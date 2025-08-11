МҰНАЙШЫ-ҚҰРЫЛЫСШЫ ЕРЖАН ДОСЖАНОВ
Ақтөбе мұнайгаз өнеркәсібінің көшбасшысы — «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының ұжымында Мемлекет басшысының мақсатты бастамасы бойынша Қазақстан Республикасында 2025 жылға белгіленген «Жұмысшы мамандықтары жылы» концепциясы аясында ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Ақтөбе мұнайшыларының ұйымшыл ұжымында бүгінде әртүрлі кәсіптер мен мамандықтардың 5,4 мың маманы жұмыс істейді.
Азаматтық және өнеркәсіптік мақсаттағы нысандарды жобалаумен және салумен айналысатын «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» еңбек ұжымының көптеген мүшелері тамыз айында маңызды салалық мереке — Құрылысшылар күнін салтанатты түрде атап өтеді.
Әулет мақтанышы
Өз мамандығына берілгендіктің жарқын бір мысалы — бүгінде «Кеңқияқмұнай» мұнайгаз өндіру басқармасында күрделі құрылыс бөлімінің басшысы лауазымында жұмыс істейтін Ержан Досжановтың еңбек жолы.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамы өндірістік құрылымында басқарушылық бөлімшелерінің әртүрлі сатыларында құрылыс саласымен шұғылданатын бірнеше қызметтер жұмыс істейтінін атап өтуіміз керек.
Мұнай-газ өнеркәсібінде құрылыс өте маңызды мәнге ие: кен орындарын орналастыру және кеңейту процестеріндегі кезкелген қадам жаңа технологиялық нысандарды жобалаумен және енгізумен тығыз байланысты. «Кеңқияқмұнай» мұнай-газ өндіру басқармасы көмірсутектері Ақтөбе облысындағы мұнай және газ өндіру статистикасына айтарлықтай дәрежеде әсер ететін Кеңқияқтұз үсті және Кеңқияқтұз асты кен орындарын игеруді қамтамасыз етеді. Сондықтан Ержан Досжановтың мысалында құрылысшы-кәсіпқойдың еңбегі айқын көрінеді, ол үшін құрылысшылар күні мұнайшылар күні сияқты, өз еңбегі үшін мақтаныштың жоғары мағынасына толы.
— Мен ежелгі Кеңқияқ жерінде туып-өстім және осында еңбек етемін, осы мекенде менің жерлестерімнің ұрпақтары жанқиярлықпен жұмыс істеді және «қара алтын» өндіру саласында белсенді жұмыс істеуді жалғастыруда. Мұнайшылардың отбасылық әулетінің үшінші буынының өкілі болу — мен үшін мәртебе. Шамамен 70 жыл бұрын Кеңқияқ маңында орналасқан кен орындары адамдарға өркендеп даму үшін өте қажет мұнай бере бастады. Өткен ғасырдың алпысыншы жылдарының ортасында менің атам Барсай Досжанов Кеңқияқ кен орнында жұмыс істеп, әріптестерімен бірге оны біртіндеп көркейтуге үлес қосты.
Мұнайшылардың тұруына арналған алғашқы барактарды салып, ұңғымалар арасында алғашқы күрделі емес мұнай жинайтын құбыр желілерін жүргізуді, ол өзінің балалары мен немерелері үшін ең ежелгі мамандықтардың бірі — құрылысшы кәсібіне құштарлықтың таңғажайып үлгісі бола білді.
Менің анам Клара Барсайқызы өзінің бүкіл саналы ғұмырын дерлік, бұл қырық жеті жылдық еңбек өтілі, Кеңқияқ кәсіпшілігіндегі құрылысқа арнады. Менің ағам Алдаш Барсайұлы жаңашыл-құрылысшы және Кеңқияқ мұнайшыларының бірнеше буынының ұстазы бола жүріп, жасампаздықтың даңқты жолымен жүріп өтті, — деп әңгімелейді Ержан.
Тәжірибе еңбекпен келеді
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының инвестициялық дамуы 1997 жылдан бастап стратегиялық инвестор — Қытай Ұлттық мұнайгаз корпорациясының (CNPC) басқаруымен жүзеге асырылып келе жатқаны жалпыға мәлім.
Одан бергі өткен 27 жыл ішінде Кеңқияқтұз үсті және Кеңқияқтұз асты кен орындарында Ержан мен оның әріптестері барлық жиынтығы 35,3 миллион тонна мұнай өндірді.
Әрине, мұндай нәтиже жерүсті кәсіпшілік инфрақұрылымдарын салу бойынша капиталды қажетсінетін күрделі жұмыстарсыз мүмкін болмас еді: мысалы, өткен 5 жылда ғана «Кеңқияқмұнай» мұнайгаз өндіру басқармасы бойынша игерілген күрделі салымдардың көлемі 19,4 миллиард теңгені құрады.
— Иә, мұнай саласындағы құрылыс мамандығының өзіндік ерекшелігі бар. Біз кен орындарында көп қабатты ғимараттар, стадиондар, әуежайлар немесе кеңселер салмаймыз. Біз мұнай мен газды барлау, өндіру, өңдеу, тасымалдау онсыз мүмкін емес нысандардың кең жиынтығын саламыз. Мен мақтанышпен айтамын, біз экономикаға нақты қосымша құн беретін өнеркәсіптік активтерді пайдалануға беретінімізді мақтанышпен айтқым келеді, — дейді сұхбаттасушымыз.
2012 жылы Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінен құрылысшы мамандығы бойынша диплом алып шыққан Ержан бірден туған мекенге оралып, Кеңқияқ құрылыс-монтаж басқармасына технологиялық құбыр желілері монтаждаушысы бағытындағы тұрақты жұмысқа орналасты. Жас жігіт аға буын жаңашыл әріптестерінің кәсіби кемелділігін белсенді түрде бойына сіңіріп, кәсіпшілік құбыр желілерін орналастыруда және басқа да технологиялық операцияларды жүзеге асыруда күн сайынғы орындалатын жұмыстардың күрделі деңгейін саналы түрде ұғына бастады.
2019 жылға дейін мен бірқатар лауазымдық сатылардан өтіп және прорабтық қызмет атқарып, құрылыс-монтаж басқармасында еңбек еттім. Күрделі табиғи-климаттық жағдайда ауыр еңбекпен өткен осы жылдар мен үшін өмірлік тағылымды тәжірибе жинақтау кезеңіне айналды. Қандай қиындықтар болса да, өмірлік бағдарды өзгерту немесе қандай да бір коммерциялық бизнеске ауысу деген ойыма кіріп-шыққан емес.
Мен «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» сияқты ұйымшыл команданың мүшесі болуды жалғастырғым келді және әрқашан тәртіпті, табандылықпен, сауатты жұмыс істеуге тырыстым. Мысалы, агрессивті ұңғыма өнімдерімен және өте үлкен қысыммен жұмыс істейтін диаметрі 530 мм-ге дейінгі құбырларды траншеяларға төсеудің көпжылдық тәжірибесі маған кәсіби мағынада өзімнің тұғырымды нығайтуға мүмкіндік берді, — деп жалғастырады Ержан өзі туралы қызықты ақпаратты.
2019 жылдың басында құрылысшы Ержан Досжановты «Кеңқияқмұнай» мұнайгаз өндіру басқармасына күрделі құрылыс бөлімінің инженері лауазымына қызметке жібереді.
Кәсіпорын басшылары Ержанның инновациялық ойлау деңгейі мен әлеуетін бағалай келе, 2022 жылдың мамыр айында оны мұнайгаз өндіру басқармасының қазір де сол міндетті атқарып келе жатқан күрделі құрылыс бөлімінің басшысы қызметіне тағайындайды.
Ержан мұнайгаз өндіру басқармасындағы өз жұмысының бағыттары туралы айта келіп, өзі әріптестерімен бірге жүргізіп отырған нысандардың өзіндік ерекшеліктері туралы былай деп тұжырым жасайды.
— CNPC инвестор ретінде Қазақстан Үкіметі алдындағы өз міндеттемелерін толық көлемде орындауға, оның ішінде лицензиялық кен орындарын дамытудың келісімшарттық бағдарламаларының жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге ұмтылады. Сондықтан біздің Кеңқияқ кен орындары осы жылдар ішінде өте белсенді дамыды. Мысалы, ілеспе мұнай газының өскен көлемін кәдеге жарату үшін біз кен орнында — Кеңқияқта алауларда газды жағу проблемасын толығымен шешкен сығымдау компрессорлық станциясын салдық. Тағы бір мысал: мұнай өндіру технологиясы әрқашан су буын қабаттарға жеткізуді қажет ететіндіктен, біз жоғары өнімді бу генераторларының паркін едәуір арттырдық, көптеген жаңа резервуарлар, су төгетін құбырлар, электр қондырғыларын салдық. Мұнайды ығыстыру процестерін күшейту үшін компрессорлық-сорғы қуатын резервуарға айдауға қатысты модернизациялау бойынша жұмыс дәл осындай мысал бола алады, өйткені осылайша біз су айдау көлемінің ұлғаюын қамтамасыз етіп қана қойған жоқпыз, сондай-ақ жаңа компрессорлар есебінен айдалатын ағынның қысымын айтарлықтай көтердік.
Ержан әңгіме барысында өзін мұнайгаз өндіру басқармасындағы жұмысы неліктен тартымды екенін ашық айтып берді:
– Шынында да, бұрынғы құрылыс-монтаж басқармасындағы деңгейіме қарағанда, мұнайгаз өндіру басқармасындағы білім-білігім біршама арта түскенін сезінемін. Біріншіден, мен маңызды жобалау-сметалық құжаттамаларын жасау және оны жетілдіру процестеріне ерекше құлшыныспен кірісе бастадым. Ең бастысы, жеткілікті егжей-тегжей техникалық-экономикалық құжаттарды оқуды үйрендім, көптеген құрылыс-сараптамалық есептеулерден ақпаратты бойыма сіңіре бастадым. Екіншіден, мен Қытай Халық Республикасынан біздің «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамына жұмысқа келген әріптестеріммен өте сындарлы және пайдалы тұрғыдан ұғынысып, тілдесе бастадым.
Қытайлық мамандар әрдайым инженерлік білімге сүйенеді, бұл жағынан ұқыпты және ұсақ-түйекке мұқият қарайды. Үшіншіден, менің функционалдық міндеттерім «Кеңкияқмұнай» мұнайгаз өндіру басқармасы үшін өнеркәсіптік жұмыстарды орындау және жабдықтарды жеткізу үшін тартылатын мердігерлік ұйымдардың кең ауқымымен тығыз байланыс ұстану болды. Құрылыс кезінде техникалық қадағалауды жүзеге асыратын жобалық құрылымдармен өзара әрекеттесу процесі қызғылықты. Сонымен қатар менің жұмысымның маңызды бөлігі салынған құрылыстар мен нысандарды комиссиялық іске қосу алдындағы тексеруге қатысу болып табылады.
Жоғары стандарттарға сай
Ержан өз жерлестерінің тіршілігі туралы баяндай отырып, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-ның Кеңқияқ, Саға, Соркөл, Жағабұлақ және басқа да жақын орналасқан елді мекендердегі әлеуметтік инфрақұрылымды қолдау жөніндегі мақсатты қызметін атап өтеді. Темір ауданының көптеген тұрғындары «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-да және мердігерлік ұйымдарда жұмыс істейді, бұл да Ақтөбе облысының жетекші мұнай-газ компаниясының әлеуметтік жауапкершілігіне әсер етеді. Мұнайшы Ержан Досжанов еңбектес жолдастарымен бірге Қазақстан мен Қытайдың мұнай-газ саласындағы инвестициялық әріптестігінің ауқымды процестеріне толық қатысқаны үшін корпоративтік мақтаныш сезінетінін атап өтті.
— Бізге, яғни «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамына CNPC-тің басқа да халықаралық жобалары сияқты, Қытайдан еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйелерін ең үздік әлемдік стандарттар деңгейінде енгізу жөніндегі директивалық құжаттар келеді. Акционерлер мен компания басшылығы үшін басты құндылық — адам өмірі. Мен «Кеңқияқмұнай» мұнайгаз өндіру басқармасында осындай қауіпсіздік жүйелерін бейімдеу бойынша жұмысқа үлкен оң көзқараспен қатысамын. Біздер, құрылысшылар, жаңа білімді де үйренеміз, үнемі тренингтер өткіземіз, үнемі оқыту сабақтарымен бөлісеміз, сатып алынатын кәсіпшілік жабдықтар мен құралдардың заманауи жүйелерін бағалаймыз. Біздің күнделікті жұмысымыздағы іргелі тәсіл — берілген қауіпсіздік стандарттарын барынша уақтылы орындау, — деп Ержан Досжанов істің жайын айқын біле отырып, мұнай-газ процестерінің осы аспектісі туралы сенімділікпен айтады.
Ержанның екі ұлы бар. Үлкені Ерасыл бесте, кішісі Нұрасыл үш жаста. Ержанның айтуынша, Ерасыл «Lego» үлгісіндегі балалар конструкторларымен ерекше қызығушылықпен ойнап, осы құрылымдардан қандай да бір үйлер мен мұнаралар жинайды. Міне, жаңа құрылысшы ұрпағы!
Ержанның зайыбы Ақтоты Кеңқияқ орта мектебінде педагог-психолог, балалармен тіл табысып, олардың көңілкүйін жақсылыққа жетелеп отырады.
— Әрине, мен әрқашан біздің төл мерекеміз — Құрылысшылар күнінде жағымды толқынысты сезінемін. Кеңқияқ кәсіпшілігінің көлемді аумақтарына көз жүгірте отырып, мен компания үшін, өңір үшін менің тікелей қатысуыммен жобаланған және пайдалануға берілген өнеркәсіптік нысандар мен құрылыстардың біздің халқымыз үшін маңыздылығын түсінемін. Акционерлік қоғам басшылығына еңбек адамдарын қолдағаны үшін, бізге елеулі кәсіби салада өзіміздің ойларымызды іске асыруға мүмкіндік бергені үшін, жеке өсу жоспарларын іске асыруға сенім мен көмек көрсеткені үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-да жұмыс істеу — мен үшін де, біздің ұйымшыл командамыздың әрбір мүшесі үшін де үлкен құрмет.
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» акционерлік қоғамының бас технологі Ли Гаочао мұнайшылардың ұжымдық белсенділігі туралы мынадай ретте әңгіме өрбітеді:
— Жұмысшы мамандықтары жылы бизнес-құрылымдардың басшыларына өз компанияларын нарықтық ілгерілету үшін өнеркәсіптік-өндірістік персоналдың маңыздылығын одан әрі жауаптылықпен бағалауға мүмкіндік береді. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ-да еңбек беделі өте жоғары. Біздің кен орындарындағы кадрларымыз — өте жоғары бәсекеге қабілеттілігі бар адамдар.
Бұрғылаушылар мен арнайы техника машинистері, өндіру операторлары мен химиялық талдау зертханашылары, геологтар мен механиктер, маркшейдерлер мен энергетиктер, басқа да жүздеген кәсіптің адамдары біздің ортақ ісімізге баға жетпес үлес пен ұмтылыс энергиясын әкеледі.
Құрылысшылар күнінде әріптестерімнің жетістіктері туралы айта отырып, мен компанияның басқару аппараты мен филиалдарының бейінді мамандарын осы айтулы кәсіби мерекемен шын жүректен құттықтаймын!
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ жалпыға ортақ үйлесімділік, технологиялық прогресс және гуманитарлық әріптестік жолында берік алға қарай қозғалып келе жатқанын атап өткім келеді.
Юрий ШИКАРЕВ.