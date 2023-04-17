Жаңалықтар
«Atamnyn Amanaty» қоғамдық бірлестігімен Екінші дүниежүзілік соғысында хабар-ошарсыз кеткен қазақстандық сарбаздардың үрпақтарына іздеу салады
|ФИО
|Дата рождения
|Место рождения пропашего
|Регион рождения (выбор значения из справочника регионов!)
|Дата пленения
|Дата выбытия
|Первичное место захоронения
|Место пленения
|Примечание(укажите то что написано на карточках, жена, родители, адрес)
|Абалов Дербзал Абал
|14.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|06.04.1944
|Абдоны Сапа Абдулы
|14.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|19.05.1943
|Абдубаев Сабин
|Алгабас, Казахстан
|Актюб обл
|10.09.1943
|Вильно
|Погиб в плену; Родственник Абдобаева Мария г Джамбул, ул Пушкина 51
|Абдулин Сапа
|Актюбинская обл., Аккуль
|Актюб обл
|19.05.1943
|Берген-Бельзен
|Погиб в плену
Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 47109
|Абдуны Сапа Абдулыевич
|14.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|01.05.1942
|н/о
|Берген-Бельсен
|Абенов Шалкеш Абенович
|20.03.1905
|Казахская ССР
|Актюб обл
|28.06.1942
|24.06.1943
|Лагерь шталаг IX B
Лагерный номер 7857, Первичное место захоронения Германия, Ноймаркт
|Орловская область
|Абенов Камал. Актюбинск обл. Кобдинск р-н. Д Узбек.
|Абиев Гекий
|03.04.1905
|Актюбинская обл., Гзулбда
|Актюб обл
|н/о
|06.10.1941
|Деблин
|Абиев Таймурхан
|16.03.1905
|Актюбинская обл., Шатар
|Актюб обл
|н/о
|13.10.1942
|Проскуров/Ракова
|Абип Бисимбей
|01.12.1905
|Актюбинская область, Казахстан
|Актюб обл
|12.01.1943
|Место захоронения: Эрбке
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Погиб в плену
Лагерный номер: 46657
|Абитов Пердали Абитович
|__.__.1920
|Казахская ССР, Актюбинская обл,Байганинский район, д.Джаркамес
|Актюб обл
|30.06.1941
|28.05.1942
|Лагерь: шталаг 316
Лагерный номер: 15358, Место захоронения: Северная казарма (Ченстохова)
Могила: могила 7095
|Белосток
|мать Садикова – Актюбинская обл,Байганинский район
|Абишев Байдрахман Абишевич
|__.__.1902
|Казахская ССР, Иргиз
|Актюб обл
|18.07.1943
|21.12.1943
|Лагерь: шталаг VIII C
Лагерный номер: 72797, Место захоронения: Герлитц
|Белгород
|Абишев Ниаби
|08.03.1905
|Жутун, Актюбинская область, Казахстан
|Актюб обл
|11.12.1942
|Место захоронения: Берген-Бельзен
|погиб в плену
Лагерь: шталаг XI C
Лагерный номер: 47045, рядовой
|Абишев Шиншала
|07.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|11.07.1942
|13.05.1944
|Место захоронения: Оснабрюк
|Харьков
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, рост 165 см, жена Аьишева Сибаш
|Авдиковский Прокофий Сергей (п.н жок)
|16.08.1908
|Новороссийское, Актюбинская область
|Актюб обл
|12.01.1944
|Аверин Пётр Дмитрий (п.н жок)
|15.08.1919
|Акмолинская обл.
|Актюб обл
|17.01.1942
|Авходиев Григорий
|г. Актюбинск, ул. Гарнизонная, 48
|Актюб обл
|Воинское звание: рядовой
Судьба: попал в плен
Лагерь: шталаг XIII B
Лагерный номер: 145155
|Агадлев Гаденбирген
|11.03.1905
|Казахская ССР, Актюбинская область, Кандалаш
|Актюб обл
|26.06.1942
|02.07.1943
|Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46720, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде
|Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская область, Кандалаш
|Агаев Сарсен
|10.03.1905
|Сталинградская обл., Актюбинская
|Актюб обл
|23.08.1942
|18.02.1943
|Место захоронения: Проскуров/Ракова
|Котельниково
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, погиб в плену
|Агашонов Бугумшан Алиевич
|25.06.1925
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|27.04.1905
|н/о
|н/о
|Луга
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг XX A, Лагерный номер: 34344
|Адулей Урангали
|27.03.1905
|Актюбинская обл., д. Клюшевая
|Актюб обл
|03.07.1943
|Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г.
|красноармеец
|Адулов Талазбай Адулович
|Актюбинская обл., район Байганиниский, Аул 8
|Актюб обл
|05.07.1943
|Белгород
|Воинское звание: рядовой, Лагерь: шталаг VIII C
Лагерный номер: 72714
|Ажбагамбетов Саламбей Ажбагамбетович
|16.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|13.07.1942
|16.08.1943
|Дюссельдорф-Герресхайм
|Аитмагамбетов Шума
|05.02.1901
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|26.02.1944
|Место захоронения: Фалькенау
|Погиб в плену, Лагерный номер: 9583
|Айбергенов Гали
|__.__.1897
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, п. Сарсай
|Актюб обл
|10.07.1942
|24.11.1942
|Судьба: Погиб в плену
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, п. Сарсай
|Айвазев Даньяр Айбасович
|17.05.1913
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Янды
|Актюб обл
|07.08.1941
|06.08.1942
|Место захоронения Польша, Люблинское воев., г. Демблин,Лагерный номер: 61999
|Барановичи
|Аймагамбетов Абиш Аймагамбитович
|1903
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, с. Кумкудук
|Актюб обл
|24.06.1942
|30.01.1944
|Лагерь: шталаг XII A
Лагерный номер: 64536, Место захоронения: Страсбург
|Дон
|Аймагамбетов Игит – Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, с. Кумкудук
|Аймагаметов Нуртаз Аймагаметович
|05.05.1916
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Сарыким
|Актюб обл
|27.02.1943
|н/о
|н/о
|Аймагометов Нуртаз Аймагометович
|05.05.1916
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Сарыким
|Актюб обл
|27.02.1943
|Старая Русса
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 372, Лагерный номер: 4973
|Айманов Абугали Айманович
|10.03.1905
|Актюбинская обл
|Актюб обл
|23.05.1942
|25.01.1943
|Хютенроде
|Харьков
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46717, погиб в плену,тетя Айманова К
|Айтубетов Уразани
|1907
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|23.04.1942
|04.09.1943
|Место захоронения Литовская ССР, Шяуляйский уезд, г. Шауляй, Лагерь: шталаг 372
Лагерный номер: 834
|Калининская обл., г. Калинин
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Акинов Давлетбай (Акимов Даулетбай)
|05.06.1916
|Казахская ССР, Гурьевская обл., г. Гурьев
|Актюб обл
|03.07.1941
|02.10.1941
|Лагерь: шталаг 307
Лагерный номер: 65886, Место захоронения Польша, Люблинское воев., г. Демблин
|Мир
|Казахская ССР, Гурьевская обл., г. Гурьев, ул.Чапаевская, д.89
|Акпанов Квоныш Айдаушевич
|17.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|13.07.1942
|09.02.1944
|Витмаршен
|Алданов Сарсенбай
|26.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|н/о
|19.05.1943
|Берген-Бельзен
|Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47267
|Алданов Шосимбай Алданович
|25.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|01.05.1942
|н/о 19.05.1943
|Берген-Бельсен
|Алдашев Каир/Алдашов Каир
|30.03.1905
|Казахская ССР, Гурьевская обл., Жилокосинский р-н, Кзыл-Калинижский с/с
|Актюб обл
|__.07.1943
|13.10.1941
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 307
Лагерный номер: 281801,
|Белорусская ССР, Минская обл., г. Минск
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, погиб в плену, Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 281801, полк 373
|Алдиберген Нери Алдибергенович
|23.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|21.05.1942
|15.11.1942
|Харьков
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47046, погиб в плену, жена Алдиберген Шамши
|Алешкевич Виктор Георгиевич
|11.09.1909
|Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|Актюб обл
|17.09.1941
|Демьянск
|Воинское звание: мл. лейтенант, Последнее место службы: 613 ап, Судьба: попал в плен, Лагерь: шталаг II H (302), Лагерный номер: 14845, Дата призыва: 23.06.1941 Октябрьский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Октябрьский р-н, Дата призыва: 23.06.1941, Последнее место службы: 613 кап СЗФ
Причина выбытия: попал в плен (освобожден)
|Алиев Балаяс Алиевич
|__.__.1913
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-он.,
|Актюб обл
|07.10.1943
|__.07.1942
|Место захоронения Грос-Герау, Лагерный номер: 76163
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Изюм
|жена – Алиева Навиля, Казахская ССР, Актюбинская обл., Ключевой р-он.,
|Алиев Касангали
|02.04.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|07.07.1941
|17.10.1941
|Деблин
|Брест Литовск
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 24398, погиб в плену
|Алименов Абель
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|05.07.1944
|Воинское звание: красноармеец, Судьба: попал в плен, Лагерь: дулаг 376, Лагерный номер: 44877
|Алинов Бахи
|16.10.1917
|Актюбинская обл., Карагаске
|Актюб обл
|26.06.1941
|22.12.1941
|Место захоронения: Нойес-Лагер
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Погиб в плену, Лагерь: шталаг 324, Лагерный номер: 3993, рост 165 см
|Алмуканов Абрай
|11.03.1905
|Актюбинская обл., район Карабутак, Уналтакчан
|Актюб обл
|27.12.1943
|Берген Бельзен
|Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47110
|Алниязов Муган Алниязович
|14.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|27.04.1942
|27.09.1944
|Витмаршен
|Алпспаев Уайыс
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|01.04.1944
|Берген Бельзен
|Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46650
|Алпыспаев Уайыс
|11.03.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|н/о
|01.04.1944
|Берген-Бельзен
|Альбевай Баданн Елдыевич
|__.__.1919
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Джурунский район
|Актюб обл
|10.09.1941
|19.03.1942
|Лагерь: шталаг IV B
Лагерный номер: 133196, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Саксония, Майсен, коммуна Цайтхайн, Могила: участок 409, блок I, ряд 7
|Украинская ССР, Черниговская обл., г. Чернигов
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Джурунский район
|Альменов Абель
|Актюбинская область
|Актюб обл
|11.07.1944
|Альмуханов Садык
|16.03.1905
|Актюбинская обл., с. Кашкагаш
|Актюб обл
|01.05.1943
|Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г.
|красноармеец
|Альткалиев Джухалий
|15.09.1920
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н
|Актюб обл
|25.02.1942
|Место захоронения: Германия, Нижняя Саксония, Берген-Бельзен
|Воинское звание: рядовой, Судьба: погиб в плену, Лагерь: шталаг XI B, шталаг XI C (311), Лагерный номер: 121742
|Амалясов Илья
|__.__.1895
|Казахская ССР, Актюбинская
|Актюб обл
|н/о
|01.12.1942
|Лагерный номер: 47178,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Хайдекрайс, Бад-Фаллингбостель, п. Эрбке
|Неизвестно
|Амамбаев Куншу Аман-Баевич
|16.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|15.05.1942
|21.10.1944
|Харьков
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц, Лагерный номер: 379410, погиб в плену, рост 163 см, родственник Амамбаева Держан
|Аманиязов Илья
|__.__.1894
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский район
|Актюб обл
|__.05.1942
|__.12.1942
|Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 47178,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, р-н Зольтау-Фаллингбостель
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Аманиязов – Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский район
|Аманов Юлугул Аманович
|15.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|01.12.1942
|24.11.1943
|Ржев
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, Лагерь: шталаг 336, Лагерный номер: 49224, погиб в плену
|Аманязов Айдос Байдула
|__.__.1917
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, Магаджанский м/с.
|Актюб обл
|20.09.1941
|31.03.1943
|Лагерь: шталаг VIII F (318)
Лагерный номер: 25205,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Польша, Варшавское воев., пов. Варшавский, п. Бениаминов,Могила: могила 40
|Золотоношка
|отец Аманязов Байдула – Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н, Магаджанский м/с.
|Аманязов Алмат Майланович
|__.__.1917
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Конжар
|Актюб обл
|25.07.1941
|18.09.1942
|Судьба: Погиб в плену
|Могилев
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Конжар
|Аналбаев Давлет Аналбаевич
|20.10.1916
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|06.07.1941
|31.10.1942
|Лагерь: шталаг XII E, Лагерный номер: 2348,Судьба: Погиб в плену, Место захоронения: Хорош
|Лепель
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Антспаев Ваис
|12.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|01.04.1944
|Аран Масивай Аранович
|__.__.1895
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Чистый аул
|Актюб обл
|23.05.1942
|06.06.1943
|Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46685, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Чистый аул
|Аранвей Ворожбей Аранвей
|__.__.1904
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский район,Санбоз
|Актюб обл
|20.07.1942
|28.06.1944
|Лагерь: шталаг VI K (326)
Лагерный номер: 104440,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский район,Санбоз
|Арихбаев Сагиндык Утанович
|15.01.1915
|Казахская ССР, Актюбинская область, Карабутанский район
|Актюб обл
|16.08.1941
|29.05.1942
|Лагерь: шталаг 315
Лагерный номер: 30479,Судьба: Погиб в плену
|Богачев
|отец Утанов Арихбай – Казахская ССР, Актюбинская область, Карабутанский район
|Арменов Абель
|02.04.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|Арсанбетов Ярмарганбет
|__.__.1904
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|25.07.1942
|03.08.1943
|Лагерь: шталаг IX B
Лагерный номер: 8543,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде
|Орловская обл.
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Арстанов Исмаил Арстанович
|15.05.1900
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизкий район,
|Актюб обл
|15.05.1942
|13.07.1943
|Лагерь: шталаг VI K (326)
Лагерный номер: 99250,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Дюрен, Арнольдсвайлер; ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха
Захоронение: 1151422726
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|жена Арстанова – Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизкий район,
|Арстанов Мукит Арстан
|03.04.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|31.08.1943
|Арстанов Урумбасар Арстанович
|__.__.1918
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Каракуль
|Актюб обл
|__.07.1941
|02.05.1942
|Лагерь: шталаг 316
Лагерный номер: 13104,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Северная казарма (Ченстохова),Могила: могила 6973
|Волковыск
|мать Арстанова С. Казахская ССР, Актюбинская обл., Каракуль
|Асанов Соковой
|17.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|22.06.1943
|Асимкалебетов Урас
|12.03.1905
|Актюбинская обл., д. Ахтуба
|Актюб обл
|08.07.1943
|Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г.
|красноармеец
|Ахтаев Курмантай Ахтаевич
|24.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|01.05.1942
|19.01.1944
|Кальтенкирхен (кладбище для сов. в/пл.)
|Ашикбаев Херчетай
|15.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|13.07.1942
|18.01.1943
|Фореллькруг/Зенне
|Аяганов Алдаш Аяганович
|01.01.1902
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он,
|Актюб обл
|17.06.1942
|07.03.1943
|Лагерь: шталаг VI K (326)
Лагерный номер: 99277,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Дюрен, Арнольдсвайлер; ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Аахен, округ Моншау, община Зиммерат, 52152, Рурберг р-н, дорога L166 в направлении Кестерниха
Захоронение: 1151422726
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Аяганова Х.- Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он,
|Аяпов Джасий
|__.__.1918
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Байгачинский р-он., Копа
|Актюб обл
|23.06.1941
|17.09.1941
|Судьба: Погиб в плену, Лагерный номер: 50004
|Белорусская ССР, Брестская обл., г. Брест
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Байгачинский р-он., Копа
|Багмалгметов Курмагали Балмагамбетович
|12.07.1912
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Радниковекский р-он,
|Актюб обл
|28.08.1941
|11.05.1942
|Судьба: погиб в плену, Лагерь: шталаг IV H (304), Лагерный номер: 16786
|Старохеб
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Радниковекский р-он,
|Базанов Исмаил
|18.03.1905
|Кумды, Актюбинская область
|Актюб обл
|Базовой Николай Иванович
|03.01.1921
|Казахстан, Актюбинская обл., Борисовка
|Актюб обл
|27.06.1941
|н/о
|н/о
|Баибетов Шельман
|22.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|29.04.1943
|Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г.
|красноармеец
|Баишев Картбей
|03.04.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|н/о
|29.06.1942
|Проскуров/Ракова
|Байдилов Курмамбей Байдил
|__.04.1906
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Аул 1
|Актюб обл
|30.05.1942
|23.12.1942
|Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47209,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Графшафт-Бентхайм, Хогстеде, Баторн
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Аул 1
|Байдулетов Абиш
|05.03.1906
|Актюбинская обл., район Джурун
|Актюб обл
|н/о
|н/о
|Берген-Бельзен
|Байдышев Захар Байдушевич
|02.02.1917
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|03.06.1942
|19.10.1942
|Плетцки/Гоммерн
|Баймиязов Шамчу Баймиязиевич
|__.__.1908
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|11.06.1942
|07.01.1943
|Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 47311,Судьба: Погиб в плену,Место захоронения Германия, Саксония-Анхальт, округ Бранденбург, р-н Йерихов, Альтенграбов,могила № 54 M+
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Баймуратов Кульжан Баймурат
|13.02.1920
|Актюбинск
|Актюб обл
|16.09.1942
|Байнашев Кара
|03.04.1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл.,
|Актюб обл
|03.07.1942
|26.02.1943
|Судьба: Погиб в плену
|Ярославская обл., г. Ростов
|Казахская ССР, Актюбинская обл.,
|Байниязов Нурман
|10.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|18.05.1942
|26.04.1943
|н/о
|Байниязов Нурман
|10.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|26.04.1943
|Байсеидов Джумагул
|__.__.1900
|Казахская ССР, Актюбинская обл.,Новороссийский район, д.Актас
|Актюб обл
|10.08.1942
|30.03.1943
|Лагерь: шталаг IX B Лагерный номер: 8352, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Ноймаркт-ин-дер-Оберпфальц, Ноймаркт-и.д.-опф., Бавария, Германия
|Воронежская обл., г. Воронеж
|Казахская ССР, Актюбинская обл.,Новороссийский район, д.Актас
|Байтугелов Нургали Байтугелович
|__.03.1916
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|18.08.1941
|31.05.1942
|Лагерный номер: 32330, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Польша, Подкарпатское воев., пов. Перемышльский, гм. Пшемысль, д. Пржекопана,могила 12
|Белорусская ССР, Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин
|Байтугелов Сейнел – Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Байшан Сармбай
|__.__.1893
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Байранинский р-он., д.Кызыл-Булак
|Актюб обл
|23.05.1942
|07.12.1942
|Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46477, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, р-н Зольтау-Фаллингбостель
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|жена Байжан З. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Байранинский р-он., д.Кызыл-Булак
|Бактигиреев Сари Бактигирович
|__.__.1919
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Аксай
|Актюб обл
|03.10.1941
|11.11.1942
|Лагерь: офлаг 57, Лагерный номер: 11485, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Хорош
|Смоленская обл., г. Вязьма
|Бактигиреев Кажен – Казахская ССР, Актюбинская обл., Аксай
|Балгасин Захан
|__.__.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский р-он., д.Тусбулат
|Актюб обл
|14.07.1942
|20.12.1942
|Судьба: Погиб в плену
|Ростовская обл., г. Миллерово
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Тимирский р-он., д.Тусбулат
|Балимбетов Жувандык
|10.05.1922
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н,а/с № 7
|Актюб обл
|__.08.1942
|11.06.1943
|Лагерь: шталаг II A, Лагерный номер: 95589, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Мекленбург-Передняя Померания, р-н Мекленбургское Поозерье, г. Нойбранденбург, общая могила
|Сталинградская обл., г. Сталинград
|Китыбаев Балимбет – Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н,а/с № 7
|Барашев Палхаш
|__.__.1914
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|25.06.1941
|20.10.1941
|Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 33898, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Польша, Люблинское воев., г. Демблин
|Белорусская ССР, Брестская обл., г. Брест
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Басан Исмагул
|20.01.1904
|Казахская ССР, Актюбинск
|Актюб обл
|н/о
|н/о
|Судьба: попал в плен, Лагерь: шталаг XIII B, Лагерный номер: 64354
|Неизвестно
|Неизвестно
|Баспаков Койшебай Баспакович/Баспаков Кояшебай
|_.__.1897
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ульский р-н, д. Мяло
|Актюб обл
|01.05.1942
|н/о
|Судьба: попал в плен
Лагерь: Германия, г. Хаммельбург/Лагерь: шталаг XIII C
Лагерный номер: 15892
|Калининская
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Ульский р-н, д. Мяло
|Батурбаев Джуман/Батурбаев Джоман
|1892/1889
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|Актюб обл
|04.07.1943/31.07.1943
|27.02.1945
|Судьба: погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 133969
|Курская обл., Ивнянский р-н
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|Бахратдинов Ниса Бахратдинович/
|__.__.1922
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Батбакульск
|Актюб обл
|19.09.1942
|н/о
|Лагерь: стройбат Луфтваффе 105
Лагерный номер: 46
|Воронежская обл., г. Воронеж
|жена Бахратдинова – Казахская ССР, Актюбинская обл., Батбакульск
|Баянов Шагипар Тучушевич
|10.06.1919
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-н, Аул 16
|Актюб обл
|05.07.1941
|18.06.1942
|Лагерь: шталаг I C (331), Лагерный номер: 3221, Судьба: погиб в плену, Место захоронения Хайдекруг, Литва
|Латвийская ССР, Рижский уезд, г. Рига
|Неизвестно
|Бегимбаев Толеген Акшоярович
|20.11.1918
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Актюбинск
|Актюб обл
|_.08.1941
|02.04.1944
|Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Графшафт-Бентхайм, коммуна Витмаршен
|Смоленская обл., г. Вязьма
|жена Урн. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-он.
|Бегинбаев Юршан Бегинбеевич
|__.__.1908
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он,
|Актюб обл
|03.07.1942
|н/о
|Судьба: попал в плен
Лагерь: Германия, г. Хаммельбург, Лагерный номер: 9365
|Касторное
|Бегинбаев Абдрахман – Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-он, д.Бугурей
|Безенов Кошемрад
|__.__.1915
|Казахская ССР, Актюбинская обл., район Челкар
|Актюб обл
|__.12.1942
|29.10.1943
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 382
Лагерный номер: 1537, Лагерь: лагерь для военнопленных частей СС Майданек
Лагерный номер: 20, Место захоронения: Люблин
|г. Смоленск
|неизвестно
|Бейдулетов Абиш
|05.03.1906
|Казахская ССР, Актюбинская обл., район Джурун
|Актюб обл
|н/о
|03.01.1943
|Лагерь: шталаг VI C
Лагерный номер: 46969, Судьба: погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде
|Неизвестно
|Неизвестно
|Бейминов Исмаил Токпаевич
|__.__.1906
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|25.05.1942
|10.05.1944
|Лагерь: шталаг VIII F (318), Лагерный номер: 60199, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Саксония, Майсен, коммуна Цайтхайн (кладбище III), Могила: участок 58, блок I, ряд 16
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|жена Бейминова А. – Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Бейсенгалиев Хайраш Бейсенгалиевич
|__.__.1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-он., Орташа
|Актюб обл
|28.06.1942
|02.05.1944
|Лагерь: шталаг VII A
Лагерный номер: 108198, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения: Тонштеттен
Могила: участок советск., могила 531
|Курская обл., г. Курск
|Бейсенгалиева С. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-он., Орташа
|Бекетов Курмангали Бекет
|1901
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|08.05.1942
|02.12.1942
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 94702, Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, р-н Гютерсло, г. Шлосс-Хольте-Штукенброк, могила 7208
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|жена Бекетова А. – Казахская ССР, Актюбинская обл., Шуровский р-он., д.Тулю….
|Бекмагембетов Уквас Шолаевич
|1895
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|10.07.1942
|04.12.1942
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 72906, Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, р-н Гютерсло, г. Шлосс-Хольте-Штукенброк; ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе, могила 8185/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе
Захоронение: 1151376261
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|неизвестно
|Бекмагембетов Уквас Шолаевич/Бектагембетов Унвас
|1895
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, а. Бугуцай, к/з Кр. Октябрь
|Актюб обл
|10.07.1942
|04.12.1942
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI K (326), Лагерный номер: 72906, Место захоронения: ФРГ, Земля Северный Рейн-Вестфалия, административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе, могила 8185
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, а. Бугуцай, к/з Кр. Октябрь
|Белизов Примагамбет/Белисов Пармагамбет
|1891
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|Актюб обл
|н/о
|н/о
|неизвестно
|Неизвестно
|Неизвестно
|Бельмашев Семук
|1895
|К Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск, ул. Джамбула, 43
|Актюб обл
|н/о
|18.07.1943
|погиб в плену
Место выбытия: Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский р-н, г. Славута, лагерь военнопленных “Славута”
|Неизвестно
|Неизвестно
|Бердыбаев Жумагу Бердыбаевич
|1917
|Казахская ССР, Актюбинская обл., район Байганинский, Аул-7
|Актюб обл
|17.10.1941
|н/о
|Лагерь: шталаг IV B, Лагерный номер: 185956
|Московская обл., г. Малоярославец
|Казахская ССР, Актюбинская обл., район Байганинский, Аул-7
|Бермухамбет Байкуд / Бермукамбетов Байкут
|1919
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а/с № 22, п. Уил
|Актюб обл
|__.07.1941
|15.10.1941
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 307, Лагерный номер: 67398
|Пружаны
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а/с № 22, п. Уил
|Бибетов Сейчан
|1902
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|22.06.1942
|18.03.1944
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг IV B
Лагерный номер: 183024
|Ростовская обл., г. Шахты
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Бигелев Норс Бигелович
|1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл., г. Актюбинск
|Актюб обл
|н/о
|09.11.1944
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46654, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Целле, Лохайде
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|жена Ахоша – Казахская ССР, Актюбинская обл., аул № 3
|Бигель Каркамбай
|1919
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Тавинский р-н, к/з Джим
|Актюб обл
|10.12.1941
|22.02.1942
|Судьба: погиб в плену
Лагерь: лаг. 352
Лагерный номер: 506
|Неизвестно
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Тавинский р-н, к/з Джим
|Бизеналин Тулей / Бисеналин Тулев / Бисеналин Тулев
|1918
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-он.
|Актюб обл
|13.07.1942
|28.05.1944
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг IX B, Лагерный номер: 8421, Место захоронения Германия, Северный Рейн-Вестфалия, р-н Гютерсло, г. Шлосс-Хольте-Штукенброк/Место захоронения: Фореллькруг/Сенне
Могила: могила 1420, список 13493, ряд 31/Страна захоронения: ФРГ
Регион захоронения: Земля Северный Рейн-Вестфалия
Место захоронения: административный округ Гютерсло, г. Шлосс Хольте-Штукенброк, 33758, ул. Зеннер Штрассе
Захоронение: 1151376261
|Воронежская обл., г. Воронеж
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Челкарский р-он.
|Бизинов Седжан Саимович
|1922
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|14.07.1941
|16.06.1942
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг 333
Лагерный номер: 3110, могила 143
|Гумно
|неизвестно
|Раскильдин Сулейман Раскил
|01.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|06.04.1943
|Рахимов Наби Рахим
|15.09.1918
|Актюбинская область
|Актюб обл
|10.08.1942
|Рашев Абдулла
|06.04.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|Рашкилов Касин
|05.01.1917
|Сараджин, Актюбинская область
|Актюб обл
|Ризбаев Сейфул Ризбай
|04.04.1905
|Соркино, Актюбинская область
|Актюб обл
|16.10.1943
|Роушан Аплатон Роушан
|26.03.1905
|Шорны, Актюбинская область
|Актюб обл
|08.11.1942
|Сабетов Мади
|_.1918
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|26.06.1942
|03.02.1943
|68186,шталаг VI K (326),Место захоронения: Фореллькруг/Сенне,могила 10291
|Воронеж
|красноармеец|рядовой,Сабанова Батима
|Сабетов Мади
|01.04.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|03.02.1943
|Сагантаев Джанбай Бултук
|30.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|24.12.1942
|Садыков Ахат Абдулхан
|15.05.1923
|Актюбинская обл., Челкар
|Актюб обл
|__.05.1944
|Место захоронения: Львов (кладбище Ам парк г. Стрый)
|Саквинов Ник. Гавриил
|14.10.1904
|Актюбинская обл., Ключевой р-н, с. Ключевое
|Актюб обл
|19.06.1942
|37659
|санинструктор
|Салехаденов Бекек Салехаден
|23.03.1905
|Ортак, Актюбинская область
|Актюб обл
|17.07.1943
|Салимов Шакан
|_.1918
|Актюбинская обл., район Джурун, Бахтибильск
|Актюб обл
|02.07.1941
|14.09.1941
|281396,шталаг 307
|Минск
|красноармеец|рядовой
|Санбаев Избасар Сомбай
|10.03.1905
|Алга, Актюбинская область, Казахстан
|Актюб обл
|Сарвасов Жамбурша
|15.03.1905
|Штринацкий, Актюбинская область
|Актюб обл
|Сардабанов Шугман
|18.03.1905
|Шейлима, Актюбинская область
|Актюб обл
|08.03.1943
|Сарен Газис
|16.03.1905
|Актюбинская область, Казахстан
|Актюб обл
|26.03.1944
|Саркутов Увандок Елиберген
|05.04.1921
|Актюбинская область
|Актюб обл
|02.08.1942
|Сарсенбай Куджак Сарсенбай
|12.10.1902
|Актюбинская область
|Актюб обл
|24.05.1943
|Сатаев Мухамеджан Сатай
|08.09.1906
|Актюбинская область
|Актюб обл
|05.05.1943
|Сатканбаев Сабит Отетлю
|15.12.1912
|Район Табынский, Актюбинская область
|Актюб обл
|Серембетов Балумхан Биис
|17.03.1905
|Казулту, Актюбинская область
|Актюб обл
|18.05.1943
|Стамбозилев Измарум
|17.03.1905
|Джуруский, Актюбинская область
|Актюб обл
|16.11.1942
|Сулейманов Алджан
|19.12.1897
|Район Шамхар, Актюбинская область
|Актюб обл
|22.01.1942
|Таганов Жанине
|20.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|Тажбаганбетов Бурмукан Тажбаганбет
|21.03.1905
|Н. Алексеевское, Актюбинская область
|Актюб обл
|21.01.1943
|Тайтенов Нургиза Тайтен
|05.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|25.05.1943
|Танзикбаев Умирбек
|03.04.1905
|Каргала, Актюбинская область
|Актюб обл
|26.10.1941
|Тасбау Балман Тасбау
|08.03.1905
|Аул 15, Актюбинская область
|Актюб обл
|18.12.1942
|Тахабаев Амамбай
|08.10.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|06.02.1943
|Таханов Шапаня
|20.03.1905
|Талтугумская, Актюбинская область
|Актюб обл
|Текешу Лоташ Шокпал
|21.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|Телевкожеков Султан Телевкожан
|23.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|Тикшенуп Жаулувай Тикше
|09.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|06.12.1942
|Тлеукин Избасар Тлеук
|17.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|07.12.1942
|Тойгулов Алдарбай
|07.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|02.11.1942
|Токсумбаев Куширбай
|29.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|15.09.1942
|Томамбаев Калдебек Томамбай
|20.06.1906
|Актюбинская область
|Актюб обл
|26.11.1942
|Туишбай Харин Кахрин
|03.04.1905
|Иргизск, Актюбинская область
|Актюб обл
|11.10.1942
|Тулепов Джапар
|12.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|22.01.1943
|Тулибаев Перекипо Тулибай
|17.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|09.04.1943
|Тулигенов Осман
|07.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|25.09.1942
|Тулко Александр Иванович
|17.03.1905
|Актюбинск, Базарная, 20
|Актюб обл
|23.05.1943
|Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г.
|красноармеец
|Тулюхп Урасгали
|18.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|26.09.1942
|Туманов Дожулдас Шаха
|06.04.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|27.02.1943
|Турлубаев Хайрулла
|15.07.1915
|Ирназан, Актюбинская область
|Актюб обл
|Тюлухп Уразгали Тюлухп
|18.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|26.09.1942
|Тюлюбаев Николай Тюлюбай
|01.06.1918
|Актюбинск
|Актюб обл
|Узаков Урун Танзули
|14.06.1915
|Актюбинск
|Актюб обл
|Узухамбед Василий Узухамбед
|10.03.1905
|Талантак, Актюбинская область
|Актюб обл
|07.02.1944
|Узухамбед Василий Узухамбедович
|.1896
|Актюбинская обл., Талантак
|Актюб обл
|12.07.1942
|07.02.1944
|Баторн, шталаг VI K (326)
|Елец
|красноармеец|рядовой
|Улджабаев Мухамбет Уджабаевич
|__.__.1898
|Актюбинск
|Актюб обл
|__.__.1942
|14.04.1943
|Умань, шталаг 349
|Харьков
|красноармеец|рядовой
|Улджабаев Мухамбет Уджабай
|12.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|14.04.1943
|Улушуб Накиш
|08.05.1895
|Актюбинск
|Актюб обл
|13.07.1942
|20.04.1943
|шталаг VI K (326)
|Харьков
|красноармеец|рядовой
|Улушуб Накиш
|08.05.1895
|Актюбинск
|Актюб обл
|20.04.1943
|Умахамбед Бисики Умахамбед
|10.03.1905
|Таламтан, Актюбинская область
|Актюб обл
|07.02.1944
|Умахамбед Бисики Умахамбедович
|__.__.1896
|Актюбинская обл., Таламтан
|Актюб обл
|12.07.1942
|07.02.1944
|Витмаршен, шталаг VI K (326)
|Елец
|красноармеец|рядовой
|Упагалиев Уалий Упагальевич
|__.__.1917
|Актюбинск
|Актюб обл
|__.07.1942
|18.12.1942
|шталаг 339
|Харьков
|красноармеец|рядовой
|Уразалин Иргисбай
|25.04.1917
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|06.07.1942
|20.03.1944
|Фореллькруг/Зенне, шталаг VI K (326)
|Воронеж
|красноармеец|рядовой, могила 1359
|Уразбеев Джумабек Уразбеевич
|__.__.1922
|Актюбинская обл
|Актюб обл
|08.08.1942
|13.02.1944
|Дортмунд, шталаг VI K (326)
|Сталинград
|красноармеец|рядовой
|Уралбеев Жолтвей
|05.01.1920
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|10.12.1942
|Эрбке
|красноармеец|рядовой
|Уралов Тавман
|__.__.1897
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|07.07.1942
|22.11.1944
|шталаг VI K (326), Нюрнберг
|Харьков
|красноармеец|рядовой
|Уранов Куйбагар Уранович
|__.__.1916
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|12.08.1941
|02.05.1943
|шталаг 361, Влодава
|Калинин
|красноармеец|рядовой
|Уркуноп Кочер Уркунопович
|__.__.1898
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|09.07.1942
|08.04.1943
|Ворошиловград
|красноармеец|рядовой, киргиз
|Усенов Гали
|__.__.1922
|Актюбинская обл., Челкарский р-н
|Актюб обл
|место призыва: Орский ГВК, Чкаловская обл., г. Орск, красноармеец
|Усенов Дисумбай
|01.01.1917
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Карабутакский р-н, с. Карабутак, Каракулька
|Актюб обл
|23.08.1942
|Влодава
|Усмамбетов Джумахан
|__.__.1897
|Актюбинская обл., Деревня-5
|Актюб обл
|17.05.1944
|шталаг X B, Зандбостель
|красноармеец|рядовой
|Успанов Утиген Кадырбеевич
|05.09.1917
|Актюбинская обл., район Иргиз, Чинбертал
|Актюб обл
|18.10.1941
|шталаг IV B
|Малоярославец
|сержант
|Утиберга Молдаш Утиберген
|04.05.1898
|Курога, Актюбинская область
|Актюб обл
|18.06.1944
|Германия, Форелькруг, Зенне
|Утиваев Коишвай Утиваевич
|__.__.1898
|Актюбинская обл., Бигалинск
|Актюб обл
|12.07.1942
|03.07.1943
|шталаг VI K (326), Баторн
|Курск
|красноармеец|рядовой, жена Утебаева Дельшат(?)
|Утугынов Урамбай Шола
|11.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|24.11.1942
|Утыгенов Клеухул Еримбет
|16.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|26.10.1942
|Утюгенов Кузген
|09.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|24.10.1942
|Утюгенов Кусгене
|09.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|24.10.1942
|Фикшенов Шаулувай
|09.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|06.11.1942
|Хайнанапин Абит
|__.__.1902
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|25.05.1942
|22.12.1942
|Судьба: Погиб в плену, Лагерь: шталаг VI C, Лагерный номер: 46645
|Курская обл., г. Белгород
|Хасанов Муханбек Мукаш
|30.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|30.06.1942
|Ходаров Табегран
|19.03.1905
|Актюбинская обл., а. 6
|Актюб обл
|25.05.1943
|Украина, г. Славута, Каменец – Подольская обл, Славутский р-н42-44г.г.
|красноармеец
|Хошингалин Тиякбай Хошингали
|11.03.1905
|Кумлай, Актюбинская область
|Актюб обл
|03.07.1944
|Худабаев Койжан Усфан
|14.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|31.12.1942
|Хульджанов Ярилгаз Хулджан
|19.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|20.07.1944
|Хутманбаев Баимрад Хутманбай
|22.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|14.04.1944
|Хутманбаев Баймурад /Хутманбаев Баймрад
|__.__.1908
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Иргизский р-н
|Актюб обл
|н/о
|14.04.1944
|Судьба: попал в плен, Лагерь: шталаг IV B, Лагерный номер: 209447, Место захоронения Ламсдорф, Раккит, Виттенберг, Саксония-Анхальт, Германия; Польша, Опольское воев., Ныский пов., Ламбиновице
|неизвестно
|неизвестно
|Чакамбетов Танбай
|07.04.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|Не позднее 30.05.1944
|дулаг 376
|попал в плен
|Чалтун Догад Догадынович
|15.05.1900
|Актюбинская область
|Актюб обл
|15.05.1942
|14.09.1942
|Тула
|Казах,рост 170, красноармеец|рядовой, Отец-Догадын, Погиб в плену
|Шайшанов Байкин Шайшанович
|11.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|26.04.1942
|10.09.1942
|шталаг IV H (304)
|Мартыновка
|красноармеец|рядовой, рост 162, жена – Мурзаш Шайшанова, Актюбинская обл., Степной р-н, Сагайски сельсовет
|Шакиров Николай Галискар
|10.08.1923
|Актюбинская область
|Актюб обл
|04.07.1944
|Шакселеков Шунарбек
|19.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|17.07.1942
|11.08.1942
|Место захоронения: Слуцк
|красноармеец|рядовой
|Шакселеков Шунарбек
|19.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|17.07.1942
|Шалдубаев Зейдала Шолдубаевич
|__.__.1921
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир
|Актюб обл
|__.08.1941
|07.07.1942
| Лагерь: шталаг X B
Лагерный номер: 120262, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Германия, Нижняя Саксония, Ротенбург (Вюмме), коммуна Зандбостель
|Ленинградская обл., г. Порхов
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Темирский р-н, г. Темир
|Шалилов Камсултан Бойминович
|31.03.1905
|Актюбинская обл., Соргил (Зоргыл)
|Актюб обл
|25.06.1941
|22.03.1942
|Владимир-Волынский
|красноармеец|рядовой, мать – Айжан, рост 162,
|Шалмухамбетов Калиш Шалмухамбетович
|24.03.1905
|Актюбинская обл., Покровское
|Актюб обл
|15.07.1941
|12.10.1944
|шталаг VIII F (318)
|Харьков
|красноармеец|рядовой, рост 165, жена – Шалмухамбетова Кумыс, Актюбинская обл., Мартовский р-н, д. Покровское
|Шаниязов Шурумбай
|15.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|02.01.1943
|шталаг VI C, Место захоронения: Альтенграбов
|красноармеец|рядовой, жена – Шаниязова Айганим, Актюбинская обл., Пригородный р-н
|Шанкулов Испасин
|18.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|16.07.1944
|Шанязов Шурумбай Шаняз
|15.03.1905
|Актюбинск
|Актюб обл
|02.01.1943
|Шапаров Мушай Шапарович
|__.02.1896
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной район, Каратугай
|Актюб обл
|15.07.1942
|09.10.1942
|Лагерь: шталаг 342, Лагерный номер: 22740, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Глыбокая (лагерное кладбище)
|Калужская обл., г. Белый
|жена Шапарова Айсаве – Казахская ССР, Актюбинская обл., Степной район, Каратугай
|Шарбаев Расколи
|24.10.1908
|Жанайлек, район Мартук, Актюбинская область, Казахстан
|Актюб обл
|14.02.1943
|Шейко Сергей Ефремович
|01.04.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Хобдинский р-н, с. Новоалексеевка
|Актюб обл
|08.03.1943
|офлаг 73
|Лозовая (Харьковская обл.)
|рядовой, имеется – Орден Отечественной войны I степени
|Шеменев Павел Васильевич
|20.06.1908
|Актюбинск
|Актюб обл
|21.08.1942
|шталаг 360, шталаг VIII F (318)
|Сталинград
|рядовой
|Шемет Василий
|13.07.1921
|Актюбинск
|Актюб обл
|01.03.1942
|шталаг 324
|Место захоронения: Нойес-Лагер
|Шиктбаев Марзахмет Шиктбайевич
|__.__.1912
|Казахская ССР,Актюбинская обл., д.Акжол
|Актюб обл
|15.07.1942
|16.08.1943
|Лагерь: шталаг 319, Лагерный номер: 82, Судьба: Погиб в плену, Место захоронения Польша, Люблинское воеводство, м. Скробув
|Калининская обл., г. Калинин
|жена Д. – Казахская ССР,Актюбинская обл., д.Акжол
|Шинкарев Алексей Петрович
|13.03.1915
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Новый Буг
|Актюб обл
|27.05.1942
|23.11.1942
|Харьков
|мл. лейтенант
|Шинкаренко Николай Николаевич
|26.05.1916
|Казахская ССР, Актюбинская обл.
|Актюб обл
|06.07.1941
|14.04.1942
|офлаг XIII D (62)
|Беженковичи
|мл. лейтенант
|Шинтемриф Яргос Шинтемрифович
|__.__.1890
|Казахская ССР, Актюбинская обл., д.Укара
|Актюб обл
|н/о
|31.05.1943
|Судьба: Погиб в плену
|Украинская ССР, Харьковская обл., г. Харьков
|Казахская ССР, Актюбинская обл., д.Укара
|Шленов Тулегын Шленович
|15.10.1920
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Уильский р-н?, аул Контугай
|Актюб обл
|02.07.1941
|27.05.1942
|Дзержинск
|Место захоронения: Понятова, рост 160 см
|Штепа Алексей Дмитриевич
|26.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|03.11.1943
|шталаг VI K (326)
|Киев
|красноармеец|рядовой,
|Шуиншалин Агерке Шуиншанович
|15.12.1921
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|23.06.1942
|Ивановка
|красноармеец|рядовой, рост 167,
|Шураев Туреш
|03.04.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Успенское
|Актюб обл
|02.07.1941
|19.09.1941
|шталаг 307
|Минск
|красноармеец|рядовой, Место захоронения: Деблин,
|Шуринбаев Жинало
|21.10.1897
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|18.07.1942
|03.04.1943
|Миллерово
|Место захоронения: Проскуров/Ракова, Воинское звание: красноармеец|рядовой,
|Шуринбаев Жинало
|21.10.1897
|Актюбинская область
|Актюб обл
|03.04.1943
|Шурунтаев Лаек Сагындыкович
|11.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|25.07.1942
|шталаг VI K (326)
|Воронеж
|Воинское звание: красноармеец|рядовой, рост 185, Место захоронения: Бохольт
|Эсмагамбетов Сдилей Эсмагамбет
|19.03.1905
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|19.04.1943
|Юлдаваев Бумаймай Юлдаваевович
|__.__.1895
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|23.05.1942
|12.12.1942
|шталаг VI C
|Харьков
|жена Юлдаваева Билбиш Байганинск район 9 аул
|Юсупов Абылхаир Юсупович
|__.__.1894
|Актюбинская обл., Тайсуган
|Актюб обл
|20.06.1942
|08.08.1944
|Ламсдорф шталаг VIII F (318)
|–
|рост 164 жена Юсупова Фахиля Тайсуган Уильский раойн Актюбинская область
|Юсупханов Бакит
|01.04.1905
|Казахская ССР, Актюбинская область, д.Аксай
|Актюб обл
|10.09.1942
|18.08.1943
|Место захоронения Кёнигсберг, Биберталь, Гиссен, Гессен, ГерманияЛагерь: шталаг IX B
Лагерный номер: 8647, Судьба: Погиб в плену
|Воронежская обл., г. Воронеж
|Юсупова (Юсупханова) К. – Казахская ССР, Актюбинская область, д.Аксай
|Яковлев Михаил Александр
|17.11.1922
|Челкар, Казахстан
|Актюб обл
|Яковлев Николай Михаил
|06.01.1897
|Черкал, Казахстан
|Актюб обл
|Яманбалин Ярмакас Яманбалин
|19.03.1905
|Актюбинская область
|Актюб обл
|Тулегенов Сеитскан
|Актюбинская обл.
|Актюб обл
|Ленинградская обл., Синявина, 11СД
|Утемисов Калаган
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Сарсенов Уркембай
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Бименов Капар
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Бекмульдин Каирла
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Букумбай Урсала
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Кырылдатов Шахан
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Марзабеков Нагимулда
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Мунайатнасов Туребек
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Жансаитов Масса
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Кубегенов Утегул
|Актюб обл
|26.04.1905
|Ростовская обл., Кривянский р-н, Бессергеновский с/с, ст-ца Бесергеновская
|Козенков Василий Георгиевич ( Григорьевич)
|17.02.1923
|Оренбургская обл., ж/д ст.Куваандык
|Актюб обл
|07.04.1945
|Калиненградская обл., г.Калиненград, ул.Аллея Смелых, на территории воинской части
|Баландин Георгий Иванович
|02.04.1905
|Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Юлово
|Актюб обл
|24.03.1945
|Калининградская область, Багратионовский городской округ, п. Пятидорожное, на северной окраине поселка, восточнее шоссе
|Кайдаш Михаил Павлович
|26.03.1905
|Казахская ССР, Кустанайская обл., Джетыгаринский р-н, с. Кочергинское
|Актюб обл
|20.01.1945
|Калининградская область, Зеленоградский городской округ, п. Переславское, ул. Гвардейская
|Курмангалиев Муса
|24.03.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Уилский р-н, а. № 8
|Актюб обл
|09.02.1945
|Калининградская область, Багратионовский городской округ, п. Владимирово, ул. Зеленая
|Бондаренко Николай Федорович
|06.04.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Джурунский р-н, п. Кузнецовский
|Актюб обл
|21.03.1945
|Польша, Варминьско-Мазурское воеводство, г. Бранево, ул. Эльблонска
|Ерохин Николай Петрович
|27.03.1905
|Актюб обл
|15.02.1945
|Калининградская область, Багратионовский городской округ, п. Богатово, на юго-восточной окраине
|Казаков Михаил Федорович
|25.03.1905
|Чкаловская обл., Красно-Партизанский р-н, с. Троицкое
|Актюб обл
|17.03.1945
|Польша, Варминьско-Мазурское воеводство, г. Бранево, ул. Эльблонска
|Смородин Петр Иванович
|06.04.1905
|Казахская ССР, г. Актюбинск, ул. Почтовая, 59
|Актюб обл
|14.04.1945
|Калининградская область, г. Калининград, п. А. Космодемьянского, ул. Челюскинская
|Шупанов (Шутанов) Ибрагим
|24.03.1905
|Казахская ССР, Актюбинская обл., Орский р-н, с. Каробуток
|Актюб обл
|12.03.1945
|Польша, Варминьско-Мазурское воеводство, г. Эльблонг, ул. Агриколя
|Бирюков Владимир Тихонович
|06.04.1905
|Тамбовская обл., г. Моршанск
|Актюб обл
|19.04.1945
|Калининградская область, Балтийский городской округ, г. Приморск, ул. Янтарная