге рұқсат етілетін кейбір ерекше жағдайлар да қарастырылған. Олар:
- Қолайсыз ауа райы жағдайлары,
- Медициналық көрсеткіштер,
- Қызметтік немесе еңбек міндеттерін орындау,
- Азаматтық қорғау іс-шараларына қатысу,
- Спорттық және мәдени-көпшілік іс-шаралар.
Нұрлыбек Суентаев бұл талаптардың ешбір азаматтың діни сеніміне қарсы бағытталмағанын және ар-ождан мен діни сенім бостандығына нұқсан келтірмейтінін ерекше атап өтті. Барлық қабылданған шаралар тек қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесінде іске асырылуда.
Полицейлер тұрғындарды қабылданған заңнама өзгерістеріне түсіністікпен қарап, белгіленген тәртіпті сақтауға шақырады.