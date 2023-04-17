Жаңалықтар

«Atamnyn Amanaty» қоғамдық бірлестігімен Екінші дүниежүзілік соғысында хабар-ошарсыз кеткен қазақстандық сарбаздардың үрпақтарына іздеу салады

17 Сәуір 2023
50
ФИО Дата рождения Место рождения пропашего Регион рождения (выбор значения из справочника регионов!) Дата пленения Дата выбытия Первичное место захоронения Место пленения Примечание(укажите то что написано на карточках, жена, родители, адрес)
Абалов Дербзал Абал 14.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 06.04.1944
Абдоны Сапа Абдулы 14.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 19.05.1943
Абдубаев Сабин Алгабас, Казахстан Актюб обл 10.09.1943 Вильно Погиб в плену; Родственник Абдобаева Мария г Джамбул, ул Пушкина 51
Абдулин Сапа Актюбинская обл., Аккуль Актюб обл 19.05.1943 Берген-Бельзен Погиб в плену
Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 47109
Абдуны Сапа Абдулыевич 14.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 01.05.1942 н/о Берген-Бельсен
Абенов Шалкеш Абенович 20.03.1905 Казахская ССР Актюб обл 28.06.1942 24.06.1943 Лагерь шталаг IX B
Лагерный номер 7857, Первичное место захоронения Германия, Ноймаркт		 Орловская область Абенов Камал. Актюбинск обл. Кобдинск р-н. Д Узбек.
Абиев Гекий 03.04.1905  Актюбинская обл., Гзулбда Актюб обл н/о 06.10.1941 Деблин
Абиев Таймурхан 16.03.1905 Актюбинская обл., Шатар Актюб обл н/о 13.10.1942 Проскуров/Ракова
Абип Бисимбей 01.12.1905 Актюбинская область, Казахстан Актюб обл 12.01.1943 Место захоронения: Эрбке Воинское звание: красноармеец|рядовой, Погиб в плену
Лагерный номер: 46657
Абитов Пердали Абитович __.__.1920 Казахская ССР, Актюбинская обл,Байганинский район, д.Джаркамес Актюб обл 30.06.1941 28.05.1942 Лагерь: шталаг 316
Лагерный номер: 15358, Место захоронения: Северная казарма (Ченстохова)
Могила: могила 7095		 Белосток мать Садикова – Актюбинская обл,Байганинский район
Абишев Байдрахман Абишевич __.__.1902 Казахская ССР, Иргиз Актюб обл 18.07.1943 21.12.1943 Лагерь: шталаг VIII C
Лагерный номер: 72797, Место захоронения: Герлитц		 Белгород
Абишев Ниаби 08.03.1905 Жутун, Актюбинская область, Казахстан Актюб обл 11.12.1942 Место захоронения: Берген-Бельзен погиб в плену
Лагерь: шталаг XI C
Лагерный номер: 47045, рядовой
Абишев Шиншала 07.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 11.07.1942 13.05.1944 Место захоронения: Оснабрюк Харьков Воинское звание: красноармеец|рядовой, рост 165 см, жена Аьишева Сибаш
Авдиковский Прокофий Сергей (п.н жок) 16.08.1908 Новороссийское, Актюбинская область Актюб обл 12.01.1944
Аверин Пётр Дмитрий (п.н жок) 15.08.1919 Акмолинская обл. Актюб обл 17.01.1942
Авходиев Григорий г. Актюбинск, ул. Гарнизонная, 48 Актюб обл Воинское звание: рядовой
Судьба: попал в плен
Лагерь: шталаг XIII B
Лагерный номер: 145155
Агадлев Гаденбирген 11.03.1905 Казахская ССР, Актюбинская область, Кандалаш Актюб обл 26.06.1942 02.07.1943 Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46720, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде		 Харьков Казахская ССР, Актюбинская область, Кандалаш
Агаев Сарсен 10.03.1905 Сталинградская обл., Актюбинская Актюб обл 23.08.1942 18.02.1943 Место захоронения: Проскуров/Ракова Котельниково Воинское звание: красноармеец|рядовой, погиб в плену
Агашонов Бугумшан Алиевич 25.06.1925 Актюбинская обл. Актюб обл 27.04.1905 н/о н/о Луга Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг XX A, Лагерный номер: 34344
Адулей Урангали 27.03.1905 Актюбинская обл., д. Клюшевая Актюб обл 03.07.1943 Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г. красноармеец
Адулов Талазбай Адулович Актюбинская обл., район Байганиниский, Аул 8 Актюб обл 05.07.1943 Белгород Воинское звание: рядовой, Лагерь: шталаг VIII C
Лагерный номер: 72714
Ажбагамбетов Саламбей Ажбагамбетович 16.03.1905 Актюбинск Актюб обл 13.07.1942 16.08.1943 Дюссельдорф-Герресхайм
Аитмагамбетов Шума 05.02.1901 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 26.02.1944 Место захоронения: Фалькенау Погиб в плену, Лагерный номер: 9583
Айбергенов Гали __.__.1897 Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, п. Сарсай Актюб обл 10.07.1942 24.11.1942 Судьба: Погиб в плену  Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, п. Сарсай
Айвазев Даньяр Айбасович 17.05.1913 Казахская ССР, Актюбинская обл., Янды Актюб обл 07.08.1941 06.08.1942 Место захоронения Польша, Люблинское воев., г. Демблин,Лагерный номер: 61999 Барановичи
Аймагамбетов Абиш Аймагамбитович 1903 Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, с. Кумкудук Актюб обл 24.06.1942 30.01.1944 Лагерь: шталаг XII A
Лагерный номер: 64536, Место захоронения: Страсбург		 Дон Аймагамбетов Игит – Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, с. Кумкудук
Аймагаметов Нуртаз Аймагаметович 05.05.1916 Казахская ССР, Актюбинская обл., Сарыким Актюб обл 27.02.1943 н/о н/о
Аймагометов Нуртаз Аймагометович 05.05.1916  Казахская ССР, Актюбинская обл., Сарыким Актюб обл 27.02.1943 Старая Русса Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 372, Лагерный номер: 4973
Айманов Абугали Айманович 10.03.1905 Актюбинская обл Актюб обл 23.05.1942 25.01.1943 Хютенроде Харьков Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46717, погиб в плену,тетя Айманова К
Айтубетов Уразани 1907 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 23.04.1942 04.09.1943 Место захоронения Литовская ССР, Шяуляйский уезд, г. Шауляй, Лагерь: шталаг 372
Лагерный номер: 834		 Калининская обл., г. Калинин Казахская ССР, Актюбинская обл.
Акинов Давлетбай (Акимов Даулетбай) 05.06.1916 Казахская ССР, Гурьевская обл., г. Гурьев Актюб обл 03.07.1941 02.10.1941 Лагерь: шталаг 307
Лагерный номер: 65886, Место захоронения Польша, Люблинское воев., г. Демблин		 Мир Казахская ССР, Гурьевская обл., г. Гурьев, ул.Чапаевская, д.89
Акпанов Квоныш Айдаушевич 17.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 13.07.1942 09.02.1944 Витмаршен
Алданов Сарсенбай 26.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл н/о 19.05.1943 Берген-Бельзен Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47267
Алданов Шосимбай Алданович 25.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 01.05.1942 н/о 19.05.1943 Берген-Бельсен
Алдашев Каир/Алдашов Каир 30.03.1905 Казахская ССР, Гурьевская обл., Жилокосинский р-н, Кзыл-Калинижский с/с Актюб обл __.07.1943 13.10.1941 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 307
Лагерный номер: 281801,		 Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск Воинское звание: красноармеец|рядовой, погиб в плену, Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 281801, полк 373
Алдиберген Нери Алдибергенович 23.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 21.05.1942 15.11.1942 Харьков Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47046, погиб в плену, жена Алдиберген Шамши
Алешкевич Виктор Георгиевич 11.09.1909 Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск Актюб обл 17.09.1941 Демьянск Воинское звание: мл. лейтенант, Последнее место службы: 613 ап, Судьба: попал в плен, Лагерь: шталаг II H (302), Лагерный номер: 14845, Дата призыва: 23.06.1941 Октябрьский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Октябрьский р-н, Дата призыва: 23.06.1941, Последнее место службы: 613 кап СЗФ
Причина выбытия: попал в плен (освобожден)
Алиев Балаяс Алиевич __.__.1913 Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-он., Актюб обл 07.10.1943 __.07.1942 Место захоронения Грос-Герау, Лагерный номер: 76163 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм жена – Алиева Навиля, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-он.,
Алиев Касангали 02.04.1905 Актюбинск Актюб обл 07.07.1941 17.10.1941 Деблин Брест Литовск Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 24398, погиб в плену
Алименов Абель  Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 05.07.1944 Воинское звание: красноармеец, Судьба: попал в плен, Лагерь: дулаг 376, Лагерный номер: 44877
Алинов Бахи 16.10.1917 Актюбинская обл., Карагаске Актюб обл 26.06.1941 22.12.1941 Место захоронения: Нойес-Лагер Воинское звание: красноармеец|рядовой,  Погиб в плену, Лагерь: шталаг 324, Лагерный номер: 3993, рост 165 см
Алмуканов Абрай 11.03.1905 Актюбинская обл., район Карабутак, Уналтакчан Актюб обл 27.12.1943 Берген Бельзен  Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47110
Алниязов Муган Алниязович 14.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 27.04.1942 27.09.1944 Витмаршен
Алпспаев Уайыс Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 01.04.1944 Берген Бельзен Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46650
Алпыспаев Уайыс 11.03.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл н/о 01.04.1944 Берген-Бельзен
Альбевай Баданн Елдыевич __.__.1919 Казахская ССР, Актюбинская обл., Джурунский район Актюб обл 10.09.1941 19.03.1942 Лагерь: шталаг IV B
Лагерный номер: 133196, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Саксония, Майсен, коммуна Цайтхайн, Могила: участок 409, блок I, ряд 7		 Украинская ССР, Черниговская обл., г. Чернигов Казахская ССР, Актюбинская обл., Джурунский район
Альменов Абель Актюбинская область Актюб обл 11.07.1944
Альмуханов Садык 16.03.1905 Актюбинская обл., с. Кашкагаш Актюб обл 01.05.1943 Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г. красноармеец
Альткалиев Джухалий 15.09.1920 Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н Актюб обл 25.02.1942 Место захоронения: Германия, Нижняя Саксония, Берген-Бельзен Воинское звание: рядовой, Судьба: погиб в плену, Лагерь: шталаг XI B, шталаг XI C (311), Лагерный номер: 121742
Амалясов Илья __.__.1895 Казахская ССР, Актюбинская Актюб обл н/о 01.12.1942 Лагерный номер: 47178,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Хайдекрайс, Бад-Фаллингбостель, п. Эрбке Неизвестно
Амамбаев Куншу Аман-Баевич 16.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 15.05.1942 21.10.1944 Харьков Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц, Лагерный номер: 379410, погиб в плену, рост 163 см, родственник Амамбаева Держан
Аманиязов Илья __.__.1894 Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский район Актюб обл __.05.1942 __.12.1942 Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 47178,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, р-н Зольтау-Фаллингбостель		  Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Аманиязов – Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский район
Аманов Юлугул Аманович 15.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 01.12.1942 24.11.1943 Ржев Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 336, Лагерный номер: 49224, погиб в плену
Аманязов Айдос Байдула __.__.1917 Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, Магаджанский м/с. Актюб обл 20.09.1941 31.03.1943 Лагерь: шталаг VIII F (318)
Лагерный номер: 25205,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Польша, Варшавское воев., пов. Варшавский, п. Бениаминов,Могила: могила 40		 Золотоношка отец Аманязов Байдула – Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, Магаджанский м/с.
Аманязов Алмат Майланович __.__.1917 Казахская ССР, Актюбинская обл.,  Конжар Актюб обл 25.07.1941 18.09.1942 Судьба: Погиб в плену Могилев Казахская ССР, Актюбинская обл.,  Конжар
Аналбаев Давлет Аналбаевич 20.10.1916 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 06.07.1941 31.10.1942 Лагерь: шталаг XII E, Лагерный номер: 2348,Судьба: Погиб в плену, Место захоронения: Хорош Лепель Казахская ССР, Актюбинская обл.
Антспаев Ваис 12.03.1905 Актюбинск Актюб обл 01.04.1944
Аран Масивай Аранович __.__.1895 Казахская ССР, Актюбинская обл., Чистый аул Актюб обл 23.05.1942 06.06.1943 Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46685, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде		 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл., Чистый аул
Аранвей Ворожбей Аранвей  __.__.1904 Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский район,Санбоз Актюб обл  20.07.1942 28.06.1944 Лагерь: шталаг VI K (326)
Лагерный номер: 104440,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде		 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский район,Санбоз
Арихбаев Сагиндык Утанович 15.01.1915 Казахская ССР, Актюбинская область, Карабутанский район Актюб обл 16.08.1941 29.05.1942 Лагерь: шталаг 315
Лагерный номер: 30479,Судьба: Погиб в плену		 Богачев отец Утанов Арихбай – Казахская ССР, Актюбинская область, Карабутанский район
Арменов Абель 02.04.1905 Актюбинская область Актюб обл
Арсанбетов Ярмарганбет __.__.1904 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 25.07.1942 03.08.1943 Лагерь: шталаг IX B
Лагерный номер: 8543,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде		 Орловская обл. Казахская ССР, Актюбинская обл.
Арстанов Исмаил Арстанович  15.05.1900 Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизкий район, Актюб обл 15.05.1942 13.07.1943 Лагерь: шталаг VI K (326)
Лагерный номер: 99250,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Дюрен, Арнольдсвайлер; ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха
Захоронение: 1151422726		 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков жена Арстанова – Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизкий район,
Арстанов Мукит Арстан 03.04.1905 Актюбинская область Актюб обл 31.08.1943
Арстанов Урумбасар Арстанович __.__.1918 Казахская ССР, Актюбинская обл., Каракуль Актюб обл __.07.1941 02.05.1942 Лагерь: шталаг 316
Лагерный номер: 13104,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Северная казарма (Ченстохова),Могила: могила 6973		  Волковыск мать Арстанова С. Казахская ССР, Актюбинская обл., Каракуль
Асанов Соковой 17.03.1905 Актюбинск Актюб обл 22.06.1943
Асимкалебетов Урас 12.03.1905 Актюбинская обл., д. Ахтуба Актюб обл 08.07.1943 Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г. красноармеец
Ахтаев Курмантай Ахтаевич 24.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 01.05.1942 19.01.1944 Кальтенкирхен (кладбище для сов. в/пл.)
Ашикбаев Херчетай 15.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 13.07.1942 18.01.1943 Фореллькруг/Зенне
Аяганов Алдаш Аяганович  01.01.1902 Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он, Актюб обл 17.06.1942 07.03.1943 Лагерь: шталаг VI K (326)
Лагерный номер: 99277,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Дюрен, Арнольдсвайлер; ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха
Захоронение: 1151422726		 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Аяганова  Х.- Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он,
Аяпов Джасий  __.__.1918 Казахская ССР, Актюбинская обл., Байгачинский р-он., Копа Актюб обл  23.06.1941 17.09.1941 Судьба: Погиб в плену, Лагерный номер: 50004  Белорусская ССР, Брестская обл., г. Брест Казахская ССР, Актюбинская обл., Байгачинский р-он., Копа
Багмалгметов Курмагали Балмагамбетович 12.07.1912 Казахская ССР, Актюбинская обл., Радниковекский р-он, Актюб обл 28.08.1941 11.05.1942 Судьба: погиб в плену, Лагерь: шталаг IV H (304), Лагерный номер: 16786 Старохеб Казахская ССР, Актюбинская обл., Радниковекский р-он,
Базанов Исмаил 18.03.1905 Кумды, Актюбинская область Актюб обл
Базовой Николай Иванович 03.01.1921 Казахстан, Актюбинская обл., Борисовка Актюб обл 27.06.1941 н/о н/о
Баибетов Шельман 22.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 29.04.1943 Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г. красноармеец
Баишев Картбей 03.04.1905  Актюбинская обл. Актюб обл н/о 29.06.1942  Проскуров/Ракова
Байдилов Курмамбей Байдил  __.04.1906 Казахская ССР, Актюбинская обл., Аул 1 Актюб обл 30.05.1942 23.12.1942 Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47209,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Графшафт-Бентхайм, Хогстеде, Баторн Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл., Аул 1
Байдулетов Абиш 05.03.1906  Актюбинская обл., район Джурун Актюб обл н/о н/о Берген-Бельзен
Байдышев Захар Байдушевич 02.02.1917 Актюбинская обл. Актюб обл 03.06.1942 19.10.1942 Плетцки/Гоммерн
Баймиязов Шамчу Баймиязиевич __.__.1908 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 11.06.1942 07.01.1943 Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47311,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Саксония-Анхальт, округ Бранденбург, р-н Йерихов, Альтенграбов,могила № 54 M+ Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл.
Баймуратов Кульжан Баймурат 13.02.1920 Актюбинск Актюб обл 16.09.1942
Байнашев Кара 03.04.1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., Актюб обл 03.07.1942 26.02.1943 Судьба: Погиб в плену Ярославская обл., г. Ростов Казахская ССР, Актюбинская обл.,
Байниязов Нурман 10.03.1905  Актюбинская обл. Актюб обл 18.05.1942 26.04.1943 н/о
Байниязов Нурман 10.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 26.04.1943
Байсеидов Джумагул  __.__.1900 Казахская ССР, Актюбинская обл.,Новороссийский район, д.Актас Актюб обл 10.08.1942 30.03.1943 Лагерь: шталаг IX B Лагерный номер: 8352, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц, Ноймаркт-и.д.-опф., Бавария, Германия Воронежская обл., г. Воронеж Казахская ССР, Актюбинская обл.,Новороссийский район, д.Актас
Байтугелов Нургали Байтугелович  __.03.1916 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 18.08.1941 31.05.1942 Лагерный номер: 32330, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Польша, Подкарпатское воев., пов. Перемышльский, гм. Пшемысль, д. Пржекопана,могила 12 Белорусская ССР, Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин Байтугелов Сейнел – Казахская ССР, Актюбинская обл.
Байшан Сармбай  __.__.1893 Казахская ССР, Актюбинская обл., Байранинский р-он., д.Кызыл-Булак Актюб обл 23.05.1942 07.12.1942 Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46477, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, р-н Зольтау-Фаллингбостель Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков жена Байжан З. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Байранинский р-он., д.Кызыл-Булак
Бактигиреев Сари Бактигирович __.__.1919 Казахская ССР, Актюбинская обл., Аксай Актюб обл 03.10.1941 11.11.1942 Лагерь: офлаг 57, Лагерный номер: 11485, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Хорош Смоленская обл., г. Вязьма Бактигиреев Кажен – Казахская ССР, Актюбинская обл., Аксай
Балгасин Захан  __.__.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский р-он., д.Тусбулат Актюб обл 14.07.1942 20.12.1942 Судьба: Погиб в плену  Ростовская обл., г. Миллерово Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский р-он., д.Тусбулат
Балимбетов Жувандык  10.05.1922  Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н,а/с № 7 Актюб обл __.08.1942 11.06.1943 Лагерь: шталаг II A, Лагерный номер: 95589, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Мекленбург-Передняя Померания, р-н Мекленбургское Поозерье, г. Нойбранденбург, общая могила Сталинградская обл., г. Сталинград Китыбаев Балимбет – Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н,а/с № 7
Барашев Палхаш  __.__.1914  Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 25.06.1941 20.10.1941 Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 33898, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Польша, Люблинское воев., г. Демблин Белорусская ССР, Брестская обл., г. Брест  Казахская ССР, Актюбинская обл.
Басан Исмагул 20.01.1904 Казахская ССР,  Актюбинск Актюб обл н/о н/о Судьба: попал в плен, Лагерь: шталаг XIII B, Лагерный номер: 64354 Неизвестно Неизвестно
Баспаков Койшебай Баспакович/Баспаков Кояшебай _.__.1897 Казахская ССР,  Актюбинская обл., Ульский р-н, д. Мяло Актюб обл 01.05.1942 н/о Судьба: попал в плен
Лагерь: Германия, г. Хаммельбург/Лагерь: шталаг XIII C
Лагерный номер: 15892		 Калининская Казахская ССР,  Актюбинская обл., Ульский р-н, д. Мяло
Батурбаев Джуман/Батурбаев Джоман 1892/1889 Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н Актюб обл 04.07.1943/31.07.1943 27.02.1945 Судьба: погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 133969 Курская обл., Ивнянский р-н Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
Бахратдинов Ниса Бахратдинович/  __.__.1922  Казахская ССР, Актюбинская обл., Батбакульск Актюб обл 19.09.1942 н/о Лагерь: стройбат Луфтваффе 105
Лагерный номер: 46		 Воронежская обл., г. Воронеж жена Бахратдинова –  Казахская ССР, Актюбинская обл., Батбакульск
Баянов Шагипар Тучушевич 10.06.1919 Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н, Аул 16 Актюб обл  05.07.1941 18.06.1942 Лагерь: шталаг I C (331), Лагерный номер: 3221, Судьба: погиб в плену, Место захоронения Хайдекруг, Литва Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига Неизвестно
Бегимбаев Толеген Акшоярович 20.11.1918 Казахская ССР, Актюбинская обл., Актюбинск Актюб обл _.08.1941 02.04.1944 Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Графшафт-Бентхайм, коммуна Витмаршен Смоленская обл., г. Вязьма жена Урн. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-он.
Бегинбаев Юршан Бегинбеевич  __.__.1908 Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он, Актюб обл 03.07.1942 н/о Судьба: попал в плен
Лагерь: Германия, г. Хаммельбург, Лагерный номер: 9365		 Касторное Бегинбаев Абдрахман – Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он, д.Бугурей
Безенов Кошемрад __.__.1915 Казахская ССР, Актюбинская обл., район Челкар Актюб обл __.12.1942 29.10.1943 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 382
Лагерный номер: 1537, Лагерь: лагерь для военнопленных частей СС Майданек
Лагерный номер: 20, Место захоронения: Люблин		  г. Смоленск неизвестно
Бейдулетов Абиш  05.03.1906 Казахская ССР, Актюбинская обл., район Джурун Актюб обл н/о 03.01.1943 Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46969, Судьба: погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде		 Неизвестно Неизвестно
Бейминов Исмаил Токпаевич  __.__.1906  Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл  25.05.1942 10.05.1944 Лагерь: шталаг VIII F (318), Лагерный номер: 60199, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Саксония, Майсен, коммуна Цайтхайн (кладбище III), Могила: участок 58, блок I, ряд 16  Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков жена Бейминова А. –  Казахская ССР, Актюбинская обл.
Бейсенгалиев Хайраш Бейсенгалиевич  __.__.1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-он., Орташа Актюб обл 28.06.1942 02.05.1944 Лагерь: шталаг VII A
Лагерный номер: 108198, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения: Тонштеттен
Могила: участок советск., могила 531		  Курская обл., г. Курск Бейсенгалиева С. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-он., Орташа
Бекетов Курмангали Бекет 1901  Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 08.05.1942 02.12.1942 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 94702, Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, р-н Гютерсло, г. Шлосс-Хольте-Штукенброк, могила 7208 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков жена Бекетова  А. –  Казахская ССР, Актюбинская обл., Шуровский р-он., д.Тулю….
Бекмагембетов Уквас Шолаевич 1895 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 10.07.1942 04.12.1942 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 72906, Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, р-н Гютерсло, г. Шлосс-Хольте-Штукенброк; ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе, могила 8185/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе
Захоронение: 1151376261		 Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков неизвестно
Бекмагембетов Уквас Шолаевич/Бектагембетов Унвас 1895 Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, а. Бугуцай, к/з Кр. Октябрь Актюб обл  10.07.1942 04.12.1942 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 72906, Место захоронения: ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе, могила 8185  Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, а. Бугуцай, к/з Кр. Октябрь
Белизов Примагамбет/Белисов Пармагамбет 1891 Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н Актюб обл н/о н/о неизвестно Неизвестно Неизвестно
Бельмашев Семук 1895 К Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск, ул. Джамбула, 43 Актюб обл н/о 18.07.1943 погиб в плену
Место выбытия: Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, г. Славута, лагерь военнопленных “Славута”		 Неизвестно Неизвестно
Бердыбаев Жумагу Бердыбаевич 1917 Казахская ССР, Актюбинская обл., район Байганинский, Аул-7 Актюб обл 17.10.1941 н/о Лагерь: шталаг IV B, Лагерный номер: 185956  Московская обл., г. Малоярославец Казахская ССР, Актюбинская обл., район Байганинский, Аул-7
Бермухамбет Байкуд / Бермукамбетов Байкут 1919  Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а/с № 22, п. Уил Актюб обл  __.07.1941 15.10.1941 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 67398 Пружаны  Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а/с № 22, п. Уил
Бибетов Сейчан 1902  Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 22.06.1942 18.03.1944 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг IV B
Лагерный номер: 183024		 Ростовская обл., г. Шахты  Казахская ССР, Актюбинская обл.
Бигелев Норс Бигелович 1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск Актюб обл н/о 09.11.1944 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46654, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков жена Ахоша – Казахская ССР, Актюбинская обл., аул № 3
Бигель Каркамбай 1919 Казахская ССР, Актюбинская обл., Тавинский р-н, к/з Джим Актюб обл 10.12.1941 22.02.1942 Судьба: погиб в плену
Лагерь: лаг. 352
Лагерный номер: 506		 Неизвестно Казахская ССР, Актюбинская обл., Тавинский р-н, к/з Джим
Бизеналин Тулей / Бисеналин Тулев / Бисеналин Тулев 1918 Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-он. Актюб обл 13.07.1942 28.05.1944 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг IX B, Лагерный номер: 8421, Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, р-н Гютерсло, г. Шлосс-Хольте-Штукенброк/Место захоронения: Фореллькруг/Сенне
Могила: могила 1420, список 13493, ряд 31/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе
Захоронение: 1151376261		 Воронежская обл., г. Воронеж Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-он.
Бизинов Седжан Саимович 1922 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 14.07.1941 16.06.1942 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 333
Лагерный номер: 3110, могила 143		 Гумно неизвестно
Раскильдин Сулейман Раскил 01.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 06.04.1943
Рахимов Наби Рахим 15.09.1918 Актюбинская область Актюб обл 10.08.1942
Рашев Абдулла 06.04.1905 Актюбинская область Актюб обл
Рашкилов Касин 05.01.1917 Сараджин, Актюбинская область Актюб обл
Ризбаев Сейфул Ризбай 04.04.1905 Соркино, Актюбинская область Актюб обл 16.10.1943
Роушан Аплатон Роушан 26.03.1905 Шорны, Актюбинская область Актюб обл 08.11.1942
Сабетов Мади _.1918 Актюбинская обл. Актюб обл 26.06.1942 03.02.1943 68186,шталаг VI K (326),Место захоронения: Фореллькруг/Сенне,могила 10291 Воронеж красноармеец|рядовой,Сабанова  Батима
Сабетов Мади 01.04.1905 Актюбинская область Актюб обл 03.02.1943
Сагантаев Джанбай Бултук 30.03.1905 Актюбинск Актюб обл 24.12.1942
Садыков Ахат Абдулхан  15.05.1923 Актюбинская обл., Челкар Актюб обл __.05.1944 Место захоронения: Львов (кладбище Ам парк г. Стрый)
Саквинов Ник. Гавриил 14.10.1904 Актюбинская обл., Ключевой р-н, с. Ключевое Актюб обл 19.06.1942  37659 санинструктор
Салехаденов Бекек Салехаден 23.03.1905 Ортак, Актюбинская область Актюб обл 17.07.1943
Салимов Шакан _.1918 Актюбинская обл., район Джурун, Бахтибильск Актюб обл  02.07.1941 14.09.1941 281396,шталаг 307 Минск красноармеец|рядовой
Санбаев Избасар Сомбай 10.03.1905 Алга, Актюбинская область, Казахстан Актюб обл
Сарвасов Жамбурша 15.03.1905 Штринацкий, Актюбинская область Актюб обл
Сардабанов Шугман 18.03.1905 Шейлима, Актюбинская область Актюб обл 08.03.1943
Сарен Газис 16.03.1905 Актюбинская область, Казахстан Актюб обл 26.03.1944
Саркутов Увандок Елиберген 05.04.1921 Актюбинская область Актюб обл 02.08.1942
Сарсенбай Куджак Сарсенбай 12.10.1902 Актюбинская область Актюб обл 24.05.1943
Сатаев Мухамеджан Сатай 08.09.1906 Актюбинская область Актюб обл 05.05.1943
Сатканбаев Сабит Отетлю 15.12.1912 Район Табынский, Актюбинская область Актюб обл
Серембетов Балумхан Биис 17.03.1905 Казулту, Актюбинская область Актюб обл 18.05.1943
Стамбозилев Измарум 17.03.1905 Джуруский, Актюбинская область Актюб обл 16.11.1942
Сулейманов Алджан 19.12.1897 Район Шамхар, Актюбинская область Актюб обл 22.01.1942
Таганов Жанине 20.03.1905 Актюбинская область Актюб обл
Тажбаганбетов Бурмукан Тажбаганбет 21.03.1905 Н. Алексеевское, Актюбинская область Актюб обл 21.01.1943
Тайтенов Нургиза Тайтен 05.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 25.05.1943
Танзикбаев Умирбек 03.04.1905 Каргала, Актюбинская область Актюб обл 26.10.1941
Тасбау Балман Тасбау 08.03.1905 Аул 15, Актюбинская область Актюб обл 18.12.1942
Тахабаев Амамбай 08.10.1905 Актюбинск Актюб обл 06.02.1943
Таханов Шапаня 20.03.1905 Талтугумская, Актюбинская область Актюб обл
Текешу Лоташ Шокпал 21.03.1905 Актюбинская область Актюб обл
Телевкожеков Султан Телевкожан 23.03.1905 Актюбинск Актюб обл
Тикшенуп Жаулувай Тикше 09.03.1905 Актюбинск Актюб обл 06.12.1942
Тлеукин Избасар Тлеук 17.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 07.12.1942
Тойгулов Алдарбай 07.03.1905 Актюбинск Актюб обл 02.11.1942
Токсумбаев Куширбай 29.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 15.09.1942
Томамбаев Калдебек Томамбай 20.06.1906 Актюбинская область Актюб обл 26.11.1942
Туишбай Харин Кахрин 03.04.1905 Иргизск, Актюбинская область Актюб обл 11.10.1942
Тулепов Джапар 12.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 22.01.1943
Тулибаев Перекипо Тулибай 17.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 09.04.1943
Тулигенов Осман 07.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 25.09.1942
Тулко Александр Иванович 17.03.1905 Актюбинск, Базарная, 20 Актюб обл 23.05.1943 Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г. красноармеец
Тулюхп Урасгали 18.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 26.09.1942
Туманов Дожулдас Шаха 06.04.1905 Актюбинская область Актюб обл 27.02.1943
Турлубаев Хайрулла 15.07.1915 Ирназан, Актюбинская область Актюб обл
Тюлухп Уразгали Тюлухп 18.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 26.09.1942
Тюлюбаев Николай Тюлюбай 01.06.1918 Актюбинск Актюб обл
Узаков Урун Танзули 14.06.1915 Актюбинск Актюб обл
Узухамбед Василий Узухамбед 10.03.1905 Талантак, Актюбинская область Актюб обл 07.02.1944
Узухамбед Василий Узухамбедович .1896 Актюбинская обл., Талантак Актюб обл 12.07.1942 07.02.1944 Баторн, шталаг VI K (326) Елец красноармеец|рядовой
Улджабаев Мухамбет Уджабаевич __.__.1898 Актюбинск Актюб обл __.__.1942 14.04.1943 Умань, шталаг 349 Харьков красноармеец|рядовой
Улджабаев Мухамбет Уджабай 12.03.1905 Актюбинск Актюб обл 14.04.1943
Улушуб Накиш 08.05.1895 Актюбинск Актюб обл 13.07.1942 20.04.1943 шталаг VI K (326) Харьков красноармеец|рядовой
Улушуб Накиш 08.05.1895 Актюбинск Актюб обл 20.04.1943
Умахамбед Бисики Умахамбед 10.03.1905 Таламтан, Актюбинская область Актюб обл 07.02.1944
Умахамбед Бисики Умахамбедович __.__.1896 Актюбинская обл., Таламтан Актюб обл 12.07.1942 07.02.1944 Витмаршен, шталаг VI K (326) Елец красноармеец|рядовой
Упагалиев Уалий Упагальевич __.__.1917 Актюбинск Актюб обл __.07.1942 18.12.1942 шталаг 339 Харьков красноармеец|рядовой
Уразалин Иргисбай 25.04.1917 Актюбинская обл. Актюб обл 06.07.1942 20.03.1944 Фореллькруг/Зенне, шталаг VI K (326) Воронеж красноармеец|рядовой, могила 1359
Уразбеев Джумабек Уразбеевич __.__.1922 Актюбинская обл Актюб обл 08.08.1942 13.02.1944 Дортмунд, шталаг VI K (326) Сталинград красноармеец|рядовой
Уралбеев Жолтвей 05.01.1920 Актюбинская обл. Актюб обл 10.12.1942 Эрбке красноармеец|рядовой
Уралов Тавман __.__.1897  Актюбинская обл. Актюб обл 07.07.1942 22.11.1944 шталаг VI K (326), Нюрнберг  Харьков красноармеец|рядовой
Уранов Куйбагар Уранович __.__.1916  Актюбинская обл. Актюб обл 12.08.1941 02.05.1943 шталаг 361, Влодава Калинин красноармеец|рядовой
Уркуноп Кочер Уркунопович __.__.1898 Актюбинская обл. Актюб обл 09.07.1942 08.04.1943 Ворошиловград красноармеец|рядовой, киргиз
Усенов Гали __.__.1922 Актюбинская обл., Челкарский р-н Актюб обл место призыва: Орский ГВК, Чкаловская обл., г. Орск, красноармеец
Усенов Дисумбай 01.01.1917 Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, с. Карабутак, Каракулька Актюб обл 23.08.1942 Влодава
Усмамбетов Джумахан __.__.1897 Актюбинская обл., Деревня-5 Актюб обл 17.05.1944 шталаг X B, Зандбостель красноармеец|рядовой
Успанов Утиген Кадырбеевич 05.09.1917 Актюбинская обл., район Иргиз, Чинбертал Актюб обл 18.10.1941 шталаг IV B Малоярославец сержант
Утиберга Молдаш Утиберген 04.05.1898 Курога, Актюбинская область Актюб обл 18.06.1944 Германия, Форелькруг, Зенне
Утиваев Коишвай Утиваевич __.__.1898 Актюбинская обл., Бигалинск Актюб обл 12.07.1942 03.07.1943 шталаг VI K (326), Баторн Курск красноармеец|рядовой, жена Утебаева Дельшат(?)
Утугынов Урамбай Шола 11.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 24.11.1942
Утыгенов Клеухул Еримбет 16.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 26.10.1942
Утюгенов Кузген 09.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 24.10.1942
Утюгенов Кусгене 09.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 24.10.1942
Фикшенов Шаулувай 09.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 06.11.1942
Хайнанапин Абит __.__.1902 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 25.05.1942 22.12.1942 Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46645 Курская обл., г. Белгород
Хасанов Муханбек Мукаш 30.03.1905 Актюбинск Актюб обл 30.06.1942
Ходаров Табегран 19.03.1905 Актюбинская обл., а. 6 Актюб обл 25.05.1943 Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г. красноармеец
Хошингалин Тиякбай Хошингали 11.03.1905 Кумлай, Актюбинская область Актюб обл 03.07.1944
Худабаев Койжан Усфан 14.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 31.12.1942
Хульджанов Ярилгаз Хулджан 19.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 20.07.1944
Хутманбаев Баимрад Хутманбай 22.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 14.04.1944
Хутманбаев Баймурад /Хутманбаев Баймрад  __.__.1908  Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н Актюб обл н/о 14.04.1944 Судьба: попал в плен, Лагерь: шталаг IV B, Лагерный номер: 209447, Место захоронения Ламсдорф, Раккит, Виттенберг, Саксония-Анхальт, Германия; Польша, Опольское воев., Ныский пов., Ламбиновице неизвестно неизвестно
Чакамбетов Танбай 07.04.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл Не позднее 30.05.1944 дулаг 376 попал в плен
Чалтун Догад Догадынович 15.05.1900 Актюбинская область Актюб обл 15.05.1942 14.09.1942 Тула Казах,рост 170, красноармеец|рядовой, Отец-Догадын, Погиб в плену
Шайшанов Байкин Шайшанович 11.03.1905  Актюбинская обл. Актюб обл 26.04.1942 10.09.1942 шталаг IV H (304) Мартыновка красноармеец|рядовой, рост 162, жена – Мурзаш Шайшанова, Актюбинская обл., Степной р-н, Сагайски сельсовет
Шакиров Николай Галискар 10.08.1923 Актюбинская область Актюб обл 04.07.1944
Шакселеков Шунарбек 19.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 17.07.1942 11.08.1942 Место захоронения: Слуцк красноармеец|рядовой
Шакселеков Шунарбек 19.03.1905 Актюбинская область Актюб обл 17.07.1942
Шалдубаев Зейдала Шолдубаевич  __.__.1921 Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир Актюб обл __.08.1941 07.07.1942  Лагерь: шталаг X B
Лагерный номер: 120262, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Ротенбург (Вюмме), коммуна Зандбостель		  Ленинградская обл., г. Порхов Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир
Шалилов Камсултан Бойминович 31.03.1905 Актюбинская обл., Соргил (Зоргыл) Актюб обл 25.06.1941 22.03.1942  Владимир-Волынский красноармеец|рядовой, мать – Айжан, рост 162,
Шалмухамбетов Калиш Шалмухамбетович 24.03.1905 Актюбинская обл., Покровское Актюб обл 15.07.1941 12.10.1944 шталаг VIII F (318) Харьков красноармеец|рядовой, рост 165,  жена – Шалмухамбетова Кумыс, Актюбинская обл., Мартовский р-н, д. Покровское
Шаниязов Шурумбай 15.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 02.01.1943  шталаг VI C, Место захоронения: Альтенграбов красноармеец|рядовой, жена – Шаниязова Айганим, Актюбинская обл., Пригородный р-н
Шанкулов Испасин 18.03.1905 Актюбинск Актюб обл 16.07.1944
Шанязов Шурумбай Шаняз 15.03.1905 Актюбинск Актюб обл 02.01.1943
Шапаров Мушай Шапарович __.02.1896 Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной район, Каратугай Актюб обл 15.07.1942 09.10.1942 Лагерь: шталаг 342, Лагерный номер: 22740, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Глыбокая (лагерное кладбище)  Калужская обл., г. Белый жена Шапарова Айсаве – Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной район, Каратугай
Шарбаев Расколи 24.10.1908 Жанайлек, район Мартук, Актюбинская область, Казахстан Актюб обл 14.02.1943
Шейко Сергей Ефремович 01.04.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, с. Новоалексеевка Актюб обл 08.03.1943 офлаг 73 Лозовая (Харьковская обл.) рядовой, имеется – Орден Отечественной войны I степени
Шеменев Павел Васильевич 20.06.1908  Актюбинск Актюб обл 21.08.1942 шталаг 360, шталаг VIII F (318)  Сталинград  рядовой
Шемет Василий 13.07.1921 Актюбинск Актюб обл 01.03.1942 шталаг 324 Место захоронения: Нойес-Лагер
Шиктбаев Марзахмет Шиктбайевич  __.__.1912 Казахская ССР,Актюбинская обл., д.Акжол Актюб обл 15.07.1942 16.08.1943 Лагерь: шталаг 319, Лагерный номер: 82, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Польша, Люблинское воеводство, м. Скробув Калининская обл., г. Калинин жена Д. – Казахская ССР,Актюбинская обл., д.Акжол
Шинкарев Алексей Петрович 13.03.1915 Казахская ССР, Актюбинская обл., Новый Буг Актюб обл 27.05.1942 23.11.1942 Харьков мл. лейтенант
Шинкаренко Николай Николаевич 26.05.1916 Казахская ССР, Актюбинская обл. Актюб обл 06.07.1941 14.04.1942 офлаг XIII D (62) Беженковичи мл. лейтенант
Шинтемриф Яргос Шинтемрифович __.__.1890 Казахская ССР, Актюбинская обл., д.Укара Актюб обл н/о 31.05.1943 Судьба: Погиб в плену  Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков Казахская ССР, Актюбинская обл., д.Укара
Шленов Тулегын Шленович 15.10.1920 Казахская ССР, Актюбинская обл., Уильский р-н?, аул Контугай Актюб обл 02.07.1941 27.05.1942 Дзержинск Место захоронения: Понятова, рост 160 см
Штепа Алексей Дмитриевич 26.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 03.11.1943 шталаг VI K (326) Киев красноармеец|рядовой,
Шуиншалин Агерке Шуиншанович 15.12.1921  Актюбинская обл. Актюб обл 23.06.1942 Ивановка красноармеец|рядовой, рост 167,
Шураев Туреш 03.04.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Успенское Актюб обл 02.07.1941  19.09.1941 шталаг 307 Минск красноармеец|рядовой, Место захоронения: Деблин,
Шуринбаев Жинало 21.10.1897  Актюбинская обл. Актюб обл 18.07.1942 03.04.1943 Миллерово Место захоронения: Проскуров/Ракова, Воинское звание: красноармеец|рядовой,
Шуринбаев Жинало 21.10.1897 Актюбинская область Актюб обл 03.04.1943
Шурунтаев Лаек Сагындыкович 11.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 25.07.1942 шталаг VI K (326) Воронеж Воинское звание: красноармеец|рядовой, рост 185, Место захоронения: Бохольт
Эсмагамбетов Сдилей Эсмагамбет 19.03.1905 Актюбинская обл. Актюб обл 19.04.1943
Юлдаваев Бумаймай Юлдаваевович __.__.1895 Актюбинская обл. Актюб обл 23.05.1942 12.12.1942 шталаг VI C  Харьков жена Юлдаваева Билбиш Байганинск район 9 аул
Юсупов Абылхаир Юсупович __.__.1894 Актюбинская обл., Тайсуган Актюб обл 20.06.1942 08.08.1944 Ламсдорф шталаг VIII F (318) рост 164 жена Юсупова Фахиля Тайсуган Уильский раойн Актюбинская область
Юсупханов Бакит 01.04.1905 Казахская ССР, Актюбинская область, д.Аксай Актюб обл 10.09.1942 18.08.1943 Место захоронения Кёнигсберг, Биберталь, Гиссен, Гессен, ГерманияЛагерь: шталаг IX B
Лагерный номер: 8647, Судьба: Погиб в плену		  Воронежская обл., г. Воронеж Юсупова (Юсупханова) К. – Казахская ССР, Актюбинская область, д.Аксай
Яковлев Михаил Александр 17.11.1922 Челкар, Казахстан Актюб обл
Яковлев Николай Михаил 06.01.1897 Черкал, Казахстан Актюб обл
Яманбалин Ярмакас Яманбалин 19.03.1905 Актюбинская область Актюб обл
Тулегенов Сеитскан Актюбинская обл. Актюб обл Ленинградская обл., Синявина, 11СД
Утемисов Калаган Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Сарсенов Уркембай Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Бименов Капар Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Бекмульдин Каирла Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Букумбай Урсала Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Кырылдатов Шахан Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Марзабеков Нагимулда Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Мунайатнасов Туребек Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Жансаитов Масса Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Кубегенов Утегул Актюб обл 26.04.1905 Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
Козенков Василий Георгиевич ( Григорьевич) 17.02.1923 Оренбургская обл., ж/д ст.Куваандык Актюб обл 07.04.1945 Калиненградская обл., г.Калиненград, ул.Аллея Смелых, на территории воинской части
Баландин Георгий Иванович 02.04.1905 Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Юлово Актюб обл 24.03.1945 Калининградская область, Багратионовский городской округ, п. Пятидорожное, на северной окраине поселка, восточнее шоссе
Кайдаш Михаил Павлович 26.03.1905 Казахская ССР, Кустанайская обл., Джетыгаринский р-н, с. Кочергинское Актюб обл 20.01.1945 Калининградская область, Зеленоградский городской округ, п. Переславское, ул. Гвардейская
Курмангалиев Муса 24.03.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а. № 8 Актюб обл 09.02.1945 Калининградская область, Багратионовский городской округ, п. Владимирово, ул. Зеленая
Бондаренко Николай Федорович 06.04.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Джурунский р-н, п. Кузнецовский Актюб обл 21.03.1945 Польша, Варминьско-Мазурское воеводство, г. Бранево, ул. Эльблонска
Ерохин Николай Петрович 27.03.1905 Актюб обл 15.02.1945 Калининградская область, Багратионовский городской округ, п. Богатово, на юго-восточной окраине
Казаков Михаил Федорович 25.03.1905 Чкаловская обл., Красно-Партизанский р-н, с. Троицкое Актюб обл 17.03.1945 Польша, Варминьско-Мазурское воеводство, г. Бранево, ул. Эльблонска
Смородин Петр Иванович 06.04.1905 Казахская ССР, г. Актюбинск, ул. Почтовая, 59 Актюб обл 14.04.1945 Калининградская область, г. Калининград, п. А. Космодемьянского, ул. Челюскинская
Шупанов (Шутанов) Ибрагим 24.03.1905 Казахская ССР, Актюбинская обл., Орский р-н, с. Каробуток Актюб обл 12.03.1945 Польша, Варминьско-Мазурское воеводство, г. Эльблонг, ул. Агриколя
Бирюков Владимир Тихонович 06.04.1905 Тамбовская обл., г. Моршанск Актюб обл 19.04.1945 Калининградская область, Балтийский городской округ, г. Приморск, ул. Янтарная
17 Сәуір 2023
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