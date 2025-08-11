Ақын мұрасы насихатталды
Триатлон саябағында қазақтың ұлы ақыны, ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 180 жыл толуына арналған әдеби сазды кеш өтті.
«Геолог» мәдениет үйі ұйымдастырған әдеби кешке аталған мекеменің шығармашылық ұжымдары, қаламыздың дарынды жастары, қала тұрғындары қатысты.
Кеш барысында Абай Құнанбайұлының өлеңдері оқылып, әндері орындалды.
«Айсын» радиожурналистика мектебінің шәкірттері Бағжан Әбжами ақынның «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңін, ЕркеназӘжіигерей«Жасымдағылымбардепескермедім» өлеңін, ал Құралай Үсен Абайдың бірінші қарасөзін мәнерлеп оқыды. Ал Асылан Досболаев пен Ербол Әбілтай Абайдың «Желсіз түнде жарық ай», «Қараңғы түнде тау қалғып» әндерін нақышына келтіре орындады. Сондай-ақ келушілер «Абайдың шын есімі кім?, Абай қай тілдерді білген?, «Көзімнің қарасы» әнін кімге арнаған?» деген сынды ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы викториналық сұрақтарға жауап берді.
— Әдеби сазды кештіңмақсаты — ұлы ақынның мол мұрасын насихаттау, жастарды рухани-мәдени құндылықтарға баулу, қазақ әдебиеті жауһарларын жастар арасында танымал ету.
Кештің танымдық қана емес, көркемдік жағынан да жоғары деңгейде өтуі үшін арнайы дизайнда дайындалған футболкаларға тапсырыс бердік. «Геолог» мәдениет үйінің ұжымы қалалық мәдениет бөлімі тарапынан өткізіліп жатқан Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған онкүндікке белсенді қатысып келеді, — дейді аталған Мәдениет үйінің әдіскері Бибігүл Ақжігітова.
М.ТАБЫН.